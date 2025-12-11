Qué hacer esta semana: los mejores planes en Barcelona

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Navidades en Barcelona

Disfruta de la temporada festiva

¿Quieres disfrutar a fondo de la temporada navideña de 2025-2026? Barcelona ya se ha llenado de luces, pesebres y árboles decorados para dar la bienvenida a la época más mágica del año. Aquí tienes una guía con los mejores planes, aquí una lista de cuándo y dónde encontrar los mercadillos más navideños, y aquí dónde ir a patinar sobre hielo.

Encendido de la iluminación de Navidad en el puerto de Barcelona. / Manu Mitru

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el Todo a 1€ de Two Market, que estará en formato 'pop-up' en Soulivre (Llull, 68) con toda la ropa a 1 euro y una sección de chaquetas a 5 euros.

La Petite Parade (Corretger, 5) vuelve del 12 al 14 de diciembre con su mercadillo vintage, edición otoñal (sí, hasta el 21 de diciembre sigue siendo otoño).

Otro 'hot spot' del vintage que vuelve de viernes a domingo es La Perxa. 'Pop up' de venta al kilo (a 35€/kg), en el 43 de Milà i Fontanals.

'Xmas edition' del Soul Market. Sábado y domingo, vuelve uno de los mercadillos más famosos de Barcelona. Segunda mano, artistas locales, comercio kilómetro cero, música, 'food trucks' y atardecer frente al mar (se celebra en el Port Olímpic de Barcelona).

También puedes pasarte por el lujoso Hotel Cotton House (Gran Via de les Corts Catalanes, 670), que organiza la Algodonera, su mercado navideño. Artesanía local, gastronomía 'top' y talleres para niños (estará Papá Noel y el Paje Real) en la terraza del hotel.

El Disseny Hub (plaza Glòries Catalanes, 37-38) celebra del 12 al 14 de diciembre su habitual Disseny Market, que contará con 80 expositores punteros en diseño.

Y para aquellos con conciencia animalista, la Fira Vegana. Venderán comida, ropa, cosmética y decoración sin maltrato animal. Todo 100% vegano. Domingo, en en el Casal Pou de la Figuera (Sant Pere més Baix, 70).

Anterior edición del Disseny Market BCN. / DHub

Reteena

El festival más joven de Barcelona

Vuelve Reteena, el Festival Audiovisual Jove de Barcelona, con su 8ª edición. Un evento cinéfilo cargado de planes que se alejan de la ortodoxia típica de los festivales de cine: desde bingos travestís hasta emisiones en directo de programas de la Gen Z. Algunas proyecciones de esos días: la imperdible 'Pillion' o la animación 'Lesbian space princess'.

Cuándo: hasta el 14 de diciembre.

Funko Pop!

La mayor muestra Funko

150 metros cuadrados y 4.000 figuras. Llega a Barcelona la mayor muestra de Europa del universo Funko Pop!, esas figuras cabezonas y ojos grandes que recrea personajes de la cultura pop. Un producto extremadamente codiciado por los coleccionistas (como Edurne, la cantante, que tiene una colección apabullante) que estará expuesto todas las navidades.

Cuándo: hasta el 5 de enero.

Dónde: Centre Comercial Finestrelles (Sant Mateu, 9, Esplugues de Llobregat).

Exposición dedicada a los Funko Pop en Esplugues de Llobregat. / Finestrelles

The Champions Burger

Las mejores burgers de Europa

La gira de la hamburguesa llega a Barcelona. Vuelve The Champions Burger a la ciudad, con una competición por ver quién se alza con el título de la mejor burger de Europa. En total, 30 'food trucks' competirán ofreciendo sus creaciones. Y no solo hamburguesas: el evento también viene con paraditas de croquetas, cachopos, costillas y más, además de atracciones, sorteos y actividades.

Cuándo: hasta el 14 de diciembre.

Dónde: parque del Fòrum.

Una hamburguesa participante en una edición anterior de The Champions Burger. / El Periódico

World Press Photo 2025

Lo mejor del fotoperiodismo internacional

Vuelve la muestra de World Press Photo 2025 a Barcelona. Este año pone el foco en los conflictos de Gaza y Ucrania, la crisis medioambiental, la migración y la polarización política, entre otros. En total, 144 fotografías que abordan los grandes temas del momento para reflexionar y abrir debates desde una mirada crítica.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 14 de diciembre.

