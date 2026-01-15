Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Día Internacional de la Croqueta

La tapa por excelencia

Cada 16 de enero se celebra internacionalmente el Día de la Croqueta. Como cualquier excusa es buena para atiborrarse a croquetas, la ciudad se ha llenado de planes dedicados a esta tapa. Por ejemplo, el Time Out Market (segunda planta, Maremagnum, Port Vell) organiza tres días llenos de croquetas gourmet. Del 15 al 17 de enero. ¿Más opciones? Pásate por algunos de los locales conocidos por hacer croquetas cremosas y de rechupete: Bar Omar (Amigó, 34), Glug (Viladomat, 289), L’Anxova Divina (De la Pau, 2), Los Tortíllez (Manso, 50), Cinco Hermanos (Federico García Lorca, 31), El Veracruz (Mallorca, 321), y la lista continua de forma. Hay opciones infinitas en la ciudad.

Festa Major Sant Antoni

Cultura callejera

Que se note que suben las temperaturas en los próximos días con una buena fiesta callejera. Vuelve la Festa Major de Sant Antoni, una de las primeras fiestas mayores del año celebradas en la ciudad. Un año más habrá rúas, conciertos, talleres, comilonas populares, muestras de folklore y más. Aquí tienes el programa completo con los 11 días de actividades.

Cuándo: del 16 al 25 de enero.

La fiesta mayor de Sant Antoni, en una edición pasada. / JOAN CORTADELLAS

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. 18 de enero, Los 22 del Market, 'pop up' de vintage en SouLivre (Llull, 68). Del 13 al 18 de enero, Akilo Store (Pere IV, 117), con chollos a 5 euros. Del 16 al 18, Panorama (Pere IV, 93), la 'pop up' de ropa que cambia cada semana. Y del 14 al 18 de enero, Vintage Poblenou (Àvila, 78), con una selección curada de vintage.

Sigue abierta, hasta el 18, Vintagerie, la 'pop-up' de moda vintage y segunda mano que vende incluso marcas de alta gama, como Prada, Gucci, Fendi, Burberry y Dolce & Gabbana. En Potassi K19 (Sant Pere Més Alt, 19).

El 45 Times Barcelona Hotel (plaza Catalunya, 10) se transformará en el BLESS Hotel Barcelona. Así que le han dado a Arquitectura del Orden (expertos en vaciar casas) una misión: vaciar el hotel y vender el mobiliario y la decoración única del hotel en un mercadillo. Del 16 al 18.

En la plaza de la Catedral, turno de Mercat Gòtic. 28 expositores de arte, antigüedades y coleccionismo se reúnen en esta feria, una de las más antiguas de la ciudad. Días 15 y 16 de enero.

Último mercadillo: vuelve la Fira Vegada de Barcelona. Comida, cosmética, ilustración, ropa, complementos y artesanía. Día 18 en el Casal de barri Pou de la Figuera (Sant Pere més Baix, 70).

Studio Ghibli en cines

Vuelven los clásicos

El mítico Studio Ghibli cumple 40 años, así que cinco películas icónicas vuelven a los cines Yelmo este enero para celebrarlo: 'El chico y la garza', 'El castillo ambulante', 'El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke' y 'Porco Rosso'.

Dónde: Cines Yelmo en Westfield La Maquinista (Potosí, 2) y otros Yelmo de Catalunya.

Cuándo: hasta el 12 de febrero.

Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris

Navidades circenses

Últimos días para pasarse por el clásico circo navideño de l’Ateneu Popular 9 Barris, el Circ d'Hivern. Este año se bautiza como 'La gran plantada', inspirándose en el mundo vegetal y en su resiliencia. El espectáculo combina circo, música, audiovisuales y 'atrezzo' en una producción a lo grande para celebrar el 30 aniversario del circo.

Dónde: L’Ateneu Popular de 9 Barris (Portlligat, 11-15).

Cuándo: hasta el 18 de enero.

Una de las acrobacias de 'La gran plantada' del Circ d’Hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris. / Els Escarlata

Extinction Rave

Que el colapso te pille de fiesta

"¿Sabías que la palabra “pastel” se mencionó 10 veces más que “cambio climático” en los programas de televisión del Reino Unido en 2020?". Con esta pregunta empiezan las sinopsis de 'Extintion Rave', un espectáculo híbrido y experimental que mezcla música, actuaciones y efectos lumínicos para burlarse con ironía sobre cómo nos estamos cargando el planeta y parece que nos da prácticamente igual. 75 minutos de espectáculo cargado de acidez.

Dónde: Teatre Tantarantana (De les Flors, 22).

Cuándo: hasta el 25 de enero.

Les festes del Kinosaure

Cine y juegos

Vuelve el festival cinéfilo para familias, Les festes del Kinosaure. Cada domingo de enero, una proyección infantil (para niños de 2 a 12 años) en un ambiente lúdico, familiar y educativo. Dos pases diarios, uno a las 12 h y otro a las 17 h.

