Escenarios de película
El mítico bar de Barcelona que ya está en la historia del cine
Hablamos con el encargado del Bar Marsella sobre los muchos rodajes de cine, televisión y publicidad que han tenido lugar en el local
Al Bar Marsella se le conoce como templo de la absenta. También como "el bar más viejo de Barcelona, o uno de los más viejos, eso seguro", apunta José Lamiel, encargado del local después de su abuelo y su padre. "Sus orígenes se remontan a 1820. Antes de mi familia ya se habían encargado de él otras dos".
Pero este monumento activo y en uso también debería ser (aún) más conocido como el bar de los mil rodajes: "Lo hemos dejado muchas veces. El bar es parte de Barcelona y Barcelona es parte del bar. Desde siempre ha sido un punto de reunión de la familia, los amigos, la gente…". Y los cineastas, cabe añadir.
George Lucas, de oficio restaurador
Fue aquí donde George Lucas (en funciones de productor) y Terry Jones de Monty Python (como director y actor) filmaron una de 'Las aventuras del joven Indiana Jones'. En concreto, el episodio 'Barcelona, May 1917' (1992), en el que veíamos a Indy (Sean Patrick Flannery) sumarse a unos espías de los aliados que quieren sumar a España a su causa. El lugar de reunión: un café (es decir, el Marsella) donde sus homólogos alemanes les vigilan desde lejos, pero en realidad nadie quita la vista de la bailaora Juanita.
Lamiel recuerda de ese rodaje que "hubo mucha conexión con la gente", en lugar de otros en los que "el acceso es muy cerrado". Lucas se obcecó en restaurar la antigua barra de 1820 y hacerlo, además, en cuestión de una noche; así funcionan los equipos de Hollywood. "La barra de formica que había no les gustaba y yo les enseñé las piezas de mármol originales. Me dijeron: '¿Podemos recuperar estas?'. La barra tiene ahora esas piezas originales porque ellos las pusieron".
De Woody Allen a Eugenio
En la comedia dramática de Susan Seidelman 'Tardes de Gaudí' (2001), Lili Taylor y Judy Davis se acercaban al local para beber, fumar y así olvidar. Acababan peleándose y alarmando a los lugareños. Davis es una favorita de Allen, pero este no la fichó para 'Vicky Cristina Barcelona', en la que aprovechó interiores y exteriores del Marsella para varias escenas. El pintor Juan Antonio (Javier Bardem) se lleva allí a la cineasta/fotógrafa Cristina (Scarlett Johansson) para que conozca a sus amigos bohemios. "En el caso de Allen, firmamos un contrato de confidencialidad y se nos prohibió el acceso y que se hiciera cualquier tipo de fotografía", apunta Lamiel.
En el Marsella se han rodado muchos anuncios (véase este de Cacaolat 0%), una ficción de Bollywood ('Solo se vive una vez', con el actor de doble pulgar Hrithik Rosjhan), un telefilme sobre la eclosión del feminismo ('La dona del segle'), un emblemático videoclip de Rosalía y Rauw Alejandro ('Vampiros', que llevó a algunos al bar para crear réplicas que subir a las redes sociales) o el retrato de David Trueba ('Saben aquell') del Eugenio de los sesenta y setenta.
