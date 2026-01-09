Vete a comer a un restaurante en Barcelona y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa

Aún no has terminado de comer y ya te estás frotando las manos, como si fueras Trump pensando en el petróleo de Venezuela. “Te puedes llevar lo que quieras”, te invita el dueño del restaurante. Parece una alucinación en plena cuesta de enero. El menú (36,90 € para dos personas), incluye los platos en los que acabas de comer, los cubiertos, hasta las sillas y la mesa. Detrás hay un par de estanterías con morteros de la yaya, sifones más antiguos que Jordi Hurtado, máquinas de escribir por las que se pegaría un moderno, ¿eso son fósiles? “Te puedes llevar lo que quieras”, insiste el dueño. “A mí también –se ríe-, pero yo como mucho”.

Es L'Antic Colmado de Sant Andreu (passeig de Torras i Bages, 46). El primer restaurante de Barcelona en el que se estrena este bufet libre de segunda mano. “En algún restaurante grande quizá podamos llevar un piano”, propone su ideólogo, Toni Parra. ¿Que cuál es el negocio de todo esto? “Que no se tiren las cosas”, resopla él. “Nadie puede llegar a entender las toneladas de material que tiramos cada mes. Lo que yo tiro –propone ahora- puede servir de oportunidad para otros negocios. Hay pisos que vaciamos en los que nos encontramos vajillas y cuberterías nuevas en las cajas”.

Rebecca Solís y Toni Parra, 'influencers' del reciclaje, en el rincón de segunda mano del restaurante L'Antic Colmado. / Jordi Otix / EPC

“El Toni de TikTok”, lo llaman. Es @vaciamos, en redes sociales. 43 años. Acumula casi 500.000 seguidores en TikTok, más de 300.000 en Instagram. “La basura es dinero”, esa es la moraleja de sus vídeos virales. Recibe 4, 5, 6 camiones a la semana con todo tipo de material. Tiene 8 macronaves siempre llenas: sacos y sacos de ropa, antigüedades, neveras, colchones, falsos techos, hasta un “sótano de perlas”. Próximamente –promete- regalará por las calles de Barcelona 34.000 prendas de ropa nueva. “Es ropa que me pagan por destruir –detalla-: no se puede vender, pero sí regalar”.

Vendría a ser ‘el Eliminador’ en versión inmobiliaria. Vacía pisos, oficinas, hoteles, todo tipo de locales por encargo desde hace 14 años. Se ha llegado a encontrar en un armario un cráneo con agujero de bala. Una moto aparcada en un quinto sin ascensor. Ha tirado de todo, resopla. “He tirado hasta a un padre”. Se lo pidió el propio hijo. “¿Dónde se tira esto?”, le dijo sin pestañear señalando la urna.

Toni comparte vida y milagros virales con otra ‘influencer’ del reciclaje: Rebecca Solís. 38 años. Más de 180.000 seguidores entre Instagram y TikTok. Multiplica visualizaciones desde que retransmite por redes cómo construye su Villasomier, así ha bautizado su casa Do It Yourself. La levantó hace tres años en Lleida con 99 somieres del vaciado de un hotel. ¿Su moraleja viral? “Una puede cambiar, se puede arruinar, se puede caer y se puede levantar”.

“Es sostenible. Original. Está bien innovar”, dicen Mireia y Josep, clientes de toda la vida del L'Antic Colmado, aún con cara de pero-qué-me-estás-contando. Hoy se estrena el experimento. “Alguien tiene que ser el primero”, se encoge de hombros el dueño del local, Javier Calderón de la Barca. Así se llama, sí, te enseña el DNI para que te lo creas. “En la clase de literatura era muy complicado”, se ríe. “Hace dos años que salimos en 'Joc de cartes'”, saca pecho. Quedaron segundos. “Porque me robaron el primer puesto”, sonríe el cocinero, Jordi Carbonell. Es el que llena de ‘menjar casolà’ estos platos para llevar. Platos, cubiertos, porrones, libros, hasta puedes salir por la puerta con sillas plegables. Han montado un rincón entero para llevar.

Toni y Rebecca, en pleno TikTok con el dueño y el cocinero de L'Antic Colmado. . / Jordi Otix / EPC

Sales cargada del restaurante aún mirando de reojo. Aceleras el paso al cruzar la puerta, por si acaso. Nadie te persigue, no. Y eso que te llevas un antiguo sifón de Fco. Bertran (se venden online por 16 €) y una máquina de escribir Olympia Traveller de Luxe por la que piden en Etsy hasta 300 €.

La Olympia Traveller de Luxe (derecha) entre morteros y porrones 'vintage'. / Jordi Otix / EPC

¿Cómo funciona? Hay que registrarse en Entramos.com. De momento se podrá reservar solo una mesa por día, por no colapsar a los restaurantes, dice Toni. Hay dos a elegir: L'Antic Colmado de Sant Andreu y la marisquería de Granollers Os Galegos. La idea es que se sumen más. No tienen que pagar nada –promete el creador del invento-. Él les reembolsará el precio del menú. Solo tienen que ir a sus macrotiendas de segunda mano y cargar lo que quieran. Gratis.

Jordi coloca el rincón de segunda mano de L'Antic Colmado.. / Jordi Otix / EPC

“No tiene sentido”, le dicen. “Lo que no tiene sentido –responde él- es que yo esté pagando un dineral cada mes por tirar platos, vasos, tenedores. Porque no los vendo y, aunque los vendiera, al día siguiente entran cuatro veces más. Lo que no tiene sentido es que en ese mismo momento, alguna persona cerca de mí esté comprando platos en alguna gran superficie. ¿Qué puedo hacer? Es que no se me ocurre qué hacer ya con los 4, 5, 6 camiones a la semana que tengo de todo tipo de material”.

Menú para llevar: platos, vasos, cubiertos, sifón, hasta la silla. / Jordi Otix / EPC

Tampoco te vengas arriba. Solo puedes llevarte los objetos que tienen QR. “El que quiera en su casa lo puede escanear –explica Toni- y hacer un donativo voluntario para activar el producto. Puede descubrir su historia, de dónde salió y si alguna persona está interesada en comprarlo”. El donativo –justifica- es para seguir cuidando Villasomier, la casa reciclada de Rebecca.

Acaban de cerrar al público las dos macrotiendas de segunda mano a las que solían peregrinar los tiktokeros en busca de tesoros 'vintage': los Encantes de Granollers y Canovelles. “Los robos iban en aumento –justifica Toni-. Cada día había que hacer denuncias”. Ahora las abren a la carta a través de “experiencias”. Hay 6, de momento. La idea es ofrecer 369. Es el número que Rebecca lleva tatuado en los nudillos. ¿Por qué? “Pregúntale al Chat GPT”, te dicen con suspense. Así que le preguntas. “Se atribuye a Nikola Tesla esta frase –responde la IA-: “Si supieras la magnificencia del 3, 6 y 9, tendrías la clave del universo”.

"El sótano de las perlas"

Tiran del número místico también en los precios: 36,90 € cuesta cada experiencia reciclada. Además del bufet de segunda mano en restaurantes, se puede ir en busca de antigüedades a la tienda de Canovellas , rebuscar ropa en los Encantes de Granollers o perderte por su “sótano de las perlas”. De bisutería, claro. La experiencia de 36,90 incluye “¡50 kilos!”. También envian cajas con los objetos que elijas durante una hora de videollamada por las tiendas.

¿Su meta? “Hace 10 años que ya no tengo metas –responde Toni-. Ahora estoy para entretenerme”, sonríe. “Mis hobbies son los dominios y ya tengo todos los que quiero tener” (eso da para otro artículo: acumula 3.000 webs –calcula-, y 8.000 dominios). “Siempre me ha gustado la chatarra y siempre me ha gustado internet –añade-. En el momento en el que ya controlo toda la chatarra de España y tengo el dominio chatarreros.com, ¿qué me queda?”.