Dónde: Cinemes Girona (Girona, 175) y Zumzeig Cinecooperativa (Béjar, 53).

Cuándo: 4, 11, 18 y 25 de enero.

Avui no ploraré

Una comedia sobre la familia

No es lo mismo comedia familiar que comedia sobre la familia. 'Avui no ploraré', de la compañía T de Teatre, es de las segundas. Una radiografía que se ríe de los encuentros familiares más estrambóticos, perfecto el 'timming' de estrenarse en Navidades.

Dónde: Teatre Goya (Joaquín Costa, 68).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

La T de Teatre en un momento de 'Avui no ploraré'. / David Ruano

El Petit Príncep

12ª temporada

Otro clásico navideño: el musical de 'El Petit Príncep', que este año celebra su 12ª edición, con 550 funciones y 385.000 espectadores a sus espaldas. Una versión llena de magia, música y creatividad del clásico librito que ha introducido al mundo de la filosofía a tantos jóvenes lectores y que, un año más, se corona como plan esencial de las fiestas.

Dónde: Sala Paral·lel 62 (avenida del Paral·lel, 62).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Göteborg

¿Y si...?

Una obra de teatro que fantasea con todos esos "¿y si...?" que todos nos hemos preguntado. La pregunta de la que parte 'Göteborg' es "¿Qué habría pasado si hubiera pasado?". Paula, la protagonista, que se presenta en casa de Sergi para reconstruir la última noche del viaje en Gotemburgo donde su conexión se rompió por siempre jamás. Acompañados por el fantasma de su yo de 18 años, ambos exploran qué pasó esa noche. Pero... ¿con qué intención? ¿cerrar una herida abierta o reabrir una puerta que no debió cerrarse?

Dónde: La Villarroel (Villarroel, 87).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso

Una película en la Fundació Joan Miró

Ya está aquí '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso', la cuarta y última propuesta expositiva del ciclo 'Cómo desde aquí', comisariado por Carolina Jiménez. Esta exposición presenta la nueva película de la artista Marwa Arsanios sobre la figura jurídica del 'derecho de paso' que, a través de intercambiar los roles entre animales y humanos, hace una metáfora de la servidumbre y como punto de partida para examinar las tensiones entre uso y propiedad, dominación y resistencia.

Dónde: Fundació Joan Miró (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 18 de enero.

Fragmento de '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: Derecho de paso'. / Marwa Arsanios

Colita. Antifémina

Feminismo y fotografía

Isabel Steva Hernández (Colita) y la escritora Maria Aurèlia Capmany se unieron en 1977 para crear 'Antifémina', el primer libro gráfico feminista de la Transición. El libro, que fue retirado del mercado rápidamente, fue reeditado en 2021, y ahora expuesto y diseccionado en esta muestra, que lo recupera y revindica su legado, que hoy en día sigue igual de vigente.

Dónde: Disseny Hub Barcelona (plaza de les Glòries Catalanes, 37-38).

Cuándo: hasta el 25 de enero.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Gerónimo Stilton Live

Recorrido inmersivo

Adéntrate en el mundo de Gerónimo Stilton en esta experiencia inmersiva familiar. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.

Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

Un actor encarna a Gerónimo Stilton en el espectáculo inmersivo de La Maquinista / Miquel Muñoz

Figuracions entre guerres 1914-1945

Arte y guerra

La Sala Parés inaugura 'Figuraciones entre guerras 1914-1945', una exposición histórica que retrata un período convulso y de gran efervescencia artística: el periodo entreguerras, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda, pasando por la Guerra Civil española. En total, más de 100 obras, la mayoría inéditas, de autores como Josep de Togores, Olga Sacharoff, Manolo Hugué, Le Corbusier, Joaquín Torres-García, entre otros muchos.

Dónde: Sala Parés (Petritxol, 5).

Cuándo: hasta el 7 de febrero.

'La bagarre', una de las obras de la colección. / Josep de Togores

House of ErikaLust

Recorrido erótico inmersivo

Realidad virtual, realidad aumentada, 'mapping', tecnología audiovisual... Y todo, enfocado al porno ético y feminista. Así es House of ErikaLust, la propuesta de la famosa productora ErikaLust y la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Después de triunfar en esta primavera, vuelve a Barcelona con más fechas, hasta finales de invierno.

Dónde: House of ErikaLust (Taulat, 53).

Cuándo: hasta el 28 de febrero.

"Ecstasy Unveiled: A Lush Tribute to Pleasure and Diversity", la última sala de la exposición, con una inmersión 360º. / ZOWY VOETEN

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte y que ahora llega a su recta final.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 1 de marzo.

Un fragmento de 'Leonardo vs Michelangelo'. / IDEAL Barcelona

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Cuándo: hasta el 24 de mayo.