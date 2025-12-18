Planes analógicos para quedar con amigos en Barcelona: desde arcades hasta juegos de mesa

Las próximas semanas ya están marcadas por los constantes festivos. Por fin podrás presumir de trabajar menos que Froilán. ¿Cómo pasar el tiempo libre en estas vacaciones? Una recomendación: desconecta de pantallas y pásate a planes analógicos. Es lo que se lleva ahora, quedar con tus amigos sin móviles mediante. Y no, no pienses en quedar para tomar birras y acabar como una cuba. Ahora hay cada vez más demanda de planes lúdicos. Apunta: recomendaciones en Barcelona para socializar de forma diferente.

1. Recreativas arcade

Dale a los marcianitos

Dice la leyenda urbana que si dices “arcade” tres veces en el espejo se te aparece Verónica para proponerte un Reel. Sí, es la tendencia de moda en Barcelona, ir a jugar a los marcianitos, como si fueras un adolescente ochentero. Un plan con cada vez más adeptos, como atestiguan los vídeos que se graban en locales arcade, que suponen éxito garantizado en redes sociales.

Dos jóvenes prueban las máquinas de conducción de moto. / MANU MITRU / EPC

En Barcelona tienes decenas de opciones donde apuntarte a planes arcade. En agosto abrió Game Station (avenida Carrilet, 353, L'Hospitalet de Llobregat), un ‘must’ viral. 1.000 m² consagrados a las últimas tecnologías del arcade y las recreativas. Desde máquinas inmersivas de simulación de motos hasta máquinas de baile con las manos que, ojo, “requieren muchísima coordinación”, advierte Felipe, uno de los socios del local. Todo el arsenal arcade que pobla Game Station son las máquinas que triunfan en Asia, algunas −como la del baile con las manos− casi no se ven en España. Por eso, bromea, no pueden hacer torneos competitivos, "porque la gente todavía no tiene el nivel suficiente".

Máquinas de arcade en la nueva sede de Barcelona de Next Level Arcade Bar. / Mar Armenteros / EPC

¿Lo que buscas son maquinitas vintage? Para un chute de nostalgia, pásate por Next Level Arcade Bar (plaza de Maragall, 8). Abrió su primera sede catalana este verano en La Sagrera (cuentan con dos más en Madrid) y ya ha sido un éxito. Aquí tienen lo mejor de los 80 y los 90: Daytona USA, Time Crisis y House of the Dead 3, entre otros. No son los únicos expertos en arcade antiguo: la asociación ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d'Arcades i altres Dispositius d'Entreteniment) son la biblioteca de Alejandría de las maquinitas. Eso sí, no son un bar: su sede (en Esplugues) está solo abierta a socios.

2. Consolas vintage

Bares con videojuegos

Quizá una Nintendo o una Play Station no entran en la definición más ortodoxa de analógico, ya que igualmente requieren estar enganchado a la pantalla como un adolescente jugando al Minecraft. Eso sí, hay formas de transformarlo en un plan muy social: pasándote a las decenas de juegos con formato multijugador. Así, con la misma tecnología, haces que una tarde de adicción digital se transforme en una fiesta con amigos.

Además, si lo haces en un bar en vez de en una casa, mucho mejor. ¿Dónde? En el Hugo’s Diner (Almogàvers, 4), que es el antiguo Checkpoint, que cerró hace un mes su local de Bailén y reimaginó el de Almogàvers. Ahora, en este restaurante no solo se sirve menú del día, las tardes de miércoles a domingo sacan a la palestra consolas de todo tipo. Encontrarás desde las de última generación −como la Nintendo Switch− hasta antiguallas vintage como la Nintendo 64 o la NES, pasando por joyas ‘millennial’ como la Play Station 3 o la Wii. Un local perfecto para hacer ‘bonding’ entre consolas, como cuando quedabais de pequeños a pasar la tarde enganchados al mando.

3. Juegos de mesa

Entre cartas y dados

¿Nada de pantallas, dices? Pues pasa una tarde en Queimada Nivell Q (Independència, 323). Son expertos en juegos de mesa, referentes en la ciudad con estanterías llenas de tableros. En este bar, por el precio de una bebida, puedes pasarte horas sumergiéndote en un catálogo con cientos de títulos, desde novedades hasta clásicos. Un local muy popular entre grupos de amigos para pasar la tarde y, por eso mismo, reserva mesa, que se llena.

Encuentro de juegos de mesa de Kleff en la Estación de França de Barcelona. / Bárbara Favant / EPC

Otra opción es pasarte por un tardeo de juegos de mesa. Apúntate el nombre Kleff: son los reyes de este formato. Es la comunidad de juegos de mesa más grande de Europa, que reúne más de 200 personas cada semana en el restaurante de la Estació de França (avenida del Marqués de la Argentera, 6-8) para jugar de 19 a 23 h. Y no, no hacen parón navideño. Próximas sesiones: días 21 y 29 de diciembre.

Y pasados los reyes vuelven las Thursday Night Fever de JugarXJugar (avenida Gaudí, 39). Aquí celebran el ‘juernes’ con un tardeo lúdico donde los protagonistas son los juegos de mesa. Citas semanales en petit comité: con sesiones de 16 personas como máximo. Saca la agenda, porque vuelven a partir del 22 de enero, de 20.30 a 00 h.

4. Roller disco

Patina y baila

Otro plan lleno de nostalgia: discotecas de patinaje. Sí, tan hollywoodiense como suena, típico de ‘blockbuster’ de la Generación X. Pistas de baile, música y patines. Es el plan navideño con el que el centro comercial Westfield de Glòries (avenida Diagonal, 208) quiere conquistar las fiestas: una ‘roller disco’. La pista abrirá cada día de la semana, pero los domingos habrá fiestas temáticas distintas.

Pista de patinaje sobre ruedas en Glòries. / Westfield Glòries

Ojo, corre, que solo estará instalada hasta el 5 de enero. Eso sí, si se te pasa la fecha, no temas, que no es el único evento en patines de Barcelona. Más allá de esta discoteca, puedes consultar la agenda de la APB (Asociación de Patinadores de Barcelona), que monta eventos nocturnos y multitudinarios cada viernes, con rutas temáticas por toda la ciudad. Música, patines y mucho ejercicio antes de irse a la cama.

5. A la bolera

Socializa con ‘strikes’

Los bolos vuelven a estar de moda. Sí, jóvenes con menos años que el filme ‘El gran Lebowski’ están redescubriendo este deporte como forma de socializar. No hace falta mucha más información para convencerte de por qué es un buen plan para pasar el rato con tus amigos: juegos dinámicos, cervezas, competición (sana) y buen rollo. Propuesta ideal para una tarde con amigos.

Bolos en Bowling Ilusiona. / Archivo

En Barcelona ya no abundan las boleras. No, desgraciadamente, ya no estamos en los 2000. Aunque todavía aguantan con pecho el Bowling Pedralbes (avenida Dr. Marañón, 11) y el Bowling Ilusiona (C.C Diagonal Mar, avenida Diagonal, 3), esta última con más sedes en L’Hospitalet, Cornellà, Gavà y Granollers.