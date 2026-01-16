Combate la cuesta de enero en la ruta de la ganga de Barcelona

Descuentazos en camisetas, tacos, ostras, plantas y más. A uno o dos euros como máximo. Renovar el armario te saldrá más barato que a Ayuso soltar burradas por Twitter. Son los ‘must’ para combatir la cuesta de enero sin renunciar a caprichos. Anota, que aquí hay de todo.

Primera parada, ve a un ‘Taco Tuesday’. Esta moda, importada de EEUU, consiste en ofrecer, cada martes, tacos baratísimos. En Barcelona lo puedes celebrar en la taquería Redrum (Margarit, 36). De 20 a 00 h, todos los tacos están a 1,50 €. Una ganga. ¿Que no te va bien el martes? Pásate por la taquería Los Güeros (Aragón, 359). Todos los días, una carta de tacos a menos de 1,50 € la unidad. A prueba de inflación.

Comida mexicana de Los Güeros en Barcelona. / Taquería Los Güeros

Si 1,50 € te parece caro, ve a la Birreria Dos Coyotes. Los encontrarás cada día a 1 euro. Eso sí, tienes que ser el más rápido del oeste, la oferta solo está de 20 a 20.30 h. Esta cadena cuenta con un porrón de ubicaciones: Gràcia (Or, 19), Les Corts (Taquígraf Serra, 26), Sagrera (Puerto Príncipe, 73), Poblenou (Rambla del Poblenou, 99), Badalona (Francesc Layret, 95), L’Hospitalet (Amadeu Torner, 40) y Sant Cugat (Benet Cortada, 36), así que tienes donde escoger.

¿No eres de tacos? ¿Y qué tal una ostra? Sí, puedes disfrutar de uno de los aperitivos más refinados sin gastarte más que calderilla. Se te pondrá el meñique hacia arriba a lo inglés. Ostras Thierry (París, 190) las ofrece a 1 euro cada martes y jueves, de 16 a 19 h. “Tardeos de ostras”, lo llaman.

Plato de ostras del bar Ostras Thierry, en Barcelona. / Ostras Thierry

Ojo, que no todo es comida, también hay chollazos a 1 euro en ropa, accesorios y decoración. Un clásico donde encontrar estos descuentos en el Todo a 1 € de Two Market, reyes del vintage y la segunda mano. La próxima edición será el 1 de febrero en L’Ovella Negra (Zamora, 78). Si quieres gastarte poco más, el día 25 de enero tienen el Todo a 3 € en SouLivre (Llull, 68) y el 15 de febrero, el Todo a 5 €, también en SouLivre.

No son los úncos que lo venden todo casi regalado. El día 31, vuelve la Fira Solidària de Residu Zero (Perú, 122), una iniciativa de mercadillos de segunda mano que promueve el reciclaje de ropa, accesorios, zapatos, libros y un largo etcétera. Aquí también lo encontrarás todo a 1 o 2 euros máximo.

Por último, un paraíso vegetal con precios de ocasión. Así es la Gran Venta de Plantas de Plantes pour Tous, que vuelve el 30 de enero al Espacio 88 (Pamplona, 88) con miles de plantas, macetas y tierra para macetas con “precios pequeños”, prometen. Es decir, a partir de 0,99 €. Te saldrá entonar el ‘Verde que te quiero verde’ de Lorca de todo corazón.