Qué hacer esta semana: los mejores planes en Barcelona

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Nochevieja en Maria Cristina

¡Hola, 2026!

Música, pirotecnia y 500 drones para recibir el 2026 en Maria Cristina. Así es la propuesta del Ajuntament para celebrar la Nochevieja, que promete ser un gran espectáculo. ¿Necesitas más información? Aquí puedes leer más sobre el espectáculo, aquí sobre el tiempo que hará y aquí sobre el transporte público. ¿No eres fan de Nochevieja? Mira qué otros tardeos y fiestas se organizan estas fiestas.

Cuándo: 31 de diciembre.

Navidades en Barcelona

Disfruta de la temporada festiva

¿Quieres disfrutar a fondo de la temporada navideña de 2025-2026? Barcelona ya se ha llenado de luces, pesebres y árboles decorados para dar la bienvenida a la época más mágica del año. Aquí tienes una guía con los mejores planes, aquí una lista de cuándo y dónde encontrar los mercadillos más navideños, y aquí dónde ir a patinar sobre hielo.

Encendido de la iluminación de Navidad en el puerto de Barcelona. / Manu Mitru

Cursa dels nassos

La última carrera del año

El último día del año es el único día en que se puede ver al 'home dels nassos' paseando por la calle. Sí, ese personaje del folklore catalán que tiene tantas narices como días tiene el año. En su honor se celebra la última carrera del año: la Cursa dels Nassos, de 10 kilómetros.

Cuándo: 31 de diciembre.

Mercadillos de año nuevo

De compras vintage

Empieza el año yendo de mercadillos. Los primeros mercadillos del año vienen también llenos de ofertas. En L'Ovella Negra (Zamora, 78), nueva edición del mercado más barato de Barcelona, el Todo a 1€ de Two Market, el día 4 de enero. Y en el Port Olímpic, en el Moll Mestral, otra edición del Port Flea, el mercadillo marítimo con más de 100 paradas dedicadas al vintage. También será el 4 de enero.

Mercadillo 'indoor' de ropa vintage. / Two Market

Festival de la Infància

Juegos y aventura en Montjuïc

Vuelve el Festival de la Infància, el festival dedicado a juegos, aventuras y experiencias lúdicas para niños de de 0 a 12 años. Más de 20.000 m² con actividades, espectáculos, zonas temáticas, talleres y hasta 'escape rooms'.

Dónde: Fira Barcelona Montjuïc (avenida Maria Cristina, s/n).

Cuándo: del 27 al 31 de diciembre.

Les festes del Kinosaure

Cine y juegos

Vuelve el festival cinéfilo para familias, Les festes del Kinosaure. Cada domingo de enero, una proyección infantil (para niños de 2 a 12 años) en un ambiente lúdico, familiar y educativo. Dos pases diarios, uno a las 12 h y otro a las 17 h.

Dónde: Cinemes Girona (Girona, 175) y Zumzeig Cinecooperativa (Béjar, 53).

Cuándo: 4, 11, 18 y 25 de enero.

Polar Express y chocolate caliente

Chocolate caliente y cine

Vuelve Polar Express, el mítico filme navideño de Tom Hanks. Lo hace, además, en formato 3D y 4DX (con efectos especiales de nieve y frío), una experiencia totalmente inmersiva. Después de la proyección, para celebrar el espíritu festivo, repartirán chocolate caliente.

Dónde: Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat).

Cuándo: hasta el 7 de enero.

Avui no ploraré

Una comedia sobre la familia

No es lo mismo comedia familiar que comedia sobre la familia. 'Avui no ploraré', de la compañía T de Teatre, es de las segundas. Una radiografía que se ríe de los encuentros familiares más estrambóticos, perfecto el 'timming' de estrenarse en Navidades.

Dónde: Teatre Goya (Joaquín Costa, 68).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Génesis

Espectáculo inmersivo de danza

Tecnología punta en 'Génesis', espectáculo inmersivo de danza que aterriza a final de año en Barcelona. Una pantalla LED curva de 33 metros –formato 270º– y un sistema de sonido multicanal envolvente son el escenario frente al cual tendrá lugar este 'show' de baile y música. Estará en Barcelona cuatro días, ofreciendo varios pases diarios de 50 minutos llenos de magia.

Dónde: Espai l’Idem - Creative Arts School (Ciutat de Granada, 54-57).

