Descubrimiento metropolitano
De fábrica a centro cultural: así es el desconocido espacio de Terrassa con una agenda llena de planes gratis
Está situado en el barrio de Ca n’Aurell de Terrassa, cerca del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya y de la Masia Freixa, una casa modernista inspirada en Gaudí
La tienda escondida en una nave de L’Hospitalet de donde sale el atrezo de series de Netflix y películas de Almodóvar
Desde fuera ves un hostil espacio grande construido en tocho y metal. Sin embargo, la estampa de dentro es totalmente diferente, con un escenario digno de ‘The Last of Us’ donde la naturaleza manda. Lo que fue un complejo industrial ahora presenta una estética totalmente renovada: además del amplio catálogo vegetal, hay mobiliario de madera y grandes cristaleras que le dan al espacio un aura casi mística. Es El Vapor de Prodis (Bruc, 46, Terrassa), una antigua fábrica reconvertida en espacio social donde querrás dejarte ver.
Está situado en el barrio de Ca n’Aurell de Terrassa, en las antiguas Filatures Matarí, una fábrica textil. Como tantísimas otras obras del patrimonio industrial catalán, tras años de desuso se le dio una nueva vida, y donde antes había maquinaria pesada, ahora hay una agenda con planes gratuitos para toda la ciudadanía −como el mercadillo que organizan este sábado o los conciertos que montan para navidades− y espacios donde se organizan talleres, actividad física y hasta ferias −hace nada tuvo lugar innerGamers, dedicado a los videojuegos−.
Y no solo actividades, el centro también cuenta con un espacio de restauración, el 73 finestres. Lo describen como “el restaurante más bonito de Terrassa”, y seguramente no van errados. La mezcla de estructuras de madera sobre el tocho industrial deja una imagen muy instagrameable a todas horas del día. Un ambiente acogedor, un espacio inclusivo (emplea a personas con discapacidad) y una carta con productos de proximidad.
Los encargados de revitalizar el espacio son Prodis, entidad que se dedica a la asistencia y la integración de personas con discapacidad intelectual, trastorno mental o parálisis cerebral (por eso cuentan con trabajadores asociados a la entidad en el 73 finestres). Tienen su sede a escasos metros de El Vapor de Prodis, en un área que, si la desconocías, vale la pena visitar: está cerca del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (rambla de Ègara, 270, Terrassa) y del parque de Sant Jordi, donde se esconde la Masia Freixa, una casa modernista inspirada en Gaudí.
