¿En qué sitios de Barcelona se rodó 'Ciudad de sombras', la serie de Netflix con Verónica Echegui?

Ya desde su título, 'Ciudad de sombras' (Netflix, viernes, día 12) es una serie que parece proponerse redefinir la imagen cinematográfica de Barcelona y parte de su arquitectura más icónica. De entrada, su historia arranca con un empresario, Eduard Pinto, directivo de la constructora más importante de Catalunya, siendo colgado y quemado vivo en un balcón de la fachada de La Pedrera - Casa Milà. Es decir, el habitual tratamiento turístico de nuestra ciudad en series y películas se combina aquí con un aire tenebroso menos habitual.

Es posible preguntarse: ¿sería fácil que la Fundació Catalunya La Pedrera accediera a prestar el edificio para esos fines terroríficos? No hubo problema, en parte porque esa parte de la fachada se construyó en un decorado, según nos revela Balter Gallart, diseñador de producción de la serie. “Estuvimos en contacto con la historiadora responsable de la conservación de Casa Milà. Durante el proceso de preparación, notábamos que estaba un poco intranquila; le preocupaba que el resultado fuera lo bastante bueno como para dejar en buen lugar una obra tan importante. Además, hay que tener en cuenta que Gaudí no hacía planos de ejecución detallados, y menos con elementos tan complejos como las barandillas y la piedra de esa fachada. Estaba todo en nuestras manos, pero al ver el resultado, a la historiadora se le humedecieron los ojos”.

Asesino en serie por BCN

En esta adaptación de 'El verdugo de Gaudí', de Aro Sáinz de la Maza, todo apunta a que Pinto será solo la primera víctima de un asesino en serie. Es la conclusión a la que llega la subinspectora de la Policía Nacional Rebeca Garrido (Verónica Echegui, en uno de sus últimos papeles), experta en análisis de la conducta criminal. Ha sido enviada desde Madrid para ayudar en el caso al inspector Milo Malart (Isak Férriz), de vuelta a la acción demasiado poco después de haber sido suspendido por indisciplina en los Mossos.

Su investigación los conduce por un puñado de edificios icónicos de Gaudí, de la inevitable Pedrera (suben a la terraza, como Jack Nicholson y Maria Schneider en 'El reportero') a la aún más inevitable Sagrada Família, pasando por sus más famosos trabajos por encargo del Conde de Güell. “La dificultad de hacer algo así es enorme”, recuerda Gallart. “Tuvimos que convencer a los responsables de esos edificios de que trabajaríamos con sumo cuidado durante la ambientación y, por supuesto, el rodaje. Convertimos el Palau Güell en la sede de una fundación privada y tuvimos que montar despachos o salas de juntas, moviendo y cambiando mobiliario para conseguir la ambientación necesaria”.

En el caso de la Sagrada Família, la productora Arcadia ('El cuerpo en llamas') no logró el permiso para rodar, ni siquiera en el exterior. “Esto nos obligó a reproducir el edificio digitalmente. Para rodar las secuencias necesarias, tuvimos que montar un semidecorado del exterior de la Sagrada Família en un párking, con fondos de telas croma en un rectángulo de 60 x 40 metros y con una altura de ocho metros. Con estas dimensiones fue imposible construir un decorado entero; solo una parte era real y el resto se añadió en posproducción digital”.

Ruta por la ciudad

Pero además de un repaso a la obra gaudiniana, 'Ciudad de sombras' es un más que completo tour por Barcelona, uno como quizá nunca se haya visto en cine o televisión. Tan solo en los primeros episodios, Malart queda con su ex (Irene Montalà) en Pla de Palau y se dirigen a comer al restaurante 7 Portes; el inspector y su nueva compañera se dirigen a la Librería Calders para comprar libros de, respectivamente, masonería (con la que se ha dicho que Gaudí tuvo relación) y suicidio adolescente (por cuestiones que sería 'spoiler' revelar), y el protagonista masculino y la jueza encarnada por Ana Wagener conversan en el Café Turó.

Isak Férriz, de rodaje en el Raval. / Lucía Faraig / Netflix

Por otro lado, Malart vive en la Barceloneta, “un barrio único, de enorme personalidad e interés, que puede estar totalmente turistificado, pero del que en la serie intentamos mostrar la cara más original”. Al buscar localizaciones, Gallart intentó encontrar lugares que contaran la historia y no necesariamente lugares, digamos, bonitos. “La Verneda es otro barrio que nos ofrece la autenticidad de un entorno poco usado cinematográficamente, con rincones de enorme fuerza y muy fotogénicos. También está la zona de Can Tunis, más usada, pero donde siempre encuentras un punto de vista potente y poco reconocible”.

Barcelona es un plató con increíble potencial, pero todavía no se ve en la ficción tanto como debería. ¿O es mejor que no le demos más visibilidad? “Personalmente, esta cuestión me produce un cierto dilema moral. Con mi trabajo estoy dando proyección a la que ya es una de las ciudades más visitadas de Europa, una ciudad muy turística; demasiado turística. El turismo no solo ocupa las calles, también las viviendas, lo vemos cada día, y esto no puede seguir así”.