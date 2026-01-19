Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Balkan Erotic Epic

Marina Abramović, en el Liceu

Marina Abramović presenta en Barcelona su 'Balkan Erotic Epic', una obra provocadora e impactante que mezcla elementos del arte performativo, la danza, la tecnología y el teatro. Una obra que aborda los Balcanes —y su historia, conflicto, cultura e identidad— a través del erotismo, la sexualidad, la violencia y el poder. Advertencia: es una obra explícita y por eso no se podrá hacer fotos, todos los espectadores deberán guardar sus teléfonos que se desbloquearán al final del espectáculo.

Dónde: Gran Teatre del Liceu (Rambla, 51-59).

Cuándo: del 24 al 30 de enero.

Un fragmento de 'Balkan Erotic Epic' de Marina Abramović. / Marco Anelli

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional, sumando más de un millón de espectadores en todo el globo, se instala en Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).

Maria Magdalena

Por las mujeres borradas por la historia

Los dramaturgos Carme Portaceli y Michael De Cock han explorado a mujeres controvertidas de la historia de la literatura en sus obras: Mrs. Dalloway de Virginia Woolf o Madame Bovary de Flaubert, por ejemplo. En su última propuesta para el TNC se centran en María Magdalena, "el símbolo —con diferencia— de las mujeres borradas", aseguran. Un drama ficticio que usa la narrativa para reflexionar de forma crítica sobre las diversas realidades sociales de las mujeres.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: del 22 de enero al 22 de febrero.

Un momento de 'María Magdalena'. / David Ruano / TNC

XXXVI Cicle de Concerts

Música en la Catedral

Este miércoles, el órgano de la Catedral volverá a sonar con uno de sus conciertos habituales. Sí, pásate por el ciclo, que lleva ya 36 ediciones llenando la sede religiosa de Barcelona con músicos invitados de primer nivel que se sientan mensualmente en el banquillo del principal órgano del templo.

Dónde: Catedral de Barcelona (Pla de la Seu, s/n).

Cuándo: 21 de enero.

Órgano mayor, uno de los tres órganos de la Catedral de Barcelona. / Catedral de Barcelona

Festa Major Sant Antoni

Cultura callejera

Que se note que suben las temperaturas en los próximos días con una buena fiesta callejera. Vuelve la Festa Major de Sant Antoni, una de las primeras fiestas mayores del año celebradas en la ciudad. Un año más habrá rúas, conciertos, talleres, comilonas populares, muestras de folklore y más. Aquí tienes el programa completo con los 11 días de actividades.

Cuándo: hasta el 25 de enero.

La fiesta mayor de Sant Antoni, en una edición pasada. / JOAN CORTADELLAS

Extinction Rave

Que el colapso te pille de fiesta

"¿Sabías que la palabra “pastel” se mencionó 10 veces más que “cambio climático” en los programas de televisión del Reino Unido en 2020?". Con esta pregunta empiezan las sinopsis de 'Extintion Rave', un espectáculo híbrido y experimental que mezcla música, actuaciones y efectos lumínicos para burlarse con ironía sobre cómo nos estamos cargando el planeta y parece que nos da prácticamente igual. 75 minutos de espectáculo cargado de acidez.

Dónde: Teatre Tantarantana (De les Flors, 22).

Cuándo: hasta el 25 de enero.

Les festes del Kinosaure

Cine y juegos

Vuelve el festival cinéfilo para familias, Les festes del Kinosaure. Cada domingo de enero, una proyección infantil (para niños de 2 a 12 años) en un ambiente lúdico, familiar y educativo. Dos pases diarios, uno a las 12 h y otro a las 17 h.

Dónde: Cinemes Girona (Girona, 175) y Zumzeig Cinecooperativa (Béjar, 53).

Cuándo: 25 de enero.

Avui no ploraré

Una comedia sobre la familia

No es lo mismo comedia familiar que comedia sobre la familia. 'Avui no ploraré', de la compañía T de Teatre, es de las segundas. Una radiografía que se ríe de los encuentros familiares más estrambóticos, perfecto el 'timming' de estrenarse en Navidades.

