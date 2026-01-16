Planes al aire libre
El área metropolitana de Barcelona llena sus espacios naturales de actividades gratis
Liberar tortugas en el mar, avistar mariposas, sesiones de astronomía, ‘biosnorkeling’, fiestas de disfraces… Este domingo vuelve el ciclo de actividades que llena de vida los parques y jardines del AMB
Cómo sobrellevar el Blue Monday: planes contra la bajona en Barcelona
Esta bodega de Barcelona esconde en los baños un museo de Julio Iglesias
Ni el frío polar te retendrá en casa. Es igual que estés con abrigo y castañeando los dientes, no dejarás de entonar el “no nos moverán” de ‘Verano Azul’ mientras abrazas un árbol a lo Jane Fonda en los sesenta. ¿El motivo? La AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) inaugura este domingo, día 18, la 20ª edición de su ciclo de Actividades en Parques, Playas y Ríos metropolitanos. Más de medio centenar de actividades en zonas naturales de decenas de ciudades y, sí, gratuitas.
Un año más, el pistoletazo inaugural es en el Jardí Botànic de Barcelona (Dr. Font i Quer, 2), en Montjuïc. Consta de una jornada de puertas abiertas —de 10 a 15 h—, y se podrán visitar las zonas ajardinadas y los espacios expositivos, como la colección de bonsáis. Además, habrá juegos para niños y el espectáculo de animación ‘L’Y – ànsia per volar’.
La agenda va bien repleta durante los próximos meses. Hay ya actividades programadas hasta el 22 de noviembre, cuando acaba el ciclo. Tienen como objetivo promocionar los espacios naturales que nos rodean, enseñar su valor y, sobre todo, que los ciudadanos se involucren en ellos de forma divertida y lúdica. Por ejemplo, este invierno vuelve la fiesta de las rosas a Sant Feliu de Llobregat, donde se podrá plantar rosales, o las sesiones de astronomía en Can Lluc, en Santa Coloma de Cervelló.
El calendario es estacional, así que ofrece una parrilla muy variada a lo largo del año. Si buscas algo muy primaveral, en abril hay puertas abiertas del Observatori Metropolità de Papallones, para avistar las mariposas locales. ¿Algo más veraniego? En mayo, Castelldefels acogerá una jornada de liberación de tortugas en la playa de la Pineda. Otro plan que repite son las sesiones de ‘biosnorkeling’ en Montgat y Sant Adrià de Besòs, que se celebrarán en los meses de más calor, junio y julio (en agosto no hay actividades).
Puedes consultar los 57 planes en la página de la AMB. Allí también se gestionan las reservas (si el plan lo requiere, muchos no necesitan inscripción previa) y se incluye toda la información de servicio, desde la accesibilidad de los planes hasta las edades recomendadas. Sí, hay para todos los públicos, incluso para adultos y adolescentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio
- Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
- Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: 'Es una especie de muerte internacional