Del 27 al 30 de diciembre
Génesis: el 'show' inmersivo de baile y música con tecnología punta inédita para acabar el año en Poblenou
La compañía Girasomnis desarrolla una experiencia de artes clásicas e innovación en el nuevo espacio de exposiciones de la Creative Arts School, el Espai l’Idem
Qué hacer esta semana: los mejores planes en Barcelona
Así es la casa de Sabadell que se ha hecho viral por su decoración navideña
Entras en la sala y te saluda una pantalla gigante, colocada en forma de U, rodeando los asientos como si fuera el foso de un castillo. En cuanto se apagan las luces y las pantallas se iluminan te sientes dentro de la proyección, como si te hubiera absorbido la pantalla del cine. Te rodean estímulos, pasan cosas a tu alrededor constantemente. Sí, cuenta como sesión de cardio: prepárate para mover los ojos a lo camaleón y el cuello a lo jirafa.
Así es ‘Génesis’, la experiencia inmersiva híbrida —que mezcla tecnología, baile y música en directo— con la que la compañía Girasomnis acaba el año en el nuevo espacio de exposiciones de la Creative Arts School del Poblenou, el Espai l’Idem (Ciutat de Granada, 53- 57). Se podrá ver los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. En total, cuatro días con diferentes pases de mediodía y tarde, en sesiones íntimas (unas 80 personas por proyección).
Esta experiencia envolvente utiliza un formato tecnológico “nunca visto en España”, promete Paco Gramaje, director creativo. Mezcla artes clásicas, como coreografías de ballet y un violín en directo, con innovación puntera: una pantalla LED curva de 33 metros en formato 270º, un sistema de sonido 7.1 multicanal envolvente y focos de colores que prolongan los efectos de las proyecciones hasta los asientos del público, convirtiendo toda la sala en un único espacio-escenario.
El uso del LED y el sonido multicanal “deja atrás los modelos basados en la proyección para ofrecer una experiencia en máxima calidad”, aseguran. Es decir, es la evolución de las experiencias inmersivas que abundan en la ciudad: abandonar los mapeados proyectados para ofrecer imágenes integradas en la tecnología.
El espectáculo dura 50 minutos, durante los cuales te adentran en un mundo onírico y alegórico que reinterpreta el origen del mundo. “Un viaje poético y sensorial”, describe Gramaje, que, a través de intérpretes que interactúan con visuales creativos y relajantes, “propone desconectar del ruido y el estrés de la vida moderna, sumergiéndose en un universo onírico donde todo es posible". Vamos, una sesión de ‘mindfulness’ exprés con tecnología punta.
Además, al último pase diario (sobre las 20 h o 20:30 h) se le bautiza como Génesis Closing Set, ya que tras el espectáculo hay sesiones ‘dj’ que aprovechan las tecnologías inmersivas del espacio para crear un pequeño club que marida música con visuales hipnóticos. Cada día habrá diferentes artistas invitados que explorarán géneros variados, desde el afrohouse hasta la electrónica orgánica.
