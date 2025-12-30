De bares art decó a batallas medievales: las tendencias que se avecinan este 2026 en Barcelona

Saquemos la bola de cristal. ¿Qué se llevará en 2026? Los espíritus, los profetas y los cazadores de tendencias coinciden en algo: el mundo seguirá igual de convulso este año. Pero entre tanta desafección política y caos social, también surgen tendencias facilonas que te abstraerán del día a día. Aquí tienes siete para que las tengas en tu radar.

1. La tonalidad de 2026

Cloud Dancer: un color de relax

2026 será un año blanco. No es un presagio de campanas de boda: es el color del año según Pantone, el equivalente cromático a la RAE. Aseguran que “en un mundo ruidoso” este color —el blanco Cloud Dancer— proporciona paz, tranquilidad y ganas de relajarse. Vamos, hora de activar el modo zen.

Tienen razón: en Barcelona, la última moda del ‘wellness’ es echar los dolores de cabeza a base de masajes. En 2026 seguro que te pasarás por un spa para la cabeza (algunos lo llaman ‘head spa’ y ‘hair spa’, por sus términos ingleses), una tendencia exportada de Japón que se focaliza en una de las zonas que más estrés acumula, la cabeza. ¿Recomendaciones? Japanese Head Spa (Taulat, 78), Calma Hair Spa (Casp, 45), la peluquería Mi Momento (Verdi, 49), Chōwa (Rambla del Poblenou, 133) y el último local de Le Manicure (Còrsega, 249).

2. Emociones fuertes

Superhéroes y dioses

A pesar de que el Pantone indique lo contrario, 2026 será un año de emociones fuertes. Cinematográficamente, al menos. Los ‘blockbusters’ más destacados son relatos épicos con superhéroes y héroes clásicos como protagonistas. El retorno de los Vengadores (en ‘Avengers: Doomday’), el de Spider-man, la película de Supergirl del nuevo DC o ‘La Odisea’ de Nolan son los más destacados.

Entrenando entre árboles en Outdoor Circuits. / Ingrid Ribas

Así pues, apunta: este año estará de moda vivir aventuras. ¿Dónde? No hace falta irse lejos para sentirse como un superhéroe. En gimnasios como Rockfit (Mèxic, 5) o Outdoor Circuits (avenida Vall d'Or, 18, Valldoreix, Sant Cugat) donde el ‘fitness’ no solo se hace con pesas, sino saltando obstáculos, escalando cuerdas, arrastrándote por el suelo, poniéndote cabeza abajo y otras actividades físicas dignas de los 12 trabajos de Hércules.

Javier Beltrán, CEO de RockFit, lanzándose en una cuerda en su local. / JORDI OTIX

¿Después de ver ‘La Odisea’ de Nolan quieres sentirte como un espartano? Anota en el calendario el 17 y el 18 de octubre. La mítica Spartan Race vuelve a Santa Susanna, con su habitual recorrido extremo que dejará a la altura del betún la adolescencia de los de ‘Stranger Things’. ¿Quieres participar? Tienes 10 meses para ponerte en forma. Corre, corre.

3. Irás de marca

Siéntete como Miranda Priestly

El retorno de las marcas es una tendencia al alza. En redes lo llaman “indicador de recesión” ya que, en tiempos de incertidumbre, queremos bienes materiales caros que demuestren estatus y que nos refuercen la idea de que no estamos tan mal. Terapia psicológica a lo Preysler. Los cazadores de tendencias como Trend Hunters lo confirman: los diseñadores se llevan. ¿Es por eso por lo que este 2026 vuelve Miranda Priestly con ‘El diario viste de Prada 2’ o es solo buen ‘timming’? Una forma de llenar tu armario de marcas es pasando por ‘outlets’. Vale, quizá no serán última temporada o tendrán alguna tara, pero te lo llevarás todo al 50 o al 70%. Ofertón.

