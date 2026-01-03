Dónde hacer amigas: tardeos y clubs sociales para mujeres en Barcelona

Propósito de 2026: ampliar tu círculo social. Es uno de los grandes temas de la década, la soledad de los adultos y la necesidad de conectar. Y aunque existen mil plataformas para hacer amigos, una queja habitual entre usuarias de plataformas mixtas es que muchos hombres ocultan bajo el pretexto de hacer amigos intenciones de ligar. ¿La forma drástica de evitar encuentros incómodos? Planes para amigas donde solo se admiten mujeres. “Saldrás con una nueva mejor amiga”, prometen muchas de las organizadoras.

Una de las muchas comunidades que nacen para cumplir este propósito es Somos Aura. Conectan mujeres a través de planes de toda índole, desde cursos de cocina mexicana hasta caminatas largas por Catalunya. Uniones para todos los gustos, desde culturales y sedentarias hasta deportivas.

Del mismo estilo es City Girls. Un proyecto que empezó por una ‘expat’ que se sintió sola tras la pandemia y se aventuró a organizar actividades para unir mujeres. Tuvo éxito, y ahora ya cuentan con centenares de interesadas, que se reúnen en eventos variados, como clubes de lectura, encuentros lingüísticos y hasta quedadas para que los perros socialicen (para las ‘dog moms’, como lo llaman).

Otra opción, Les Amis. Plataforma para mujeres con presencia en una decena de ciudades de todo el globo. La aplicación —de pago, con mensualidades— hace ‘matches’ amistosos a través de los intereses de cada una, para convocarlas en actividades en pequeño formato. Según Anna Bilych, fundadora, la aplicación tiene “un enfoque impulsado por la tecnología, pero centrado en lo humano”.

Primera edición de Mamá Baila, tardeo para mujeres. / Mamá Baila

¿Que eres de hacer amistades con una cerveza en la mano? Pásate por un tardeo exclusivo para mujeres. “Perreo sin babosos”, prometen en redes las asiduas a estos eventos. Las plataformas anteriores organizan tardeos, pero no son las únicas. Por ejemplo están los de Mamá Baila, “el primer tardeo donde puedes venir acompañada de tu madre y hasta de tu abuela”, sacan pecho. Los próximos: el 23 de enero, en Sant Cugat, y el 30 de enero, en Barcelona.