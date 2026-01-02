Tres de los 10 mejores ‘escape rooms’ del mundo están en Barcelona

Es el hotel más imprevisible del mundo. Sus clientes van con más expectación que para ver el vestido de Nochevieja de la Pedroche. “Es el único hotel en el mundo en el que cada habitación es un ‘escape room’”, resumen su dueños. Un clásico del terror catalán: Insomnia Hotel. Le tienes que dar tantas vueltas a la cabeza como la niña de ‘El exorcista’. Hay que resolver enigmas hasta para poder ir al baño. “Aquí nadie se aburre”, garantizan. Se puede dormir en ataúdes y entre trozos de cadáveres.

Así son ahora los ‘escape rooms’: han pasado de muebles con candados a ambientaciones de ciencia ficción. Ahora lo de menos es escaparse. Lo que cuenta es la experiencia. “Vivir una película - te garantizan- en primera persona”. Barcelona se ha convertido en una de las capitales de este ocio de cine. Cada año copa los ránkings mundiales. Los recientes Oscar de los ‘escape rooms’, los premios Terpeca, incluyen en su top 10 tres salas de Berga, Montcada y Terrassa.

Número 4 del mundo: ‘El secreto de los Krugger’

Aún no se lo creen. “No, no –resopla Climent Vila-. ¡Entre 507.000 escapes de todo el mundo!: Nueva York, Canadá… ¿Qué hace Berga ahí?, se ríe. Ahí, en Berga, a hora y media de Barcelona, está instalado su Insomnia Hotel (Drecera de Queralt, S/N). Es donde hacen ‘El secreto de los Krugger’, el ‘escape room’ que se ha estrenado este año en los Terpeca en el cuarto puesto mundial.

Llamarlo ‘escape room’ es quedarse corto. Son seis horas de experiencia de terror: de 18 a 11.30 h del día siguiente. “Una fiesta de pijamas única en la vida”, garantizan sus clientes. Tienes que buscarte hasta la cama. Incluye ‘escape room’ del propio ‘check-in’ para acceder a las comodidades básicas, cena-espectáculo -te puedes comer hasta las velas- y paseíto nocturno de terror por el hotel. Acabas durmiendo, si puedes, en una de sus cinco habitaciones temáticas. “Para nosotros, las más cómodas son los ataúdes”, sonríen los dueños. Tienen sala de autopsias, laboratorio clandestino, habitación mística, gore, religiosa. Ahora estrenarán una sexta en el exterior del hotel: “Una caravana de circo antiguo”.

Apenas publican vídeos. “Se llama ‘El secreto de los Krugger’ porque queremos que siga siendo un secreto”, se ríe Climent. Detrás hay una pareja de miedo: Climent Vila y Silvia Mosella. “Dos amantes del terror –resume él-. Cada vez rizando más el rizo. Buscando cosas que no existen”. Así llevan desde el 2013. Tienen otros dos ‘escape rooms’ premiados. Ojo, que las reservas vuelan. ‘El secreto de los Krugger’ se hace solo los viernes. “Ahora seguramente lo ampliaremos”, adelantan. Las cierran solo a dos meses vista. Sí reservan más allá de los 60 días a grupos privados (de 10 a 14 personas, todos los días excepto los viernes).

“Es de las mejores experiencias que hemos vivido tras casi 2.000 escapes jugados”, dan fe Eulalia Pujades y Josep Brull, dos veteranos 'escape masters'. Ellos han salvado el mundo más veces que Bruce Willis en toda la saga de 'La jungla de cristal'. Die Helden, se bautizaron hace más de una década. Significa los héroes en alemán. Llevan exactamente 1.970 ‘escapes’. El de Berga es uno de sus ‘top’. También el siguiente de la lista: Londium. “De las mejores ambientaciones que hemos visto”, garantizan.

Número 7 del mundo: Londium

El siguiente ‘escape’ barcelonés del ránking mundial está en Montcada i Reixac: Londium (Verdi, 12). No lleva ni tres meses abierto y ya es la 7º mejor sala del mundo, según los Terpeca. “La decoración es absolutamente impresionante”, garantizan los maestros del escape Die Helden. “Va a superar tus expectativas”, prometen las reseñas de Google. La única pega –añaden- “es no querer salir de allí”.

“Una aventura londinense con un toque steam punk”, resume su web. Poco más se puede decir sin hacer ’spoiler’. “La gente agradece la sorpresa”, justifican el secretismo. Parece una alucinación victoriana. 80 minutos de juegos con efecto wow. “Intentamos jugar con todos los sentidos”, es lo único que adelantan. Vista, olfato, incluso gusto. “El nivel de las salas está subiendo mucho –resopla el dueño-. Es como meterte en una fantasía”.

La decoración es cosa de Jaume Sancho, un veterano “tematizador”, que dice él. Hace años que se dedica a montar espacios temáticos, empezó en Portaventura. Hace realidad lo-que-sea: desde una aventura pirata (Willy el Tuerto) hasta este Londres victoriano. Precisamente con el dueño del ’escape’ pirata de Sabadell han hecho marca hace apenas un año: Saga Escape Rooms, la han bautizado. “Ahora estamos empezando el tercer proyecto –adelanta Jaume-: ‘El garaje de Doc, de ‘Regreso al futuro’”. Y tiene ideas aún más locas, avisa.

Número 9 del mundo: La Taberna

Aún hay otro ‘escape room’ barcelonés en el nuevo top 10 mundial: La Taberna. El 9º mejor del mundo. ¿Que qué tiene de especial? “Lo más impresionante es lo que hay dentro”, sonríe con suspense Ricardo Infantes, uno de los socios de The City Escape Room. El secretismo no les duró ni una semana. “Todo el mundo lo dice –se encoge de hombros con resignación-. Hay un barco”. Está en Terrassa (calle Llobregat 4B, Local 11). Es un 'escape room' con espectacularidad de parque temático. Se juega en una nave de más de 200 metros cuadrados y 14 metros de altura. Este mes abrirán otro rincón con efecto wow y tesoros escondidos en Esplugues.

Otro habitual de los ránkings es K.O.N.G Protocol: se estrenó el año pasado en el 10º puesto mundial. Y ahí sigue en los Terpecas (puesto 34). Tras una puerta minúscula de Santa Coloma de Gramenet (Francesc Moragas, 18) se esconde un parque abandonado de criaturas de película: una mezcla de ‘Resident evil’, ‘King Kong’ y ‘Jurassic park’.

En el puesto 39 hay otra experiencia con garra: el ‘Jurásico’ de Golden Pop (Girona, 7). En pleno Eixample se esconde una jungla tropical de 400 metros cuadrados con plantas reales de 4 metros y mucho rugido.