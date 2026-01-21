Hínchate a ‘calçots’ a precios populares: esta es la agenda de macrocomedores al aire libre de Barcelona

¿Estabas en plena operación “perder los kilos extra de Navidades”? Malas noticias: ya están aquí los ‘calçots’. El último domingo de enero empieza la temporada de ‘calçotades’. Así lo afirma Valls, el kilómetro cero de los ‘calçots’, el pueblo donde nacieron estas cebollas (según la historia más extendida). Así que coge el coche y ve hacia la capital del Alt Camp. Hora de celebrar que el día 25 de enero vuelve la salsa romesco a nuestras vidas.

El evento que hace de pistoletazo para la temporada es la Gran Festa de la Calçotada (que este año celebra 44 ediciones). Un fiestón lleno de brasas que invade Valls de un delicioso olor a cebolla. Las plazas y calles del municipio acogerán decenas de actividades, desde concursos para ver quién puede comer más ‘calçots’ hasta demostraciones de ‘castellers’. También habrá barbacoas, zonas de degustación, espacios gastronómicos y kilos y kilos de ‘calçots’. Una jornada impregnada de tradición catalana que te dejará tarareando ‘Els segadors’ todo el viaje de vuelta.

Ambiente en la anterior edición de la Gran Festa de la Calçotada de Valls. / EP

Y después de Valls, arranca la temporada de ‘calçotades’ populares por toda Catalunya. Sí, incluida en la gentrificada y masificada Barcelona. Durante un día, calles tan concurridas como Sicília a la altura de la Sagrada Família se rinden a la pasión de los ‘calçots’. Anota, aquí tienes la agenda para encontrar las brasas al aire libre que se irán instalando durante el invierno por toda Barcelona.

'Calçotada' popular en la Sagrada Família. / Instagram

El barrio de Sants vuelve a ser el epicentro de las ‘calçotades’ barcelonesas. La primera, incluso, se adelantó a los maestros de ceremonias de Valls: se celebró el 18 de enero. Las próximas son el 31 de enero, en Can Batlló (Constitució, 19) y en la plaza Joan Pelegrí (sí, hay dos el mismo día), el 14 de febrero, en la de la calle Valladolid, el 21 de febrero en la calle Montfar, el 28 de febrero, de nuevo en Can Batlló, el 1 de marzo, a cargo del Casal Jaume Compte (Muntadas, 24), y el 8 de marzo en la calle Jocs Florals.

No solo es Sants. La fiebre por la romesco se contagia fácilmente por el resto de barrios. En Nou Barris, el Casal Popular 3 Voltes Rebel (Urrutia, 125), organiza una ‘calçotada’ el día 21 de febrero. En Gràcia, La Barraqueta (Tordera, 30), la organiza el día 28 de febrero, y La Torna el día 14 de marzo. En Sagrada Família, La Cruïlla (Sardenya, 256), el día 7 de marzo. En Les Corts, el Ateneu Popular (Galileu, 252), el día 14 de marzo. En Eixample, el Casal Popular Lina Òdena (Batlló, 4), el 14 de marzo. En Clot, L’Anònima (Coronel Sanfeliu, 12), el 15 de marzo.

'Calçots' al fuego en WTFoc. / WTFoc

¿Buscando unas opciones un poco más gourmet sin renunciar al espíritu de fiesta popular? Pásate por What the Foc!, el festival de la barbacoa, que llenará el parque de la Gran Via (L’Hospitalet) con parrillas dirigidas por decenas de chefs y llenas de carne, alcachofas del Baix Llobregat y, por supuesto, la estrella de la velada, los 'calçots'. Ojo: el año pasado se zamparon más de mil 'calçots'. Este año será el 21 y 22 de febrero.

Anterior edición del San Miguel Gastrofest KM0. / Poble Espanyol

Otra opción, los días 7 y 8 de marzo, el San Miguel Gastrofest KM0 (Poble Espanyol, Francesc Ferrer i Guàrdia, 13), un festival dedicado a la gastronomía local en el que una decena de chefs hace virguerías con producto de la tierra (la alcachofa del Prat, la avellana de Reus, la Pera de Lleida… y por supuesto los ‘calçots’). Decenas de opciones, así que aquí nadie pasará hambre.