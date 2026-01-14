Galería de papel cuché
Esta bodega de Barcelona esconde en los baños un museo de Julio Iglesias
Tras el escándalo, los dueños del local están pensando qué hacer con esta veterana galería de papel cuché
Vete a comer a un restaurante en Barcelona y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa
“Julio te mira”, se lee al sentarse en los baños de una bodega de Barcelona junto a una mirilla y fotos a discreción de Julio Iglesias con pose de ‘¡Hola!’. “Julio te mira y lo sabes”, completa el gag visual. Solía ser carnaza de meme universal hasta esta semana, cuando han salido a la luz las acusaciones de abuso sexual por parte de dos exempleadas del cantante, según una investigación de eldiario.es y Univisión. Los dueños del local se solidarizan con las supuestas víctimas -han informado hoy a este diario- y ya están pensando qué hacer con este museo de papel cuché.
Es un hipnótico laberinto biográfico de portadas y recortes del ‘¡Hola!’, todas originales, con un hilo musical con mucho “hey!” y raquetas de tenis en vez de pomos. Hay quien peregrinaba al bar solo para visitarlo. Este mini museo del mito caído está instalado desde hace años en el lavabo de Bodega Molina (plaza Molina, 1). “Museo -anuncia la puerta de los baños-: La vida maravillosa”. El resumen vital de Julio Iglesias suena ahora sarcástico tras el escándalo. “Estamos sorprendidos con la noticia –apuntan los responsables del local- y estamos pendientes de la evolución de los hechos para ver qué hacemos en el espacio". De momento, han retirado fotos del cantante de sus redes sociales.
Es uno de los divertimentos interioristas de Enric Rebordosa, uno de los socios del Grup Confiteria. Está detrás de Bodega Molina y un largo etcétera de locales emblemáticos. “El alma de un local –suele decir siempre - es el baño”. Por sus manos pasó también el de El Maravillas (plaza de la Concòrdia, 15). Ese es un homenaje a Romário.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica
- Los trabajadores catalanes tardan un 40% más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos