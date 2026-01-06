Los mejores conciertos de enero en Barcelona

La agenda musical no espera a que superemos la famosa cuesta de enero: nos tienta, sobre todo después de Reyes, con citas atractivas de todos los géneros y tamaños. Debajo, una selección de diez destacadas: del homenaje a Morricone y Rota en el Palau al debut del rapero Saba en una sala barcelonesa, pasando por el doble baño de masas de Fito Cabrales en el Palau Sant Jordi.

1. Homenaje a Morricone y Rota

Palau de la Música Catalana, viernes 9, 20.00 h.

Dos maestros italianos de la música de cine, Ennio Morricone y Nino Rota, reciben merecido homenaje en este concierto de la Orquestra Simfònica del Vallès bajo la dirección de Noemí Pasquina. En el programa, solo clásicos: de Morricone, las emotivas melodías de 'Cinema Paradiso' y 'La misión' o icónicos temas principales de la 'trilogía del dólar'; de Rota, sobre todo, trabajos con Fellini ('La strada', 'Fellini 8½'), pero también sus imborrables notas para 'El padrino', de Coppola. El concierto incluye narraciones en español a cargo de Salvador Vidal y proyecciones en pantalla.

2. Duncan Dhu

Palau de la Música Catalana, jueves 15, 21.00 h.

Con motivo del 40º aniversario del debut discográfico de Duncan Dhu, su antiguo colíder, Mikel Erentxun, se ha lanzado (sin Diego Vasallo, más centrado en el proyecto Løse) a una gira en la que prescinde de su material en solitario y saca brillo a clásicos como 'En algún lugar', 'Cien gaviotas', 'Esos ojos negros' o 'Palabras sin nombre'. Tras pasar por el festival Terramar de Sitges y el Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, la gira hace ahora parada en el Palau de la Música en el marco del Guitar BCN.

3. Rusowsky

Sant Jordi Club, jueves 15 y viernes 16, 21.00 h.

A todos ha pillado por sorpresa el éxito (se podría hablar incluso de 'canción del verano') de 'malibU', uno de los ingeniosos artefactos de 'DAISY', el quinto mejor álbum nacional del año según los críticos de EL PERIÓDICO. Ruslán Mediavilla, alias Rusowsky, ha decidido estar a la altura del fenómeno y trasladar su pop experimental a grandes recintos con un gran sonido, seis músicos y seis coristas incluidos. Electrónica y humanidad rampante conviven alegremente en espectáculos para inmensas minorías.

4. Baiuca

Razzmatazz, viernes 16, 21.00 h.

El productor gallego Alejandro Guillán Castaño, más conocido como Baiuca, ha llamado la atención dentro y fuera de nuestras fronteras con un proyecto que desdibuja las fronteras entre la tradición gallega y la moderna electrónica de baile (breakbeat, deep house, UK garage, trance…). Su última referencia larga es 'Barullo' (2024), intento (logrado) de averiguar cómo sonaría la Galicia más contemporánea. Tras girar con banda en vivo y el cineasta Adrián Canoura en los visuales, en 2026 presenta un nuevo show con repertorio renovado y una propuesta estética de impacto.

5. Fito & Fitipaldis

Palau Sant Jordi, viernes 16 y sábado 17, 21.00 h.

Tras dos años y medio sin dar conciertos, estos clásicos populares del rock español volvieron a la carretera en noviembre con el 'Aullidos tour', una ruta por 28 ciudades españolas en la que repasan sus grandes éxitos y presentan 'El monte de los aullidos' (2025), nuevo álbum compuesto con la serenidad de la madurez. Casi sorprendentemente liviano y espontáneo, es el primer trabajo del grupo sin ninguna versión, lo que sugiere que Cabrales tiene plena confianza en sus posibilidades.

6. Saba

La Nau, domingo 18, 21.00 h.

Este rapero y cantante, surgido del colectivo Pivot Gang, se ha pasado la última década entregando grandes discos con regularidad: 'Bucket list project' (2016) mezclaba rap poderoso con melodías emotivas de rastros neo soul; 'Care for me' (2018) abrumaba a la altura de 'Prom / King', sobre el asesinato de su primo (y compañero en Pivot Gang) John Walt; 'Few good things' (2022) era toda una demostración de versatilidad y ambición sónica, y su colaboración con el productor No I.D. ha sido uno de los discos hip hop de 2025. En unas semanas debutará, por fin, en salas españolas.

7. Eladio Carrión

Palau Sant Jordi, sábado 24, 20.30 h.

El héroe del trap puertorriqueño hace parada en Barcelona con el tramo europeo de la gira de 'Don Kbrn' (2025), enérgica continuación del más introspectivo 'Sol María' (2024), dedicado a su madre. Como cuando era nadador, Carrión tiene en mente temas de superación personal y no solo quiere ayudarse, sino ayudarnos. En entrevista con el 'GQ' mexicano, hablaba de haber hecho estas canciones para la gente "que se levanta en la mañana para ir a trabajar, que pasa dos horas en el tráfico y necesita este tipo de música".

8. Alcalá Norte

Sant Jordi Club, sábado 24, 21.00 h.

Esta banda alternativa madrileña no deja de sumar fans con su cruce virulento y pegajoso de influencias pospunk e indie pop. Recién salidos de un triplete en La Riviera, se permiten ahora su primer Sant Jordi Club. Y ya han anunciado que presentarán su segundo álbum en nada menos que el Movistar Arena en febrero de 2027. Antes, en febrero de este mismo año, oiremos 'Testamento', segundo álbum de sus teloneros: el grupo rock barcelonés (con guiño a Marsé en el nombre) El Diablo de Shanghai.

9. 'Llach – Gener 76'

Palau de la Música Catalana, martes 27 y miércoles 28, 20.00 h.

El 31º Barnasants arranca con dos conciertos en los que se reproducirán los recitales de Lluís Llach de hace medio siglo en el Palau d’Esports de Barcelona, registrados para el álbum ‘Barcelona, gener de 1976’. Manel Camp, autor de los arreglos originales de aquellos conciertos, es el director musical, y Santi Arisa, batería en 1976, vuelve a serlo en 2026. Las voces principales corren a cargo de Gemma Humet y Joan Reig (Els Pets, Mesclat).

10. La Plata

La Nau, sábado 31, 20.30 h.

Tras unos inicios muy eléctricos, a caballo entre el poshardcore y el espíritu pop, el grupo valenciano se dejó tentar por la experimentación de raigambre digital. En el bastante brillante 'Interzona' (2025) equilibran ambas vertientes: es un álbum de sonido complejo, pero a la vez, amigo de la organicidad, en el que brillan los pianos de cola y baterías siempre reales. Se puede pensar en The xx (ya la portada es un reflejo de la del 'I see you' de aquellos), pero también en la Ruta del Bakalao (ese 'sample' de 'El sonido de Valencia', de Imperio Destroy, en la estupenda 'música infinita').