Exposición World Press Photo 2025 en el CCCB. / JORDI OTIX

El día del Watusi

Repoisición de un éxito

Vuelve la aplaudidísima obra sobre la Transición española de Francisco Casavella, 'El día del Watusi'. Este espectáculo del Lliure de la Temporada 23/24, que arrasó en los premios teatrales en su primer estreno, se define como controvertido, canalla y heterodoxo.

Cuándo: hasta el 14 de diciembre.

Dónde: Lliure de Montjuïc (plaza Margarida Xirgu, 1).

Fragmento de 'El día del Watusi'. / Juan Miguel Morales

Dart 2025

Festival Internacional de Cine y Arte

Nueve ediciones de Dart, el único festival centrado exclusivamente en las artes visuales en España. La programación Dart 2025 incluye 33 documentales –de los cuales 24 son estrenos–, y diversas actividades paralelas, educativas y de divulgación, en el marco de Dart Lab. Un catálogo cinéfilo que va desde proyecciones con fuerte componente social hasta relatos absurdos, como el del Caravaggio de 30 millones que una familia madrileña subastó por 1.500 euros.

Cuándo: del 10 al 14 de diciembre.

Dónde: Mooby Bosque Cine (rambla del Prat, 16).

La corona d'espines

Teatro en verso

'La corona d’espines', es una obra teatral en verso y uno de los grandes éxitos del patrimonio teatral catalán. Situada en Solsona a finales del siglo XVIII, la obra explora los enredos de un acuerdo matrimonial con intereses oscuros. Una historia crítica con la sociedad de la época que explora la violencia sobre las mujeres, la paternidad y el dinero.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 21 de diciembre.

Un momento de 'La corona d'espines'. / David Ruano

Festival Panoràmic

Medio centenar de actividades

El Festival Panoràmic estrena su 9ª edición. Este festival de arte y cultura programará, durante lo que queda de año, 20 exposiciones y más de 50 actividades en Granollers, Barcelona y Terrassa.

Cuándo: hasta el 28 de diciembre.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Dónde: Palau Martorell (Ample,11).

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Tinta contra Hitler

Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial

El catalán Mario Armengol Torrella fue el único artista catalán y español que trabajó masivamente para la propaganda británica y de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, su producción está temporalmente en Barcelona con 'Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial', una selección de los originales conservados por el autor y la familia que, junto con las publicaciones en las que aparecían estas viñetas, se convierte en uno de los mayores fondos a escala mundial sobre ilustración de sátira política de la Segunda Guerra Mundial.

Dónde: Museu Nacional d'Art de Catalunya (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 11 de enero.

Una de las caricaturas de Mario Armengol que se pueden ver en la exposición organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya. / Idyll, Col·lecció Família Armengol Gasull

¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso

Una película en la Fundació Joan Miró

Ya está aquí '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso', la cuarta y última propuesta expositiva del ciclo 'Cómo desde aquí', comisariado por Carolina Jiménez. Esta exposición presenta la nueva película de la artista Marwa Arsanios sobre la figura jurídica del 'derecho de paso' que, a través de intercambiar los roles entre animales y humanos, hace una metáfora de la servidumbre y como punto de partida para examinar las tensiones entre uso y propiedad, dominación y resistencia.

Dónde: Fundació Joan Miró (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 18 de enero.

Fragmento de '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: Derecho de paso'. / Marwa Arsanios

Colita. Antifémina

Feminismo y fotografía

Isabel Steva Hernández (Colita) y la escritora Maria Aurèlia Capmany se unieron en 1977 para crear 'Antifémina', el primer libro gráfico feminista de la Transición. El libro, que fue retirado del mercado rápidamente, fue reeditado en 2021, y ahora expuesto y diseccionado en esta muestra, que lo recupera y revindica su legado, que hoy en día sigue igual de vigente.

Dónde: Disseny Hub Barcelona (plaza de les Glòries Catalanes, 37-38).

Cuándo: hasta el 25 de enero.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Figuracions entre guerres 1914-1945

Arte y guerra

La Sala Parés inaugura 'Figuraciones entre guerras 1914-1945', una exposición histórica que retrata un período convulso y de gran efervescencia artística: el periodo entreguerras, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda, pasando por la Guerra Civil española. En total, más de 100 obras, la mayoría inéditas, de autores como Josep de Togores, Olga Sacharoff, Manolo Hugué, Le Corbusier, Joaquín Torres-García, entre otros muchos.

Cuándo: hasta el 7 de febrero.

Dónde: Sala Parés (Petritxol, 5).

'La bagarre', una de las obras de la colección. / Josep de Togores

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Cuándo: hasta el 24 de mayo.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).