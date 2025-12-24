Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 27 al 30 de diciembre

Génesis: el 'show' inmersivo de baile y música con tecnología punta inédita para acabar el año en Poblenou

La compañía Girasomnis desarrolla una experiencia de artes clásicas e innovación en el nuevo espacio de exposiciones de la Creative Arts School, el Espai l’Idem

Qué hacer esta semana: los mejores planes en Barcelona

Así es la casa de Sabadell que se ha hecho viral por su decoración navideña

Asistentes a uno de los primeros pases de 'Génesis', el espectáculo híbrido de baile y tecnología.

Asistentes a uno de los primeros pases de 'Génesis', el espectáculo híbrido de baile y tecnología. / Girasomnis

Abel Cobos

Abel Cobos

Barcelona
Entras en la sala y te saluda una pantalla gigante, colocada en forma de U, rodeando los asientos como si fuera el foso de un castillo. En cuanto se apagan las luces y las pantallas se iluminan te sientes dentro de la proyección, como si te hubiera absorbido la pantalla del cine. Te rodean estímulos, pasan cosas a tu alrededor constantemente. Sí, cuenta como sesión de cardio: prepárate para mover los ojos a lo camaleón y el cuello a lo jirafa.

Así es ‘Génesis’, la experiencia inmersiva híbrida —que mezcla tecnología, baile y música en directo— con la que la compañía Girasomnis acaba el año en el nuevo espacio de exposiciones de la Creative Arts School del Poblenou, el Espai l’Idem (Ciutat de Granada, 53- 57). Se podrá ver los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. En total, cuatro días con diferentes pases de mediodía y tarde, en sesiones íntimas (unas 80 personas por proyección).

Una de las escenas de baile durante 'Génesis'.

Una de las escenas de baile durante 'Génesis'. / Girasomnis

Esta experiencia envolvente utiliza un formato tecnológico “nunca visto en España”, promete Paco Gramaje, director creativo. Mezcla artes clásicas, como coreografías de ballet y un violín en directo, con innovación puntera: una pantalla LED curva de 33 metros en formato 270º, un sistema de sonido 7.1 multicanal envolvente y focos de colores que prolongan los efectos de las proyecciones hasta los asientos del público, convirtiendo toda la sala en un único espacio-escenario.

El uso del LED y el sonido multicanal “deja atrás los modelos basados en la proyección para ofrecer una experiencia en máxima calidad”, aseguran. Es decir, es la evolución de las experiencias inmersivas que abundan en la ciudad: abandonar los mapeados proyectados para ofrecer imágenes integradas en la tecnología.

Violín durante el espectáculo 'Génesis'.

Violín durante el espectáculo 'Génesis'. / Girasomnis

El espectáculo dura 50 minutos, durante los cuales te adentran en un mundo onírico y alegórico que reinterpreta el origen del mundo. “Un viaje poético y sensorial”, describe Gramaje, que, a través de intérpretes que interactúan con visuales creativos y relajantes, “propone desconectar del ruido y el estrés de la vida moderna, sumergiéndose en un universo onírico donde todo es posible". Vamos, una sesión de ‘mindfulness’ exprés con tecnología punta.

Dünya, uno de los artistas que estarán en los 'Génesis Closing Set'.

Dünya, uno de los artistas que estarán en los 'Génesis Closing Set'. / Girasomnis

Además, al último pase diario (sobre las 20 h o 20:30 h) se le bautiza como Génesis Closing Set, ya que tras el espectáculo hay sesiones ‘dj’ que aprovechan las tecnologías inmersivas del espacio para crear un pequeño club que marida música con visuales hipnóticos. Cada día habrá diferentes artistas invitados que explorarán géneros variados, desde el afrohouse hasta la electrónica orgánica.