Cuándo: 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris

Navidades circenses

Vuelve el clásico circo navideño de l’Ateneu Popular 9 Barris, el Circ d'Hivern. 'La gran plantada' es el tema de este año, que se inspira en el mundo vegetal y en su resiliencia. El espectáculo combina circo, música, audiovisuales y 'atrezzo' en una producción a lo grande para celebrar el 30 aniversario del circo.

Dónde: L’Ateneu Popular de 9 Barris (Portlligat, 11-15).

Cuándo: hasta el 18 de enero.

El Petit Príncep

12ª temporada

Otro clásico navideño: el musical de 'El Petit Príncep', que este año celebra su 12ª edición, con 550 funciones y 385.000 espectadores a sus espaldas. Una versión llena de magia, música y creatividad del clásico librito que ha introducido al mundo de la filosofía a tantos jóvenes lectores y que, un año más, se corona como plan esencial de las fiestas.

Dónde: Sala Paral·lel 62 (avenida del Paral·lel, 62).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Gerónimo Stilton Live

Recorrido inmersivo

Adéntrate en el mundo de Gerónimo Stilton en la experiencia inmersiva familiar que se estrena estas navidades. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.

Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

Funko Pop!

La mayor muestra Funko

150 metros cuadrados y 4.000 figuras. Llega a Barcelona la mayor muestra de Europa del universo Funko Pop!, esas figuras cabezonas y ojos grandes que recrea personajes de la cultura pop. Un producto extremadamente codiciado por los coleccionistas (como Edurne, la cantante, que tiene una colección apabullante) que estará expuesto todas las navidades.

Cuándo: hasta el 5 de enero.

Dónde: Centre Comercial Finestrelles (Sant Mateu, 9, Esplugues de Llobregat).

Tinta contra Hitler

Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial

El catalán Mario Armengol Torrella fue el único artista catalán y español que trabajó masivamente para la propaganda británica y de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, su producción está temporalmente en Barcelona con 'Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial', una selección de los originales conservados por el autor y la familia que, junto con las publicaciones en las que aparecían estas viñetas, se convierte en uno de los mayores fondos a escala mundial sobre ilustración de sátira política de la Segunda Guerra Mundial.

Dónde: Museu Nacional d'Art de Catalunya (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 11 de enero.

¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso

Una película en la Fundació Joan Miró

Ya está aquí '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso', la cuarta y última propuesta expositiva del ciclo 'Cómo desde aquí', comisariado por Carolina Jiménez. Esta exposición presenta la nueva película de la artista Marwa Arsanios sobre la figura jurídica del 'derecho de paso' que, a través de intercambiar los roles entre animales y humanos, hace una metáfora de la servidumbre y como punto de partida para examinar las tensiones entre uso y propiedad, dominación y resistencia.

Dónde: Fundació Joan Miró (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 18 de enero.

Colita. Antifémina

Feminismo y fotografía

Isabel Steva Hernández (Colita) y la escritora Maria Aurèlia Capmany se unieron en 1977 para crear 'Antifémina', el primer libro gráfico feminista de la Transición. El libro, que fue retirado del mercado rápidamente, fue reeditado en 2021, y ahora expuesto y diseccionado en esta muestra, que lo recupera y revindica su legado, que hoy en día sigue igual de vigente.

Dónde: Disseny Hub Barcelona (plaza de les Glòries Catalanes, 37-38).

Cuándo: hasta el 25 de enero.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Figuracions entre guerres 1914-1945

Arte y guerra

La Sala Parés inaugura 'Figuraciones entre guerras 1914-1945', una exposición histórica que retrata un período convulso y de gran efervescencia artística: el periodo entreguerras, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda, pasando por la Guerra Civil española. En total, más de 100 obras, la mayoría inéditas, de autores como Josep de Togores, Olga Sacharoff, Manolo Hugué, Le Corbusier, Joaquín Torres-García, entre otros muchos.

Cuándo: hasta el 7 de febrero.

Dónde: Sala Parés (Petritxol, 5).

House of ErikaLust

Recorrido erótico inmersivo

Realidad virtual, realidad aumentada, 'mapping', tecnología audiovisual... Y todo, enfocado al porno ético y feminista. Así es House of ErikaLust, la propuesta de la famosa productora ErikaLust y la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Después de triunfar en esta primavera, vuelve a Barcelona con más fechas, hasta finales de invierno.

Dónde: House of ErikaLust (Taulat, 53).

Cuándo: hasta el 28 de febrero.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Dónde: Palau Martorell (Ample,11).

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Cuándo: hasta el 24 de mayo.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).