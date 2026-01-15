La ruta del buen rollo
Cómo sobrellevar el Blue Monday: planes contra la bajona en Barcelona
Dicen por ahí que el próximo lunes se divisan más lágrimas que cuando se estrenó 'Hachikō' de Richard Gere. No seas tú uno de ellos. Esta es una ruta por la Barcelona del buen rollo
19 de enero. No importa lo que diga tu horóscopo: ese día no podrá ir a peor ni escuchando las últimas declaraciones de Ana Obregón. Es el ‘Blue Monday’, en teoría, el peor día del año. Sí, justo cuando se junta el frío, las cuentas bancarias arrasadas tras navidades, la monotonía del trabajo tras las fiestas y el darse cuenta de que no estás yendo al gimnasio a pesar de lo que te dijiste en los propósitos. ¿Cómo combatir la bajona? Ideas que levantarían el ánimo hasta a los merengues tras la Supercopa.
1. ‘Jumping clubs’
Para dar saltos de alegría
Nada mejor para ahuyentar la depresión estacional que pasarte por un ‘jumping club’. Sitios pensados para dar saltos de alegría, literalmente. Es una de las últimas modas de Catalunya: los clubes de salto, locales llenos de colchonetas, toboganes, tirolinas y otras actividades para pasártelo por todo lo alto.
Su éxito es tal que no dejan de estrenarse nuevos por toda Barcelona (y alrededores). El último en abrir ha sido Urban Planet, en el Parc Vallès (avenida del Textil, s/n, Terrassa), un macro 'trampoline park' de 3.000 m² con camas elásticas ‘pro’, tobogán de 7 metros y circuito de obstáculos, entre otras actividades. Justo unas semanas antes abría un HiJump Park en el centro comercial Màgic (Concòrdia, 1, Badalona). Sí, los mismos que ya tienen locales en Sabadell (Rambla d'Ibèria, 46) y Terrassa (Duero, 9), virales por su circuito inspirado en Super Mario.
Otro clásico metropolitano, el JumpYard (Sant Ferran, 4, Cornellà): 2.850 metros cuadrados solo de área de saltos y un pedazo de tirolina ‘indoor’ de 100 m. Y en Barcelona ciudad, The Indoor Jumping Club (Perú, 230) y Jumping Extreme (avenida Meridiana, 530), que cuenta con otra sede en Mataró (Alcalde Josep Abril, 34-36).
2. Recorridos de aventura y yincanas
Suda con amigos
Otra forma de alejar el bajonazo: llenándote de endorfinas. Puedes, o bien ir al gimnasio y reventarte a cardio hasta que tu cuerpo decida brindarte con dosis extra de la hormona de la felicidad, o puedes juntar a tus amigos y pasarte por locales con yincanas y circuitos interactivos.
Primera parada: Sapakara Fun Parcs (Silici, 9, Cornellà). Una estrella de TikTok. Un ‘chiquipark extremo para adultos’, o así lo han bautizado sus fans. Aquí hay saltos, pruebas difíciles y más carreras que un divorciado descubriendo el ‘running’. ¿Lo que recomiendan los que lo han probado? El ‘Jungle Tag’, un juego de obstáculos donde se debe ir recogiendo puntos.
Otra recomendación viral: GameSide (Colom, 459, Terrassa). Más de 20 salas con 1.000 m² de juegos inspirados tanto en universos mágicos como en concursos de la tele. Aquí harás de todo, desde esquivar láseres a lo Tom Cruise hasta subirte en a una bola de demolición como Miley Cyrus.
No puede faltar otra estrella de redes sociales, los suelos arcade con luces de colores. Sí, esos locales que tanto se repiten en Reels de Instagram donde se juega a 'el suelo es lava' a través de instalaciones lumínicas. Puedes probarlo en la Lanzadera Spark81 (calle de Llobregat, 4B, Terrassa), Pixel Games de Cubick Group (plaza de Catalunya, 33, Mataró) y Kumove Game (Les Esquadres, 21, L’Hospitalet).
