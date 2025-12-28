De 'jumping parks' a arcades: los mejores centros de ocio de la Barcelona metropolitana

Es el ocio que se lleva. Los “planazos” más virales de las redes. Los macro parques de ocio se multiplican a lo plaga bíblica por la Barcelona metropolitana. ‘Jumping’, ‘action games’, ‘escape rooms’, arcades. Los hay a decenas. Los hay mastodónticos. “No se trata solo de ‘salir de Barcelona’ –dice Léo Carral, cofundador de GameSide-, sino de acercar una oferta moderna a zonas con una fuerte demanda insatisfecha”. Es un sector que aún va a crecer mucho, augura el director general de HiJump, Gerard Almiral. Se intuye al mirar a China y Estados Unidos, que nos llevan siete años de ventaja, justifica. “Allí hay centros de mínimo 10.000 metros”. Centros comerciales solo de ocio.

Los reyes de los saltos

En Terrassa acaba de estrenarse Urban Planet; nuevo macro 'trampoline park' de 3.000 m². Abrió hace dos semanas en el Parc Vallès (av del Textil s/n). Camas elásticas ‘pro’, tobogán de 7 metros, circuito de obstáculos a lo ‘ninja warrior’ y salas temáticas con efecto ’glow’. También hay rincón de juegos para padres: un ‘sports bar’ gigantesco desde el que vigilar a los retoños.

Es el primer Urban Planet de Catalunya, uno de los parques más grandes de la compañía. Tienen otros 7 centros por España y dos más en camino. ¿La fórmula del éxito? “Deporte, diversión y socialización”, responden. “Saltar -garantizan- te hace más feliz”.

Nuevo circuito imposible del Hijump Park de Badalona: llegas a los 4,40 metros en apenas 10 zancadas. / Zowy Voeten / EPC

Apenas lleva abierto un mes el HiJump Park de Badalona . Es el nuevo “planazo” que predican los ‘influencers’: antes de inaugurarse ya tenía vídeos con más de 800.000 visualizaciones. Incluye un “circuito imposible” que da más vértigo que el columpio de Heidi.

Es el tercer HiJump Park que abre en dos años con la bendición viral. Tras Sabadell (Rambla d'Ibèria, 46) y Terrassa (Duero, 9), el macro parque de saltos se ha instalado en Badalona (centro comercial Mágic). Son 1.700 metros cuadrados acolchados. (En Sabadell hay 1.500; en Terrassa, 2.000). El mismo estribillo: camas elásticas hasta donde alcanza la vista. Toboganes de 6 metros y medio (uno prácticamente de caída libre), campo de fútbol hinchable, básket para mates, telas de araña donde quedarse pegados, batallas a lo ‘Humor amarillo’. ¿Que te subes por las paredes? También hay zona de escalada. Los tres centros tienen circuito de Super Mario: una yincana calcada al videojuego donde saltar bloques misteriosos con signos de interrogación. Sí, aquí uno dura menos de pie que una pareja en ‘La isla de las tentaciones’.

Yincana calcada al videojuego de Super Mario en el Hijump Park de Badalona. / Zowy Voeten / EPC

En Cornellà está JumpYard: 2.850 metros cuadrados solo de área de saltos y hasta tirolina ‘indoor’ de 100 m. Su menú sudoroso incluye más de 10 actividades: de camas elásticas a puentes colgantes a 15 metros de altura, cursos de Ninja Warrior y hasta realidad aumentada.

Action Games

Es como jugar a un videojuego en primera persona, pero con sudores ‘fitness’. Action Games, los llaman. Nuevo invento inmersivo de acción para posturear sin sentirte culpable por no ir al gimnasio El macrocentro de ocio GameSide (Colom, 459, Terrassa) se sumó a esta moda viral el pasado mayo. Ojo, que se te puede alargar más que una sobremesa en El Ventorro. Son 1.000 m² de juego, 20 salas temáticas y 4 universos: te cuelas en selvas aztecas, barcos piratas, hasta una escuela de magia a lo Hogwarts. “Es una aventura –garantizan los socios- donde el héroe eres tú”.

Una de las salas de GameSide. / ELISENDA PONS

Lo mismo esquivas láseres a lo 'Misión: Imposible' que cruzas puentes sobre lava, te lías a cañonazos o montas un hechizo con ojos de rata. ¿Pero qué hago subida en una bola de demolición a lo Miley Cirus? Además de circuito de desafíos, tienen QuizShow Room a lo concurso de preguntas de la tele, sala de karaoke privada y bar-restaurante con dardos interactivos, ‘shuffleboard’ y tele XXXL. Este es su primer centro en España.

