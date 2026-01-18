Tour por cementerios
Dónde visitar el espectacular mausoleo de Sabadell que se ha hecho viral (y otras joyas funerarias de Catalunya)
Sonará irónico, pero en redes el turismo fúnebre nunca muere. Sí, hay ‘influencers’ que se dedican a rastrear joyitas del más allá. Y consiguen muchísimas visitas. La última en hacerse viral: una tumba modernista en Sabadell
La última recomendación viral de TikTok está de muerte. Redoble de tambores. Se trata del Mausoleo Joan Carol Prat, en el Cementiri de Sant Nicolau de Sabadell. La última ‘influencer’ en pasarse por ahí ha sido Macarena de Rosa, más conocida por su sutil pseudónimo en redes, Heralda de la Muerte, una auténtica experta en arte y patrimonio funerario. En un vídeo que enseña esta obra de arte −y que define como monumento épico− acumula más de 30 mil visualizaciones, un ‘hit’.
Esta joyita modernista, obra de Eduard M. Balcells Buïgas y el escultor Franz Metzner, está catalogada como Bien Cultural de Interés Local debido a su peculiar apariencia. Aunque tiene elementos clásicos modernistas (como la lámpara y el misticismo presente en sus elementos), la seña de identidad de Metzner está muy presente en las estatuas y las columnas, convirtiéndolo en un monumento único, no solo en el conjunto del Cementiri de Sant Nicolau, sino en el del arte funerario catalán.
Este mausoleo es solo uno de los muchos puntos de interés que la Heralda de la Muerte recomienda en su cuenta, una auténtica biblioteca del patrimonio funerario. Por ejemplo, es de igual belleza el panteón de la familia Pagès i Fàbregas del Cementiri de El Masnou, donde reposa una dramática y trágica escultura de Frederic Marès, popularmente conocida como “el desconsuelo”.
¿Te interesa el arte funerario? Si todavía no has ido, pásate por el Cementiri de Montjuïc. Es tan grande que puedes dedicar toda la mañana a pasear entre tumbas llenas de estatuas que te quitarán el aliento. Algunas recomendaciones para tenerlas localizadas en el mapa: el Panteón de la familia Batlló (con sus impresionantes ángeles), el panteón Juncosa (con la escalofriante figura de una muerte cubierta por un velo), la sepultura de Jaume Farreras Framis (coronada por un esqueleto de mármol envuelto en un sudario), el panteón Àngela Brutau (proyectado por Puig i Cadafalch, muy modernista), o las estatuas de Josep Llimona (los ángeles en los panteones Alomar i Estrany y Campassol/Borrell, la figura de ‘La resignación’ del panteón Joan Rialp i Ventura, y la figura de ‘El dolor y resignación’ del panteón Mercè Casas de Vilanova. En su web hay recomendaciones de rutas para no perderte ni una.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
- Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
- Terrassa inicia los trámites para que una urbanización se anexione a Matadepera tras la polémica de Bellaterra y Cerdanyola
- Facua advierte a los clientes de Endesa: los ciberdelincuentes podrían utilizar sus datos para realizar fraudes o estafas
- Jorge Morales, ingeniero, desmonta el mito de apagar la calefacción aunque salgas poco: 'Está demostrado, esto es física
- La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno
- La respuesta del Gobierno a Antonio Banderas tras sus palabras sobre Pedro Sánchez en televisión: 'Lo respeto y admiro, pero...