Así es la casa de Sabadell que se ha hecho viral por su decoración navideña

Aquí se idolatra al Llaminer con la misma pasión que los ‘swifties’ adoran a Taylor Swift. Esta casa recrea el Calendario de Adviento de la fachada del ayuntamiento. Ian, de nueve años, es el artífice de este proyecto viral, que se ha convertido en punto de peregrinación digital.

Dónde hacer nuevos amigos en Barcelona pasados los 30

Ian, a lo Llaminer, frente a su casa iluminada en el barrio del Poblenou de Sabadell.

Ian, a lo Llaminer, frente a su casa iluminada en el barrio del Poblenou de Sabadell. / MANU MITRU / EPC

Abel Cobos

Abel Cobos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ni Papá Noel ni los Reyes Magos ni el Tió. En Sabadell, el protagonista de las fiestas es el Llaminer, el maestro de ceremonias encargado de darle vida al Calendario de Adviento. Es mucho menos escurridizo que los Reyes, así que es fácil avistarlo: aparece cada tarde, a las 18.30 h, junto al reloj de la fachada del ayuntamiento, para abrir las ventanas que componen el mural de adviento del edificio del consistorio y montar fiestas navideñas diarias.

Su estatus de ‘celebrity’ no pasa inadvertido entre sus ciudadanos, especialmente para Ian Dos Santos, un joven de nueve años tan fascinado con el personaje que ya lleva un par de años disfrazándose de Llaminer durante las Navidades. “Casi cada tarde se disfraza de Llaminer”, añade Tamara, su madre.

Sabadell, barrio del Poblenou

Tamara retoca la cara de Llaminer de su hijo. / MANU MITRU / EPC

La fascinación por este personaje navideño se ha contagiado a toda la familia: “Tuvo la idea de recrear en nuestra casa un Calendario de Adviento igual que el de la fachada del ayuntamiento”, y todos se pusieron manos a la obra. Imitaron el diseño del consistorio, aunque con algunos cambios, sustituyendo algunas de las ventanas navideñas clásicas por personajes famosos como el Grinch o el Pequeño Ayudante de Santa Claus (el perro de Los Simpsons), “cada miembro de la familia decidió un personaje que añadir”, cuenta Tamara.

La fachada iluminada.

La fachada iluminada. / MANU MITRU / EPC

Lo montaron en tiempo récord, recuerda la madre. “En dos semanas, solo”, saca pecho. Ian ya está pensando en el año que viene: “Quiere que cada día se ilumine una ventana diferente. Este año, de momento, las hemos dejado todas iluminadas a la vez”. Además del Calendario de Adviento cuentan con un cañón de nieve. Una decoración “a lo grande”, ya que les encanta celebrarlo todo. “Para Halloween sacamos una máquina de humo”, asegura.

Entre copos de nieve.

Entre copos de nieve. / MANU MITRU / EPC

El éxito ha sido inmediato. “No me esperaba esta acogida. Alucinada y estresada a partes iguales”, bromea Tamara. Sabían que tendría éxito entre los niños −no es el primer año que decoran la casa y están frente a un colegio, así que siempre se pasan a mirar−, lo que no se imaginaba es que también atraería a decenas de adultos a sacar fotos, vídeos y selfis. Su decoración se ha hecho tan viral que incluso se pasó el auténtico Llaminer para visitar a Ian. “Un sueño para él”, asiente.

Otra de las casas decoradas del barrio.

Otra de las casas decoradas del barrio. / MANU MITRU / EPC

Si quieres ir a visitar este nuevo punto de peregrinación viral, situado en la calle Claustre del barrio del Poblenou de Sabadell, no olvides pasear por las calles contiguas, ya que no son los únicos invadidos por el espíritu navideño. La asociación de vecinos del barrio ha organizado un concurso de fachadas navideñas, en el cual han participado decenas de casas decorando la zona con más brío que Abel Caballero.

Balcón con renos.

Balcón con renos. / MANU MITRU / EPC

La decoración estará hasta el día 7 de enero, el primer día de colegio. “Tengo que quitarla cuando no hay niños en casa, porque les encanta la Navidad. Si me pongo a desmontar el árbol delante del pequeño, vuelve a montarlo detrás de mí. No quiere afrontar que se ha acabado la Navidad”, confiesa la madre.