Seguro que ya conoces La Roca Village o Viladecans The Style Outlets, centros comerciales consagrados al ‘outlet’ con grandes marcas a precios muy asequibles. Pero si eres de Barcelona, no hace falta coger el coche. Pásate por la calle Girona, ya la llaman el epicentro del ‘outlet’. Aquí tienes el outlet de Mango (27), de Simorra (38), de Montana (35), de Pop Up (33), de Nice Things (38), de Extart Panno (40), de Veneno en la piel (36) y de Boboli (Casp, 64). Sí, casi una decena de tiendas en solo una manzana.

En el Poblenou tienes otro paraíso ‘outlet’. 400 m² con medio centenar de altas marcas, del nivel de DKNY, Emporio Armani, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Reebok, Calvin Klein o Birkenstock. Es Barcelona Outlet (Pujades, 77, 2ª planta), expertos en descuentos con secciones tanto para hombre como para mujer.

4. Experiencias analógicas

Planes sin tecnología

Saturación inmersiva. Barcelona acumula más planes de esta índole que Koldo escándalos judiciales. Lo analógico es otra tendencia que lleva arrasando desde el covid (¡hará ya seis años!). Desde quedadas para ligar sin ‘apps’ hasta sitios donde hacer amigos con juegos y dinámicas presenciales. Ahora es el turno de la cultura. Despídete de planes con grandes luces, drones y mapeados espectaculares. Ahora, lo que se llevará serán experiencias más cercanas, planes tradicionales.

Orgue Major de la Catedral de Barcelona, construido en el siglo XVI y restaurado entre 1985 y 1994. / Catedral de Barcelona

¿Un ejemplo? Siguiendo la estela de Rosalía y su ‘Lux’, ‘millennials’ y Generación Z están enamorándose de la música clásica y religiosa. Es un ejemplo el órgano de la Catedral de Barcelona (Pla de la Seu, s/n), que celebra conciertos una vez al mes, el próximo, el 21 de enero. Y aunque no es nada nuevo —llevan ya 36 ediciones de este ciclo de música— ahora, y cada vez más, recibe amor en redes sociales.

Concierto de la OBC en la Barceloneta. / Zowy Voeten / EPC

También está el Conservatori Municipal de Música de Barcelona (Bruc, 110-112) y sus ciclos de música gratuita, los jueves y los viernes, o los conciertos que la OBC (Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya) organiza todo el año por toda la ciudad, también gratuitos.

5. Vuelve el art decó

Citas a la moda

Si según los Nostradamus digitales estamos en periodo de recesión, que vuelva el art decó no hace más que reforzar su teoría de que una crisis a lo crack del 29 está a la vuelta de la esquina. Porque sí, según Pinterest, la tendencia que apunta que triunfará en 2026 es revivir los interiores inspirados en este movimiento. Ojo, ya hay quienes dicen que los locales art decó serán perfectos para tener citas en 2026. ¿Buscando el más cercano? En Barcelona este género ha sido fuente de inspiración para bares como My Way (Heures 4-10), Great Gatsby (Tuset, 19), Velódromo (Muntaner, 213) o Jacqueline (Enric Granados, 66), entre otros.

Interior del Gatsby Barcelona. / Cedida

6. Viaja a la Edad Media

Regresa 'Juego de tronos' (por partida doble)

Este año vuelve el universo de ‘Juego de Tronos’ por partida doble. 2026 nos traerá la tercera temporada de ‘La casa del dragón’ y el estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’, ambas con protagonistas Targaryen, la casa de la mítica Daenerys. Serán algunos de los grandes acontecimientos televisivos del año, y la mejor forma de celebrarlo es volviéndote un caballero medieval.

Demostración de esgrima de la Associació d'Esgrima Antiga de Catalunya. / Mireia Arso

Varias opciones. La sala Duo Bellum (plaza del Sol, 3-4, Esplugues de Llobregat), donde se reúne la Associació Catalana d'Esgrima Antiga (ACEA) para practicar y preservar el arte de esgrima histórica. Softcombat, que se reúnen los domingos para hacer combates medievales en el parque de la Estació del Nord. Y, por último, Sordibus, expertos en recreaciones históricas del mundo medieval: tienen armas, armaduras y todo lo necesario para hacer un asedio a un castillo digno de aparecer en el universo de George R. R. Martin.