Esta bodega de Barcelona esconde en los baños un museo de Julio Iglesias

Tras el escándalo, los dueños del local están pensando qué hacer con esta veterana galería de papel cuché

Vete a comer a un restaurante en Barcelona y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa

Algunos recortes del ‘¡Hola!’, en los baños de Bodega Molina.

Algunos recortes del ‘¡Hola!’, en los baños de Bodega Molina. / Instagram

Ana Sánchez

Ana Sánchez

“Julio te mira”, se lee al sentarse en los baños de una bodega de Barcelona junto a una mirilla y fotos a discreción de Julio Iglesias con pose de ‘¡Hola!’. “Julio te mira y lo sabes”, completa el gag visual. Solía ser carnaza de meme universal hasta esta semana, cuando han salido a la luz las acusaciones de abuso sexual por parte de dos exempleadas del cantante, según una investigación de eldiario.es y Univisión. Los dueños del local se solidarizan con las supuestas víctimas -han informado hoy a este diario- y ya están pensando qué hacer con este museo de papel cuché.

Es un hipnótico laberinto biográfico de portadas y recortes del ‘¡Hola!’, todas originales, con un hilo musical con mucho “hey!” y raquetas de tenis en vez de pomos. Hay quien peregrinaba al bar solo para visitarlo. Este mini museo del mito caído está instalado desde hace años en el lavabo de Bodega Molina (plaza Molina, 1). “Museo -anuncia la puerta de los baños-: La vida maravillosa”. El resumen vital de Julio Iglesias suena ahora sarcástico tras el escándalo. “Estamos sorprendidos con la noticia –apuntan los responsables del local- y estamos pendientes de la evolución de los hechos para ver qué hacemos en el espacio". De momento, han retirado fotos del cantante de sus redes sociales.

“Julio te mira y lo sabes”, se lee desde un váter de Bodega Molina en una puerta con mirilla.

“Julio te mira y lo sabes”, se lee desde un váter de Bodega Molina en una puerta con mirilla. / A.S.

Baño de mujeres de Bodega Molina: 'flashback' del matrimonio de Isabel Preysler y el marqués de Griñón.

Baño de mujeres de Bodega Molina: 'flashback' del matrimonio de Isabel Preysler y el marqués de Griñón. / A.S.

Es uno de los divertimentos interioristas de Enric Rebordosa, uno de los socios del Grup Confiteria. Está detrás de Bodega Molina y un largo etcétera de locales emblemáticos. “El alma de un local –suele decir siempre - es el baño”. Por sus manos pasó también el de El Maravillas (plaza de la Concòrdia, 15). Ese es un homenaje a Romário.