Dónde: Teatre Goya (Joaquín Costa, 68).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

La T de Teatre en un momento de 'Avui no ploraré'. / David Ruano

Studio Ghibli en cines

Vuelven los clásicos

El mítico Studio Ghibli cumple 40 años, así que cinco películas icónicas vuelven a los cines Yelmo este enero para celebrarlo: 'El chico y la garza', 'El castillo ambulante', 'El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke' y 'Porco Rosso'.

Dónde: Cines Yelmo en Westfield La Maquinista (Potosí, 2) y otros Yelmo de Catalunya.

Cuándo: hasta el 12 de febrero.

El Petit Príncep

12ª temporada

Otro clásico navideño: el musical de 'El Petit Príncep', que este año celebra su 12ª edición, con 550 funciones y 385.000 espectadores a sus espaldas. Una versión llena de magia, música y creatividad del clásico librito que ha introducido al mundo de la filosofía a tantos jóvenes lectores y que, un año más, se corona como plan esencial de las fiestas.

Dónde: Sala Paral·lel 62 (avenida del Paral·lel, 62).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Göteborg

¿Y si...?

Una obra de teatro que fantasea con todos esos "¿y si...?" que todos nos hemos preguntado. La pregunta de la que parte 'Göteborg' es "¿Qué habría pasado si hubiera pasado?". Paula, la protagonista, que se presenta en casa de Sergi para reconstruir la última noche del viaje en Gotemburgo donde su conexión se rompió por siempre jamás. Acompañados por el fantasma de su yo de 18 años, ambos exploran qué pasó esa noche. Pero... ¿con qué intención? ¿cerrar una herida abierta o reabrir una puerta que no debió cerrarse?

Dónde: La Villarroel (Villarroel, 87).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Colita. Antifémina

Feminismo y fotografía

Isabel Steva Hernández (Colita) y la escritora Maria Aurèlia Capmany se unieron en 1977 para crear 'Antifémina', el primer libro gráfico feminista de la Transición. El libro, que fue retirado del mercado rápidamente, fue reeditado en 2021, y ahora expuesto y diseccionado en esta muestra, que lo recupera y revindica su legado, que hoy en día sigue igual de vigente.

Dónde: Disseny Hub Barcelona (plaza de les Glòries Catalanes, 37-38).

Cuándo: hasta el 25 de enero.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Gerónimo Stilton Live

Recorrido inmersivo

Adéntrate en el mundo de Gerónimo Stilton en esta experiencia inmersiva familiar. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.

Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

Un actor encarna a Gerónimo Stilton en el espectáculo inmersivo de La Maquinista / Miquel Muñoz

Figuracions entre guerres 1914-1945

Arte y guerra

La Sala Parés inaugura 'Figuraciones entre guerras 1914-1945', una exposición histórica que retrata un período convulso y de gran efervescencia artística: el periodo entreguerras, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda, pasando por la Guerra Civil española. En total, más de 100 obras, la mayoría inéditas, de autores como Josep de Togores, Olga Sacharoff, Manolo Hugué, Le Corbusier, Joaquín Torres-García, entre otros muchos.

Dónde: Sala Parés (Petritxol, 5).

Cuándo: hasta el 7 de febrero.

'La bagarre', una de las obras de la colección. / Josep de Togores

House of ErikaLust

Recorrido erótico inmersivo

Realidad virtual, realidad aumentada, 'mapping', tecnología audiovisual... Y todo, enfocado al porno ético y feminista. Así es House of ErikaLust, la propuesta de la famosa productora ErikaLust y la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Después de triunfar en esta primavera, vuelve a Barcelona con más fechas, hasta finales de invierno.

Dónde: House of ErikaLust (Taulat, 53).

Cuándo: hasta el 28 de febrero.

"Ecstasy Unveiled: A Lush Tribute to Pleasure and Diversity", la última sala de la exposición, con una inmersión 360º. / ZOWY VOETEN

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte y que ahora llega a su recta final.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 1 de marzo.

Un fragmento de 'Leonardo vs Michelangelo'. / IDEAL Barcelona

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Cuándo: hasta el 24 de mayo.