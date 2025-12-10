Plan navideño
Dónde patinar en Barcelona: lugares, horarios y precios de todas las pistas de hielo de 2025
¿Tienes una cita y necesitas romper el hielo? Este es el plan definitivo. Una propuesta con sello de aprobación hollywoodiense: las pistas de patinaje sobre hielo. Desde Les Corts hasta Sant Andreu, aquí las tienes todas
Una Navidad más, Barcelona se convierte en un plató de comedia romántica hollywoodiense. Sí, vuelven las pistas de patinaje. Superficies de hielo (real o sintético) donde tener citas más cursis que la filmografía de Renée Zellweger. Apunta: estas son las que encontrarás por Barcelona (y alrededores).
1. Tibidabo
La han bautizado en redes como la pista de hielo con mejores vistas. Está situada en la montaña, en Tibidabo, con una privilegiada panorámica de Barcelona. En total, 235 m² de pista sintética y sostenible, de forma circular y con capacidad simultánea para 50 personas.
Precio: 5 euros (ticket individual) o gratis (con el abono del parque).
Cuándo: hasta el 5 de enero.
Dónde: plaza dels Somnis, s/n (Tibidabo).
2. Fira de Nadal al Moll de la Fusta
Y de la montaña, al mar. La feria navideña más mediterránea de Barcelona vuelve a instalarse en el Moll de la Fusta con un catálogo lleno de atracciones: desde la gigantesca noria que marca el ‘skyline’ de la ciudad, hasta la habitual pista de hielo.
Precio: 8,50 euros.
Cuándo: hasta el 6 de enero.
Dónde: Moll de la Fusta.
3. Westfield La Maquinista
Las afueras de La Maquinista (Ferran Junoy, 2) sirven de escenario para la pista de hielo natural más grande de Barcelona. En total, 800 m² donde hacer piruetas sobre patines. Además de la pista de hielo, en esta villa navideña que han montado hay un tobogán gigante de 12 metros, un tren navideño, mercadillo y las casas de Papá Noel y los Reyes Magos.
Precio: 12 euros.
Cuándo: hasta el 6 de enero.
Dónde: parking Westfield La Maquinista (Ferran Junoy, 2).
4. Westfield Glòries
También se puede patinar en el centro comercial Westfield de Glòries aunque no sobre hielo, sino con patines de ruedas. El centro comercial celebra unas Navidades nostálgicas, resucitando el clásico ochentero de las roller disco, discotecas donde bailar temazos en patines sobre ruedas. Te sentirás como en un 'blockbuster' de la Generación X. La pista abrirá cada día de la semana, pero los domingos habrá fiestas temáticas distintas, como tributos a los 80, los 90 y los 2000.
Precio: gratuito (con inscripción en el Westfield Club).
Cuándo: hasta el 5 de enero.
Dónde: Westfield Glòries (avenida Diagonal, 208).
5. L’Illa Diagonal
¿Más sitios donde pasar las fiestas a lo Tonya Harding? Ve a L’Illa Diagonal, que ha instalado una pista de hielo de 240 metros cuadrados en los jardines Sant Joan de Déu, el patio interior del centro comercial recién renovado.
Precio: 8 euros.
Cuándo: hasta el 5 de enero.
Dónde: L’Illa Diagonal (avenida Diagonal, 557).
6. Área metropolitana
Más allá de Barcelona ciudad, el área metropolitana también tendrá sus pistas de hielo. Una en Badalona, bajo su súper árbol (en la plaza President Companys), otra en Sant Feliu de Llobregat (parque Vuit de Març) y otra en Sabadell (en los jardines de l'Espai Cultura).
