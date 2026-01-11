Este grupo excursionista organiza escapadas a la montaña en Catalunya para conocer a otros solteros

¿Eres de los que va a la montaña para llenarse los pulmones de aire puro? Cuidado, unas expiraciones aquí y acabas en una ‘situationship’. El amor está en el aire en las montañas de Catalunya gracias al grupo excursionista Excursiones con encanto. Empiezan el 2026 sumando a su agenda, bien repleta de planes senderistas, un nuevo evento diseñado para conocer personas: el 13 + 13. Es decir, un grupo equilibrado con 13 hombres y 13 mujeres pensado para que socialicen entre árboles. ¿Que hace frío para ir a caminar por el bosque? No temas: entra en calor con la llama del amor.

Eso sí, “no es un evento de citas”, avisan los organizadores, “sino una forma sencilla y respetuosa de hacer nuevas amistades mientras caminamos y compartimos. Y si además surge una afinidad especial, ¡eso ya es un bonito regalo!”. En total, 26 hombres y mujeres, de 50 a 60 años, con ganas de ampliar su círculo social −y abiertas al amor, por supuesto− se reunirán el día 17 de enero (sábado) para explorar Camprodon y los bosques que lo rodean.

Fachada del monasterio de Sant Pere de Camprodon, uno de los monumentos emblemáticos del municipio que visitará el 13 + 13. / xip

Es el primer plan de esta índole que organizan, ya que en sus casi tres años de existencia no habían montado nada específicamente para ‘singles’. Pero, vista la enorme demanda que hay, se han lanzado a la piscina. No son los únicos. En el hipersaturado mercado de buscar pareja (‘apps’, tardeos, citas a ciegas, ‘speed dating’, cruceros para solteros…) ahora empiezan a sonar los clubs excursionistas para solteros donde germinar el amor.

Un ejemplo son Bedazzling, veteranos en el mundo de las citas, con más de una década de experiencia a sus espaldas. Más allá de ligoteos exprés con eventos de ‘speed dating’ también tienen un programa de ‘slow dating’, donde se incluyen excursiones para solteros, desde caminatas hasta pícnics y baños en calas. Y sí, no solo limitado al rango de edad de 50 a 60 años. Ya no hay excusa para encontrar a tu media naranja.