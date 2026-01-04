4 excursiones cerca de Barcelona para comenzar el 2026 quemando los turrones

Empieza 2026 y delante de ti, la misma tesitura de cada año: “Me apuntaré al gimnasio”. Sí, es ese propósito que se cumple a rajatabla siempre porque apuntarte, te apuntas. Ir ya, eso es otra cosa (¿acaso te propusiste ir? No, solo apuntarte). ¿Una forma de empezar a abandonar la vida sedentaria? Hacer deporte y turismo. Apunta: estas excursiones te servirán para hacer algo de cardio y descubrir los paisajes catalanes.

Primera caminata: subir al Montcau. Situada en el parque natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (aquí también está la conocida La Mola), esta montaña tiene decenas de rutas fáciles, con poca complejidad para la mayoría de los públicos. Una de las opciones más populares es empezar por el Coll d’Estenalles y pasar por la cueva Simaya, un conjunto de grutas geológicas muy instagrameable. Ojo, la ruta está al lado de Mura, pueblo medieval con muchísimo encanto donde ir a comer.

Y del Montcau al Montau. Este monte cerca de Begues, situado entre las montañas de Ordal y el parque del Garraf, cuenta con rutas fáciles y menos masificadas que las del resto de la región. Una forma de conocer esta zona natural (y sus bosques) tan mediterránea, y sin toparte con marabuntas excursionistas. Además, muchas de las rutas que cruzan la montaña cuentan con zona regulada de barbacoa, así que guárdatelas para cuando haga buen tiempo y arranque la época de ‘calçots’.

Cabe añadir que tanto el Montcau como el Montau son algunos de los montes incluidos en el reto de los 100 Cims, una propuesta que la FEEC (la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) que consiste en subir 100 montañas de las 522 que la FEEC ha seleccionado en todo el territorio de Catalunya, Catalunya del Nord y Andorra por su valor natural, cultural y social.

El pico del Montcau. / FEEC - Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

No te pienses que todas las rutas que propone la FEEC son complicadas. Las hay tan fáciles como el Turó de Montgat, de 40 metros, que puedes hacer hasta en chanclas. De hecho es otra de las excursiones con las que puedes empezar el año: coge el tren hasta Badalona y Montgat, sube el Turó, y pasea por todo el litoral, hasta Vilassar. Una buena caminata para conocer los cascos históricos de la costa del Maresme, muchos de los cuales todavía conservan edificios pesqueros y modernistas.

Anterior edición de la Gran Festa de la Calçotada, en Valls. / Ajuntament de Valls

Última excursión. Esta, además, con fecha: 25 de enero. Es el pistoletazo de la temporada de ‘calçots’. En Valls, kilómetro cero del ‘calçot’, se organiza la anual Gran Festa de la Calçotada, un evento dedicado a esta tradición. Habrá ‘castellers’, música, planes culturales, folclore y muchísima comida para rebañar en romesco. La ciudad cuenta con mucho patrimonio histórico, cultural y artístico para complementar la visita. Además, muy cerca está el Reial Monestir de Santes Creus, uno de los monasterios de la magnífica Ruta del Císter. Te faltarán horas del día para completar todos los planes.