Desde pesebres vivientes hasta yincanas de 'caga tió': escapadas navideñas alrededor de Barcelona

El pueblo más acogedor de Catalunya. O al menos, eso es lo que dirán los ‘tions de Nadal’ sobre Mura. Este pueblo del Bages celebra anualmente la Festa del Tió, durante la cual acogen decenas de ‘tions’ y les ofrecen un hogar entre las calles rústicas de piedra de este municipio, considerado uno de los más fotogénicos de la provincia de Barcelona.

La fiesta propone una yincana para patearse todo el pueblo con la excusa de localizar todos los troncos, decorados con todo tipo de motivos navideños. Un ‘must’ para visitar con niños y que estará disponible hasta el día 6 de enero.

No es el único pueblo que se llena de espíritu navideño durante estos días. En Corbera de Llobregat llevan las festividades en el ADN. Aquí cuando llega diciembre, el pueblo se vuelca en organizar su mítico Pessebre Vivent. Enmarcado en 14.000 metros cuadrados de espacio natural, cuenta con un recorrido de 700 metros, más de 200 actores y medio centenar de funciones. No es de extrañar que se haya ganado el título de pesebre viviente con más afluencia de Catalunya. Puedes visitarlo hasta el 10 de enero.

Escena de la natividad en una edición anterior del pesebre de Corbrera de Llobregat. / Archivo

¿Quieres una experiencia más a lo ‘Broadway’? No hace falta cruzar el Atlántico, aunque sí media Catalunya. A poco menos de una hora y media de Barcelona puedes encontrar tienen el único pesebre viviente con música propia, en Prats de Rei. Aquí cuentan el nacimiento de Cristo a través de cinco escenarios con banda sonora. Una experiencia teatral y musical que estará hasta el 6 de enero. En su página web puedes consultar los pases exactos.

La lista de pueblos con pesebres vivientes es muy larga en Catalunya. Se cuentan a decenas. Algunas otras recomendaciones son el de Tona (que se celebra alrededor del castillo, con una estampa bucólica), el de Peralada (que usa su casco antiguo para ambientar la obra) o el de Pals (un pueblo medieval igual de monumental).