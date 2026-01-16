El área metropolitana de Barcelona llena sus espacios naturales de actividades gratis

Ni el frío polar te retendrá en casa. Es igual que estés con abrigo y castañeando los dientes, no dejarás de entonar el “no nos moverán” de ‘Verano Azul’ mientras abrazas un árbol a lo Jane Fonda en los sesenta. ¿El motivo? La AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) inaugura este domingo, día 18, la 20ª edición de su ciclo de Actividades en Parques, Playas y Ríos metropolitanos. Más de medio centenar de actividades en zonas naturales de decenas de ciudades y, sí, gratuitas.

Día mundial de los pájaros en el parque de l'Estany de la Murtra, en Viladecans. / AMB

Un año más, el pistoletazo inaugural es en el Jardí Botànic de Barcelona (Dr. Font i Quer, 2), en Montjuïc. Consta de una jornada de puertas abiertas —de 10 a 15 h—, y se podrán visitar las zonas ajardinadas y los espacios expositivos, como la colección de bonsáis. Además, habrá juegos para niños y el espectáculo de animación ‘L’Y – ànsia per volar’.

La agenda va bien repleta durante los próximos meses. Hay ya actividades programadas hasta el 22 de noviembre, cuando acaba el ciclo. Tienen como objetivo promocionar los espacios naturales que nos rodean, enseñar su valor y, sobre todo, que los ciudadanos se involucren en ellos de forma divertida y lúdica. Por ejemplo, este invierno vuelve la fiesta de las rosas a Sant Feliu de Llobregat, donde se podrá plantar rosales, o las sesiones de astronomía en Can Lluc, en Santa Coloma de Cervelló.

Naturaula en la playa de Gavà. / AMB

El calendario es estacional, así que ofrece una parrilla muy variada a lo largo del año. Si buscas algo muy primaveral, en abril hay puertas abiertas del Observatori Metropolità de Papallones, para avistar las mariposas locales. ¿Algo más veraniego? En mayo, Castelldefels acogerá una jornada de liberación de tortugas en la playa de la Pineda. Otro plan que repite son las sesiones de ‘biosnorkeling’ en Montgat y Sant Adrià de Besòs, que se celebrarán en los meses de más calor, junio y julio (en agosto no hay actividades).

Una de las muchas actividdades con pájaros que tendrán lugar a lo largo del ciclo. / AMB

Puedes consultar los 57 planes en la página de la AMB. Allí también se gestionan las reservas (si el plan lo requiere, muchos no necesitan inscripción previa) y se incluye toda la información de servicio, desde la accesibilidad de los planes hasta las edades recomendadas. Sí, hay para todos los públicos, incluso para adultos y adolescentes.