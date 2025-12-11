Los talleres de Barcelona más virales para hacerte tus propios regalos esta Navidad: desde velas hasta playas en miniatura

Parece contradictorio, pero en pleno auge de lo digital, la IA y la jubilación de lo analógico, la artesanía cada vez despierta más interés. Según datos de Pinterest, las búsquedas de 'DIY' (‘do it yourself’) aumentaron de 2024 a 2025 en un 67%. Y no son los únicos que apuntan al aumento de esta tendencia. Aseguran los gurús digitales −como Trend Hunter− que desde la pandemia el interés hacia las manualidades ha crecido en más de un 500%. No se veía tanto interés por la artesanía desde el ‘boom’ de Bricomanía.

Barcelona, por supuesto, no se queda atrás, y ya se ha llenado de locales que responden a las necesidades surgidas de esta moda: talleres de velas, cerámica, costura y un largo etcétera donde sentirte un artesano medieval. ¿Quieres aprovechar estas Navidades para hacer tus propios regalos? Apunta, estas son las recomendaciones más virales.

1. Haz tus propias velas

Iluminación navideña

Talleres ideales para los que tienen pocas luces: aquí te harás las tuyas. Los cursos para hacer tus propias velas son una de las tendencias más de moda actualmente. En Barcelona se cuentan a montones los estudios consagrados a esta manualidad, aunque los más virales están en Twenty:two (Bisbe Sivilla, 27). Abrieron en la pandemia −como tantos otros locales de artesanía− y, casi seis años después, ya cuentan con más de 45 mil seguidores y talleres virales (como el de velas en forma de Labubu, cuyas próximas sesiones están agotadísimas).

Velas en forma de Labubu. / twenty:two

Otros locales con tirón tiktokero son Candle Moments (Berna, 1), To:From (Llibertat, 27) o Cable a Tierra (Biscaia, 434). Aunque si quieres la dirección de maestros avalados por siglos de historia, pásate por la Cereria Subirà (Llibreteria, 7), la tienda datada del 1761 donde no solo venden velas, sino que también ofrecen ‘workshops’ para elaborar tus propias creaciones. Cuentan con cursos semanalmente y no paran durante las fiestas, perfecto para realizar velas navideñas con las que decorar la mesa.

Interior histórico de la tienda monumental Cereria Subirà. / Julio Carbó

¿Quieres hacerlas en casa? Está de moda en redes comprar ‘packs’ de introducción a la cerería y organizar talleres ‘DIY’ en tu salón. Los más famosos son los kits de Sculpd, con más de 550 mil seguidores en Instagram, que incluyen materiales, herramientas e instrucciones, al más puro estilo Ikea.

2. Playas en miniatura

Maquetas virales

¿Quieres cambiar las olas de frío polar por olas del mar? No eres el único. Decenas de ‘influencers’ ya se han pasado por la última manualidad viral de Barcelona: hacer tus propias playas. Se puede hacer en Creative Wave (Berguedà, 13), donde lo venden como algo facilísimo. En una madera construyes un diorama playero usando materiales naturales −arena, conchas, rocas…− y con resina creas el agua y sus olas. En una tarde te montas una estampa que nada tiene que envidiar a la Costa Brava.

3. Descubre el ‘tufting’

Puntadas a pistola

Otra manualidad que triunfa en Reels y TikTok es el ‘tufting’. Consiste en crear desde alfombras hasta bolsos a base de darle al gatillo a una pistola… de hilo, claro. Los adeptos de esta afición dicen que es fácil dominarla y no requiere experiencia (solo un poco de ojo y buen gusto).

La técnica es sencilla: pones una tela en vertical, proyectas un diseño sobre ella y lo resigues con bolígrafo para hacer un patrón cuyas líneas sigues con la ‘tufting gun’ (la pistola de lana que va dando puntadas de hilo). Tan fácil como suena. ¿Con ganas de probarla? Pásate por Tutu Studio (Diputació, 341), Duduá (Diluvi, 5) o Mariadela Araujo Studio (Cabanes, 38).

4. Talleres de cerámica

Moldea tus regalos

¿Quieres un plan romántico para Navidades? Pásate la tarde lo ‘Ghost’. Es una de las manualidades con más trayectoria en Barcelona: la cerámica. Antes de que estuvieran de moda las velas, el ‘tufting’ o pintar con vino, lo que se llevaba era la cerámica. Hay cursos para todos los niveles, desde aquellos que quieren mancharse las manos desde el principio, moldeando sus propios platos o jarrones, a los que quieren aproximarse de forma más ‘casual’ y se contentan con pintar una vajilla mientras le dan vino ilimitado.

Uno de los estudios más virales es Born to clay (Esparteria, 6), en el Born, aunque no es el único que tener en el radar. Apunta: en el Clot, Feliz Studio (Coll i Vehí, 51), en Ciutat Vella, Studio Kanay (Bruc, 5), en Sagrada Família, Mil Vueltas Studio (Sardenya, 248), en Gràcia, Atelier Molí (Milà i Fontanals, 53), en el Eixample Esquerre, Consell 81 (Consell de Cent, 81), y en el Poblenou, ElTorn (Zamora, 46).

5. Cursillos vegetales

Para ‘plant-lovers’

Prometen que sus cursos hacen que tu creatividad florezca. Literalmente. Toda la actividad de Casa Pampa (Pujadas, 140) está consagrada a las plantas. En este local, con más de 20 mil fans en redes sociales, ofrecen talleres para hacer terrarios y crear tus propios minijardines. Combina plantas, piedras y musgo en un ecosistema único con el que decorar tu casa. “No se necesita experiencia previa”, advierten, por si eres de los que se les mueren hasta los potos (un 'serial plant killer', como lo llaman).

También están de moda los ‘kokedamas’ (esas bolas de musgo japonesas que hacen de maceta), que dan a tu casa un aura selvática. Tienen renombre los cursos de Jungle Mows (Verdi, 75) y La Plantisserie (Perill, 29), estudios para ‘plant-lovers’ con un catálogo de talleres que va más allá de los ‘kokedamas’, con sesiones de plantas para niños hasta clases de cuidado de especies de interior.

6. Festivalet

Fira d’artesania i disseny de Barcelona

Última recomendación, un imperdible para los fans de las manualidades: el Festivalet, la feria de la artesanía y el diseño de Barcelona. Este evento reúne, desde 2009, decenas de artesanos de todos los campos, tanto moda como decoración del hogar. Aquí encontrarás expertos que ofrecen sus productos, materiales y cursillos dedicados a las artes. La edición de 2025 se celebra este fin de semana (sábado 13 y domingo 14) en la Fabra i Coats (Sant Adrià 20) y tiene entradas a tres euros.