Léo Carral, uno de los fundadores de GameSide, a lo 'Misión: Imposible'. / ELISENDA PONS

También en Terrassa está la Lanzadera Spark81 (calle de Llobregat, 4B). En L’Hospitalet abrió el año pasado Kumove Game (Les Esquadres, 21). “Ocio deportivo”, lo llaman ellos. “Tú vienes a divertirte pero a la vez te ejercitas”. Lo mismo escalas entre bichos digitales que te escondes de un ojo vigilante a lo ‘Juego del calamar’. El juego ubicuo más viral: ‘El suelo es lava’ con lucecitas ‘vintage’. Recomiendan ir con ropa de deporte y zapatillas.

Otro clásico a tamaño real: El juego de la Oca. Oca Loka Game (Rambla dels Paisos Catalans, 14, Vilanova ). Se juega desde hace casi dos años con dados gigantes y pruebas instagrameables. Tiene algún reel con más de 3 millones de visualizaciones. Ahora, además, ofrecen ‘El juego del calamar’ en versión ‘team building’.

En Vilanova i la Geltrú también se puede jugar al Mario Party en la vida real. En Rivals Game (Vilanoveta 7, nave 7). Nueva experiencia –apenas tiene dos meses- basada en el clásico de Nintendo. Más de 400 m2 de tableros gigantes, desafíos de videojuego y hasta karts. “Es la evolución del ‘escape room’”, dice Albert Soler. Él es socio del local de ‘escapes’ Golden Pop y uno de los fundadores de Axerum, centro de ocio alternativo con tiro de hachas y hasta una habitación de la rabia donde destrozar lo que sea con barras de hierro.

'Escape rooms'

A los tres meses de abrir –en 2023- ya estaba en el top 10 mundial. Y ahí sigue La Taberna, el 9º mejor del mundo, según los recientes Oscar de los ‘escape rooms’, los premios Terpeca. ¿Que qué tiene de especial? “Lo más impresionante es lo que hay dentro”, sonríe con suspense Ricardo Infantes, uno de los socios de The City Escape Room. El secretismo no les duró ni una semana. “Todo el mundo lo dice –se encoge de hombros con resignación-. Hay un barco”. Está en Terrassa (calle Llobregat 4B, Local 11). Es un 'escape room' con espectacularidad de parque temático. Se juega en una nave de más de 200 metros cuadrados y 14 metros de altura. No publican ni fotos, ni vídeos. "Lo que pasa en La Taberna –dicen en plan Las Vegas- se queda en La Taberna”. En enero abrirán otro rincón con efecto wow y tesoros escondidos en Esplugues .

Otro habitual de los ránkings es K.O.N.G Protocol: se estrenó el año pasado ya en el 10º puesto mundial. La mejor ambientación de España, según los Escape room awards. Tras una puerta minúscula de Santa Coloma de Gramenet (Francesc Moragas, 18) se esconde un parque abandonado de criaturas de película: una mezcla de ‘Resident evil’, ‘King Kong’ y ‘Jurassic park’. No es la única sorpresa que te puedes llevar en sus catacumbas. También tienen una miniciudad ciberpunk a lo ‘Blade runner’: Cybercity 2049, otro ‘escape’ obligado de la lista Terpeca.

Susana de Ascó y Miguel Ángel Membrive, en uno de los pocos rincones de Cybercity 2049 que desvelan. / A. S.

Recreativas

Ni que te hubieras colado en ‘Tron’. Este es un paraíso de neón. Un templo de 1.000 m² de arcades. Recreativas de última generación. Habrá medio centenar de maquinitas de baile, motos, surf. ‘air hockey’, pistolas. Abrió en agosto y ya se ha convertido en un ‘must’ viral: Game Station (avenida Carrilet, 353, L'Hospitalet de Llobregat ). También tiene zona de realidad virtual, juegos analógicos (billar, dardos) y ‘chiqui park’.

Así es el Game Station de Barcelona / Manu Mitru y Patricio Ortiz

En una nave de Esplugues -te garantizan- "los sueños se cumplen”. Son 800 metros cuadrados retro. Dos plantas con medio centenar de pinballs y unas 120 recreativas. Todas originales, desde mediados de los 60. Te pones más nerviosa que cuando hacías un test de la ‘SuperPop’. Aquí se pueden matar marcianitos, conducir un cochazo, meterte en una pelea e incluso tocar tambores japoneses.

Así es la nueva sede de la asociación ARCADE en Esplugues: con 120 recreativas y medio centenar de pinballs / IRENE VILÀ CAPAFONS

Es la sede de la asociación ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d'Arcades i altres Dispositius d'Entreteniment). No es un salón recreativo, advierten a todo el que quiere apuntarse. “Pagas una cuota (25 euros al mes) para que esto se mantenga”. ¿Su objetivo? “Repartir nostalgia”.