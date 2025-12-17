Montmeló acogerá “el fin de año más grande de la historia” en una carpa con aforo para 10.000 personas

Será una Nochevieja más memorable que el día del padre para Julio Iglesias. “El fin de año más grande de la historia”, anuncian en redes con redoble de más-difícil-todavía. Es la nueva fiesta XXXL de El Paripé, los reyes de los tardeos de masas. El pasado abril ya superaron los 8.500 invitados en su macro feria de abril en La Farga de L’Hospitalet. Ahora quieren llegar a los 10.000. Ese es el nuevo aforo a batir. “El fin de año más épico jamás hecho”, prometen con tintes legendarios, como si fuera una de las farras de Froilán. Se da por hecho que irá sobre ruedas: lo celebrarán en Montmeló, cerca del circuito de F1.

"Ven con tus abuelos, tíos, padres, primos...”, incitan los organizadores. Abuelos y abuelas, de hecho, tendrán entrada gratis. Se llevará premio la familia más grande de fiesta. “Da igual que tengas 20 años o 90”, garantiza Dimas, uno de los tres socios fundadores de El Paripé. El suyo –prometen- es un fin de año “para todos los públicos”. De "verbeneo", que dicen ellos. Es la filosofía de la marca: “Temazos de antes, de ahora, de todos los géneros. Gente de 20 a 90 años en armonía espectacular”. Incluso suele ir de fiesta gente sola. “Es un espacio –señala Dimas- en el que se va con la mente muy abierta a conocer gente”.

Ya están montando la carpa en Espai Can Guitet (Montmeló). El fin de año empezará a la 1.00 h hasta las 7.00 h (hay párking gratis y buses desde Barcelona, Castelldefels, Sitges y Vilanova). Organizarán actividades a primera hora para animar a los primeros en llegar, listas de propósitos y hasta campanadas a las 3 de la mañana para volver a dar la bienvenida al 2026 con 12 tragos de cubata.

Tardebuena y Tardevieja

Dimas, Santi y Claudio son los precursores del tardeo en Catalunya. A los que saludan con efusividad familiar los sábados tarde en la puerta de Ku Barcelona (Ramon Trias Fargas, 2). Suelen reunir en la disco de día hasta a 2.000 personas bailando que ni a las 5 de la mañana. Han expandido sus tardeos Paripé a Viladecans, Castelldefels, Ibiza, Málaga, Mallorca, Bilbao, en marzo vuelven a Andorra. Obviamente también celebrarán las Navidades en formato tardeo en Ku: este sábado, 20, hay Tardebuena, y el 27, Tardevieja. De 17 a 23 h.

Quizá del covid no salimos mejores, pero sí aprendimos algo más que a comprar papel higiénico. Es la herencia que dejaron las restricciones al ocio nocturno: el tardeo. Los ‘boomers’ descubrieron la fórmula para mover el esqueleto como en sus tiempos mozos sin necesidad de trasnochar. Y los más jóvenes se fueron uniendo a una moda discotequera que no deja resaca infernal al día siguiente. Se ha convertido en el plato fuerte del ocio de Barcelona. No hay sala que no organice tardeo. Los hay para todas las edades, ya seas generación Z, 'boomer' o Jordi Hurtado. “Hoy por hoy -aseguran- es la mayor fuerza de ocio de calidad de Barcelona”. Ahora la gente –asumen sin dudar- prefiere salir de tarde que de noche.

El Paripé celebrará su sexto aniversario el próximo 10 de enero “Algo haremos –adelanta Dimas-. Aún no nos hemos sentado a pensar -se ríe-, no nos da la vida”. Este 2025 han montado tardeos hasta en formato festival. “Está siendo un año muy top”, resoplan. ¿El secreto del éxito? “Sales de tarde –responden-, te vas a dormir a las once, doce, una, y al día siguiente eres persona". Este 1 de enero harán su primera excepción.