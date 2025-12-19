Dónde hacer nuevos amigos en Barcelona pasados los 30

Llegas solo. La misma cara de circunstancia que cuando el cuñado te cuenta un chiste de Arévalo. “¿Hola?”. “Hola”. Te pegan al pecho una etiqueta con tu nombre y te sueltan en una mesa con 5 desconocidos. No tienes ni que romper el hielo: de eso se encarga el juego que hay en el centro. Hay que hacer garabatos exprés, indican las instrucciones. A los cinco segundos ya estás con la risa floja. Sobre todo cuando alguien confunde a Donald Trump con lo que pretendía ser el dibujo de un rapero hawaiano. En la segunda ronda ya parece un capítulo de 'Friends'. “Slow friending”, han bautizado esta nueva excusa para conocer gente sin prisas. Es lo que se busca ahora: una vida social más allá de Tinder.

Uno de los juegos para romper el hielo. / Zowy Voeten / EPC

Hacer amigos pasados los 30 se ha vuelto más complicado que descubrir en qué trabaja Toni Cantó. Ha sido el ‘boom’ de este 2025: se multiplican por Barcelona los eventos ‘offline’. Quedadas con grupos de desconocidos en busca de “conexiones reales”. Sin ‘matches’ previos, sin ‘ghostings’, sin ni siquiera intenciones románticas. Lo dice hasta 'The New York Times': hay epidemia de soledad adulta.

Kleff, se llama esta comunidad. “La más grande de juegos de mesa de Barcelona y Europa”, se anuncia en redes sociales. Ya son más de 12.300 “kleffers” en Meetup, otros 11.000 en Instagram, 1.000 en Telegram, 2.000 en Whatsapp (porque no caben más). Reúnen cada semana a 250 personas en la cafetería de la Estació de França. Tardeos con medio millar de juegos. Y lo que surja. “Nos hemos dado cuenta –detalla Pau Martí, el ideólogo- de que hay mucha gente que quiere conectar”. ¿Por qué no un ‘slow friending’?, se le ocurrió. Había ganas, sí: en el primer evento se apuntaron 70 personas.

Hileras de mesas reservadas para el 'slow friending'. / Zowy Voeten / EPC

El objetivo no es ligar –puntualiza el organizador-, sino hacer nuevos amigos. Eso no quita que los asistentes vayan con expectativas Disney. El 80% confesó en el formulario buscar “amistades y romance”, incluso llegar a “tener una pre-cita”. Se sigue el mismo mecanismo que un ‘speed dating’, pero con ‘timing’ de juego de mesa. Vas conociendo grupos en lo que dura una partida. 30-40 minutos y se cambia de mesa. Si congenias y haces ‘match’, te pasan los contactos. “Más del 70% -detalla Pau- salió con algún ‘match’”.

Aún están definiendo el formato. Lo acaban de estrenar hace apenas una semana. Lo harán una vez al mes, añadirán mesas en inglés. El próximo será el 14 de enero. ¿El objetivo? “Queremos que dentro de las noches de juegos pasen cosas”, resume Pau. No descarta alguna otra actividad enfocada solo a ligar. “El año pasado ya hicimos un ‘speed dating’ lúdico”, recuerda. Las citas rápidas se montaban con juegos que duraban 6 minutos.

Hay más de 500 juegos de mesa a elegir. / Zowy Voeten / EPC

“Es difícil conocer gente en Barcelona”, asumen tus potenciales amigos entre partida y partida. Sí, es más probable que te toque la lotería que un catalán te mezcle con alguno de sus grupos. “Es un poco estereotipo, pero en mi caso es cierto”, se ríe Aleix, 31 años. “Y una vez pasas de los 35 –resopla Anna, 40-, tu círculo social se ve reducido drásticamente, y más si eres de las que deciden no tener hijos”. “Hemos perdido habilidades para conocer gente en la calle –se encoge de hombros Guillem, 41-. Parece más fácil recurrir a ‘apps’ y dejar nuestro destino a un algoritmo”. “Por eso este tipo de eventos son súper útiles”, apunta Iván, 28. “Hablas, te echas unas risas, aunque yo luego no he conocido a nadie”, lamenta Marina. “Te diviertes –le da la razón Pablo, 23-, pero sin la sensación de haber conocido a alguien”. “Planes hay muchos –resume Aleix-, pero hacer amigos cuesta”.

Una partida del 'slow friending' de Kleff. / Zowy Voeten / EPC

Mil planes con desconocidos

Planes no faltan, no. Es una plaga: cada día hay opción de hacer lo-que-sea con una panda de desconocidos. “Conexiones genuinas en la vida real”, prometen mil ‘apps’ por redes. Timeleft, monta cenas con extraños todos los miércoles. Group Vibe organiza ‘brunchs’ (este domingo hay uno). En The Dinner Society este sábado toca ‘workshop’ de cócteles y noche de juegos. También hay ‘rave’ mañanera para los muy cafeteros del Caffeine Social Club (el Tinder del café). Y los de WeRoad acaban de lanzar nueva plataforma: WeMeet. Ofrecen todo tipo de planes para romper el hielo: de pádel a karaoke, senderismo o paseos por el museo.

Marea de corredores callejeros durante un evento de los Midnight runners. / Ferran Nadeu

Para hacer amigos corriendo están los Midnight runners. Cada miércoles a partir de las 20h. Corretean de noche por la calle con mochilas-altavoz y subidón discotequero. Reúnen a 150-200 personas incluso en invierno. Es gratis. “Lo importante –dice Nicolas Graetz, uno de los capitanes- es que la gente tiene que presentarse a dos, tres personas nuevas en cada evento”. Hay mucho juego para socializar, mucho entreno interactivo. Acabas corriendo de cháchara con ya no tan desconocidos. Y después cervezas. “A lo mejor se quedan 80 personas”, calculan. Al final, “correr –garantizan- es la excusa”.

Mujeres viajeras

Otra comunidad que se está haciendo viral es la que une a mujeres viajeras: Somos Aura. ¿Su propósito? “Que ninguna mujer se quede sin hacer aquello que quiere –responden sus ideólogas-: sin plan, sin viajar, sin atreverse a hacer algo nuevo”. Irene Santamaría y Sandra Cabrera son amigas desde los 3 años. “Mujeres inquietas, curiosas, viajeras –se autodefinen-, con ganas de expandirnos y conocer a más chicas como nosotras”. Así nació la idea.

Montan planes semanales que se agotan: de yoga a tardeos, escapadas, ahora lanzan su primer viaje internacional en grupo: “¡Nos vamos a Colombia!”. Edad media ‘millennial’: 35 años. Buscan mujeres “que te inspiran a moverte, que te expanden”. En breve lanzarán una plataforma para hacer más comunidad. “Cuando te atreves a hacer cosas nuevas, a abrirte a lo desconocido –justifican-, se abren nuevas oportunidades”.