3. Neones y vino
La manualidad de moda
Parece raro que todavía no hayan hecho un ‘reboot’ de ‘Bricomanía’ viendo que en Barcelona no dejan de abrir locales dedicados a las manualidades. Eso sí, el objetivo de estos talleres no es aprender a convertirte en albañil para arreglar el piso que tu casero se niega a reformar, sino algo mucho más mundano: tomarte unas copas mientras hacéis una obra de arte (o algo que se le parezca).
Entre el larguísimo catálogo de manualidades y vino −cerámica, acuarela, velas, pulseras, etcétera−, destaca la pintura con neón. Es la última tendencia, que no deja de multiplicarse. El pretexto es simple: usa pinturas fluorescentes para crear arte que brille en la oscuridad, ya sea en cerámica, cuadros, “hasta abanicos”, prometen en algunos locales. Perfectos para no perderte en una discoteca. Todo, por supuesto, acompañado de una copita para ponerte contentillo en pleno 'Blue Monday'. La mayoría ofrecen "vino ilimitado".
En Barcelona puedes hacerlo en Paint Barcelona (Esparteria, 12), Wine and Art (Torrent de l’Olla, 66), Academia de Marte (Sant Fructuós, 84), Art&Wine (Mare de Déu dels Desemparats, 14) y Wine Gogh (Travessera de Gràcia, 196; Guilleries, 16).
4. Clubes para desestresarse
Lanza hachas y rompe electrodomésticos
Otra opción es soltar endorfinas a base de palos. Violencia justificada: todo para enseñarle el dedo corazón al ‘Blue Monday’. Pásate por las salas de la rabia, habitaciones donde pagas por objetos y muebles que cargarte a golpes. El rincón más famoso donde liarte a hostias es Axerum (Vilanoveta, 3, Vilanova i la Geltrú). Aquí hacen doblete: tienen tanto habitación de la rabia como un espacio para tirar hachas.
¿Buscas más salas de la rabia? En Barcelona ciudad tienes The Rage Room (Pau Alsina, 20) y en Cornellà el Mega Game (paseo dels Ferrocarrils Catalans, 138). ¿Prefieres tiro con hachas? Dos de los más famosos son Barcelona Axe Throwing (Trafalgar, 8) y The Axe Club (Castillejos, 181).
5. Toca césped
Remedios naturales
“Necesito tocar césped”, una frase que ya se ha sumado al argot digital y que se usa cuando alguien tiene que airearse, desconectar y dejar de comerse la cabeza. Un cambio de aires, vamos. Es otra opción para combatir la ecuación depresiva del ‘Blue Monday’, ir a un parque y conectar con la naturaleza tumbándote en el césped. No hace falta recomendarte opciones como Glòries, Ciutadella, el parque de la Estació del Nord o el Cervantes, que además de muy conocidas están extremadamente masificadas. Apunta, algunos parques donde rehuirás la marabunta turística.
En Montjuïc, los jardines de Mossèn Cinto Verdaguer (avenida Miramar, 30). Vistas al puerto, tranquilidad y seguramente el parque más conocido de la lista. ‘Next’, los jardines Doctor Pla i Armengol de Horta (avenida de la Mare de Déu de Montserrat, 132), también con zonas de césped. Al lado, el parque de les Aigües (Ronda del Guinardó, 49), que alberga la sede del distrito de Horta, un edificio de inspiración árabe que vale la pena visitar. Y en Sarrià, el Turó Park (avenida de Pau Casals, 19) y los jardines del Doctor Samuel Hahnemann (Dr. Fleming, 4). Cualquier opción es buena para ir con tu libro favorito y olvidarte durante un rato de las penas. Eso sí, llévate un abrigo.
6. La Llama Store
Échate unas risas
Y si todo eso falla, combate las lágrimas con carcajadas. Un imprescindible es La Llama (Tamarit, 148), la primera tienda del mundo especializada en echarse unas risas. Aquí tienen libros, cómics, tazas hilarantes, cirios de ‘Seinfield’, palomas a cuerda, cuchillos musicales para tartas, riñoneras con barrigas peludas estampadas, cabras que chillan, bolígrafos en forma de plátanos, manos diminutas para los dedos, manos diminutas para las manos diminutas para los dedos… Sí, un catálogo tan esperpéntico como imprescindible.
