Dónde visitar el espectacular mausoleo de Sabadell que se ha hecho viral (y otras joyas funerarias de Catalunya)

La última recomendación viral de TikTok está de muerte. Redoble de tambores. Se trata del Mausoleo Joan Carol Prat, en el Cementiri de Sant Nicolau de Sabadell. La última ‘influencer’ en pasarse por ahí ha sido Macarena de Rosa, más conocida por su sutil pseudónimo en redes, Heralda de la Muerte, una auténtica experta en arte y patrimonio funerario. En un vídeo que enseña esta obra de arte −y que define como monumento épico− acumula más de 30 mil visualizaciones, un ‘hit’.

Esta joyita modernista, obra de Eduard M. Balcells Buïgas y el escultor Franz Metzner, está catalogada como Bien Cultural de Interés Local debido a su peculiar apariencia. Aunque tiene elementos clásicos modernistas (como la lámpara y el misticismo presente en sus elementos), la seña de identidad de Metzner está muy presente en las estatuas y las columnas, convirtiéndolo en un monumento único, no solo en el conjunto del Cementiri de Sant Nicolau, sino en el del arte funerario catalán.

Este mausoleo es solo uno de los muchos puntos de interés que la Heralda de la Muerte recomienda en su cuenta, una auténtica biblioteca del patrimonio funerario. Por ejemplo, es de igual belleza el panteón de la familia Pagès i Fàbregas del Cementiri de El Masnou, donde reposa una dramática y trágica escultura de Frederic Marès, popularmente conocida como “el desconsuelo”.

Detalle de la estatua del panteón Farreras i Framis en el Cementiri de Montjuïc. / Canaan

¿Te interesa el arte funerario? Si todavía no has ido, pásate por el Cementiri de Montjuïc. Es tan grande que puedes dedicar toda la mañana a pasear entre tumbas llenas de estatuas que te quitarán el aliento. Algunas recomendaciones para tenerlas localizadas en el mapa: el Panteón de la familia Batlló (con sus impresionantes ángeles), el panteón Juncosa (con la escalofriante figura de una muerte cubierta por un velo), la sepultura de Jaume Farreras Framis (coronada por un esqueleto de mármol envuelto en un sudario), el panteón Àngela Brutau (proyectado por Puig i Cadafalch, muy modernista), o las estatuas de Josep Llimona (los ángeles en los panteones Alomar i Estrany y Campassol/Borrell, la figura de ‘La resignación’ del panteón Joan Rialp i Ventura, y la figura de ‘El dolor y resignación’ del panteón Mercè Casas de Vilanova. En su web hay recomendaciones de rutas para no perderte ni una.