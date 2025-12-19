El clon del Llaminer
Así es la casa de Sabadell que se ha hecho viral por su decoración navideña
Aquí se idolatra al Llaminer con la misma pasión que los ‘swifties’ adoran a Taylor Swift. Esta casa recrea el Calendario de Adviento de la fachada del ayuntamiento. Ian, de nueve años, es el artífice de este proyecto viral, que se ha convertido en punto de peregrinación digital.
Ni Papá Noel ni los Reyes Magos ni el Tió. En Sabadell, el protagonista de las fiestas es el Llaminer, el maestro de ceremonias encargado de darle vida al Calendario de Adviento. Es mucho menos escurridizo que los Reyes, así que es fácil avistarlo: aparece cada tarde, a las 18.30 h, junto al reloj de la fachada del ayuntamiento, para abrir las ventanas que componen el mural de adviento del edificio del consistorio y montar fiestas navideñas diarias.
Su estatus de ‘celebrity’ no pasa inadvertido entre sus ciudadanos, especialmente para Ian Dos Santos, un joven de nueve años tan fascinado con el personaje que ya lleva un par de años disfrazándose de Llaminer durante las Navidades. “Casi cada tarde se disfraza de Llaminer”, añade Tamara, su madre.
La fascinación por este personaje navideño se ha contagiado a toda la familia: “Tuvo la idea de recrear en nuestra casa un Calendario de Adviento igual que el de la fachada del ayuntamiento”, y todos se pusieron manos a la obra. Imitaron el diseño del consistorio, aunque con algunos cambios, sustituyendo algunas de las ventanas navideñas clásicas por personajes famosos como el Grinch o el Pequeño Ayudante de Santa Claus (el perro de Los Simpsons), “cada miembro de la familia decidió un personaje que añadir”, cuenta Tamara.
Lo montaron en tiempo récord, recuerda la madre. “En dos semanas, solo”, saca pecho. Ian ya está pensando en el año que viene: “Quiere que cada día se ilumine una ventana diferente. Este año, de momento, las hemos dejado todas iluminadas a la vez”. Además del Calendario de Adviento cuentan con un cañón de nieve. Una decoración “a lo grande”, ya que les encanta celebrarlo todo. “Para Halloween sacamos una máquina de humo”, asegura.
El éxito ha sido inmediato. “No me esperaba esta acogida. Alucinada y estresada a partes iguales”, bromea Tamara. Sabían que tendría éxito entre los niños −no es el primer año que decoran la casa y están frente a un colegio, así que siempre se pasan a mirar−, lo que no se imaginaba es que también atraería a decenas de adultos a sacar fotos, vídeos y selfis. Su decoración se ha hecho tan viral que incluso se pasó el auténtico Llaminer para visitar a Ian. “Un sueño para él”, asiente.
Si quieres ir a visitar este nuevo punto de peregrinación viral, situado en la calle Claustre del barrio del Poblenou de Sabadell, no olvides pasear por las calles contiguas, ya que no son los únicos invadidos por el espíritu navideño. La asociación de vecinos del barrio ha organizado un concurso de fachadas navideñas, en el cual han participado decenas de casas decorando la zona con más brío que Abel Caballero.
La decoración estará hasta el día 7 de enero, el primer día de colegio. “Tengo que quitarla cuando no hay niños en casa, porque les encanta la Navidad. Si me pongo a desmontar el árbol delante del pequeño, vuelve a montarlo detrás de mí. No quiere afrontar que se ha acabado la Navidad”, confiesa la madre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA