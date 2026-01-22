El lago de la zona del Bages donde la artista pop Júlia Collado Riu (antes Iris Deco) encuentra sus melodías

Júlia Collado Riu se dio a conocer hace unos años como Iris Deco, alias con el que, ayudada por Ferran Palau en la producción, desarrolló un sugerente pop-R&B cantado en inglés y con importante vocación comercial. El disco 'Golden' (2021) tuvo buenas críticas, pero ella se acabó desencantando de eso de viajar por su vida artística con un nombre que no era el suyo. "Sentía una gran disociación porque no era coherente hacer una música tan honesta y de golpe ponerme otro nombre", nos explica.

Ya con el verdadero publicó 'Z nombre complex' (2024), un trabajo de voluntad más experimental que el anterior, con letras en gran parte en catalán, cocinado mano a mano con Toni Llull, productor de una buena parte de la música de Maria Arnal para 'Polvo serán'. "Ahora siento que todo está más ligado con lo que quiero expresar, que al final es raíz y pureza".

Y en eso, en la raíz, en su pueblo, pensó cuando le preguntamos por su escondite predilecto: el Lago de Navarcles, principal espacio abierto de su localidad natal. "Desde muy pequeña, el silencio y la quietud me han dado las respuestas a todas las preguntas que me he ido haciendo", dice para justificar la decisión. "He dado muchos paseos por este lago con la intención de desconectar de esa fuente incansable de estímulos que es internet y reconectar con la fuente incansable de energía positiva y luz que es la naturaleza".

Inspiración y revelaciones

Collado Riu hace repaso, como si las imágenes desfilaran en su cabeza en un rico 'flashback', de todo lo que vivió allí mientras crecía: "Las actividades de verano con kayak. En invierno, el lago helado y los patos caminando por encima del hielo. Las tardes con las amigas poniendo los pies en el agua y contándonos secretos… En la etapa de la adolescencia fue un gran escenario".

Hoy por hoy, no visita el lugar tan habitualmente como entonces, pero cada año intenta bajar al menos seis o siete veces y dar una vuelta casi siempre iluminadora. En un primer momento no llevaba casi nada encima cuando iba ("era una manera de parar y respirar"), pero ahora que es más mayor, se acerca a aquel espacio con lo necesario para registrar "inspiración y revelaciones, ya sea en forma de melodías, palabras o conclusiones".

El agua en sus canciones

¿Qué es para Júlia el agua? ¿Diría que, en cierto modo, forma parte de su identidad? "El agua, inconscientemente, ha sido el elemento que me ha dado más sensación de casa y con el que me siento más identificada a nivel de significado. Supongo que el hecho de ser luna en Piscis tiene algo que ver".

Si revisamos 'Golden', uno de los cortes más atractivos sigue siendo 'She dives into', balada de teclados mágicos con el agua como metáfora del mundo interior. También se sirve de ella en la letra de 'The wish', cuando canta: "La lluvia me está empapando de ti/ en lugar de esconderme, elijo ahogarme en cada movimiento". La propia artista profundiza en el significado de esta letra: "La lluvia es la persona querida o lo que me hace sentir. Puede mojarme, es decir, hacerme daño, pero prefiero eso a no tenerla. También se puede interpretar como un ritual de purificación".

Navarcles es donde nació y donde, fiel a la raíz, piensa seguir: "La intención es poner mi pequeño grano de arena, contribuir de una manera u otra en el crecimiento del pueblo", cuenta. Un año después de su segundo disco, Collado Riu se desarrolla como curadora y productora musical, profesora de canto y gestora cultural. "Mientras exploro nuevos horizontes dentro de la industria y la cultural musical, empiezo a sentir la necesidad imparable de crear nueva música otra vez. Pero también la necesidad de preguntarme como protegerla en un contexto de violencia institucional y de una carencia grave de respeto a la comunidad de artistas. Antes de dar el próximo paso, necesito más que nunca saber dónde piso".