Desde raves en churrerías hasta ‘pancakes’ japoneses: las meriendas más virales de Barcelona

¿No has tenido suficientes dulces estas Navidades? Quizá la época de turrón, polvorones y roscón ha quedado atrás, pero eso no quiere decir que debas cortar el azúcar de tu vida. Viendo el tirón de los tardeos y los planes diurnos, no es de extrañar que el plan viral con el que arranca 2026 sea irse de merienda. Sí, dile adiós a pasar la tarde-noche llenando la mesa de botellas de cerveza vacías: ahora lo que se lleva es ponerte al día con tus amigos rodeados de chocolate y dulces.

Primera parada viral: Moja (plaza Gal·la Placídia, 4). Aquí han reinventado la rueda: se especializan en churros. “Churrería consciente”, lo llaman. Todos los acompañamientos que ofrecen para mojar el churro son veganos, desde los chocolates hasta las salsas de pistacho o los helados. Abrieron en primavera de 2025, y ya han enamorado a miles de adictos a las meriendas. Ojo, incluso montan tardeos con churros −las Churaves−, donde hay música, ‘dj’, baile y muchos churros. Una fiesta donde mojarás seguro, prometen.

¿Quieres probar otra de las sensaciones de Instagram, los ‘pancakes’ japoneses? Sí, esas tortitas gordas y blanditas que triunfan en Reels. “Nubes que se pueden probar”, aseguran los expertos de Kumo (Bailèn, 98), maestros en estas meriendas. Los tienen con decenas de ‘toppings’, desde caramelo, hasta frutas, incluso salados, cambiando el pan de hamburguesa por dos de estos ‘pancakes’. Una sensación viral, como atestiguan sus más de 13 mil seguidores.

Siguiente parada, Chök, con muchas sedes en Barcelona (Carme, 3; Astúries, 93; Westfield Glòries, avenida Diagonal, 208; Ramelleres, 26; plaza Comercial, 9; Comte Urgell, 222; Còrsega, 302; Travessera de Gràcia, 88). Sus meriendas cuentan con más de 70 mil seguidores en Instagram. Aquí suben un cruasán bañado en chocolate y consigue miles de ‘likes’. ¿Su especialidad? El chocolate, en todas sus formas, desde rellenando postres hasta en formatos veganos y sin gluten.

Última recomendación, exportada de los Países Bajos, Stroopwafel Land (Volta dels Tamborets, 5). Abrieron en verano de 2025 con la misión de traer al Mediterráneo los ‘stroopwafels’, el dulce nacional holandés. Los venden de todo tipo, con decenas de ‘toppings’, además de tener una carta de café y ‘matcha’, un combo perfecto para meriendas instagrameables. No es de extrañar que en tan poco tiempo se haya convertido en la comidilla de los cazadores de tendencias locales.