Tardeos y fiestones para celebrar las Navidades en Barcelona

No solo se sale en Nochevieja. Estas Navidades, las discotecas, clubes y colectivos musicales no descansan. Sí, la agenda de tardeos y ocio nocturno viene bien repleta. Aprovecha los festivos y cuádralos con las resacas, porque estas fiestas las puedes pasar de cogorza en cogorza.

¿Te suena Glove Party? Llevan 12 años organizando fiestas petardas llenas de cachondeo, música muy bailable y ‘dresscodes’ creativos. Sus tardeos son míticos, y por eso serán los encargados de organizar la fiesta del 31 de diciembre de La Paloma (Tigre, 27). ¿Quieres conocerlos en un evento menos masificado? Pues estás de suerte. Este viernes, día 19, organizan un tardeo en formato reducido en la íntima Sala Taro (Rossend Arús, 9) de Sants. Si eres de los que pilla vacaciones este viernes, aquí tienes una fiesta muy gamberra para celebrarlo.

Ambiente en una de las fiestas entre semana de la sala Apolo. / MANU MITRU

Otro tardeo que tendrá lugar este viernes, la Gran Bola de Neu. La fiesta de Apolo (Nou de la Rambla, 113) que se describe como “una gran liada para despedir el año como se merece”. Este año el ‘line-up’ lo componen Axolotes Mexicanos, CLUB y Rest Up.

Y este mismo domingo, día 21, Razzmatazz (Almogàvers, 122) acoge Common People, el tardeo ‘boomer’ que nace para volver a abrir las puertas del club a los asiduos de los 2000 y los 90, “aquellos que conocían Razzmatazz como Sala Zeleste”, cuenta el mítico DJ Amable, uno de los ideólogos de la fiesta. La música, además, un lujazo: temazos ‘indie’, rock y alternativo, a lo Radiohead, Blur, Oasis o Pulp.

Anterior edición de Common People en Razzmatazz. / ZOWY VOETEN

Si has tenido un mal 2025, dale carpetazo antes de tiempo. El 22 de diciembre, lunes, vuelve el Fake New Year’s Eve de Razzmatazz, a cargo de las fiestas Mandanga y El Dirty. Será un falso fin de año, con todo lo que conlleva: habrá campanadas (con gominolas) a las 3 am y también se repartirá cotillón. Y así empiezas 2026 cuando tú quieras, que para algo el tiempo es un constructo social.

El día 24, mientras Papá Noel se escurre entre chimeneas, tú escúrrete al club. Sutton (Tuset, 13), la discoteca barcelonesa que siempre se cuela entre las mejores del mundo (actualmente, la 12ª) organiza su Santas, su habitual fiesta navideña. Por su parte, Razzmatazz organiza su habitual noche solidaria. La música será a cargo de El Dirty (petardeo puro) y la recaudación irá a la Fundación Federica Cerdá, que usa caballos para tratar discapacidades físicas y psíquicas. Y en Apolo, la Bresh (el fiestón viral con más de 2,7 millones de seguidores en Instagram) monta una fiesta XL con reggaetón, pop, ‘dancehall’, rock y electrónica.

¿Se te atraganta la reunión familiar del 25 y quieres olvidar los chistes de tu cuñado a base de bailotear? Esa misma noche también hay discotequeo. Entre la densa agenda nocturna, destacan dos fiestas. Primera, la Mandanga de Razzmatazz, que, ojo, contará con una sala de karaoke dentro del propio club. Segunda, el set de Yung Prado en La Paloma. Fiestón asegurado.

Fiesta en la histórica sala de La Paloma. / MANU MITRU

Si el día 29 trabajas, aprovecha que los Santos Inocentes caen en domingo y gástate una broma a ti mismo: sal de fiesta y condénate a un lunes de resaca y tortura laboral. Porque sí, la agenda de ese domingo también viene cargadita de planes. La Sala Plataforma (Nou de la Rambla, 145) vuelve con su Brilli Billi, un tardeo con bingo, travestís y cachondeo. Unas calles más abajo, en Apolo, sesión de tardeo a cargo de Churros con Chocolate.

Un 'capgrós' de la Carrà en la edición 'open air' de Churros con Chocolate. / JORDI OTIX

Y, por último, otra fiesta que también es tradición navideña: El Mambo de Sutton, el fiestón de la noche del 5 de enero para celebrar que ya llegan los Reyes Magos. Esa misma noche está La Troupê, fiesta ‘queer’ en Razzmatazz que, además de ‘djs’, contará con concierto de Svsto y actuaciones de la ‘drag queen’ Pitita. Y no, no tienes excusa para no ir: como dice su eslogan, “¡porque mañana es fiesta!”.