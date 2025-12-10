Así es House of ErikaLust, la experiencia erótica inmersiva que abre este jueves en Barcelona

Este jueves, 11 de diciembre, abre en el Poblenou (Taulat, 53) una casa consagrada totalmente al placer, al gusto, a la experimentación y a romper tabús. Vuelve a Barcelona House of ErikaLust, la primera experiencia inmersiva erótica de Europa.

“Es una experiencia cultural artística e inmersiva que te permite descubrir tus fantasías y explorar tu deseo en un mundo inclusivo y amable, donde no debes tener miedo de la objetivización o del sexismo. Es un sitio donde gente de todas las identidades sexuales y expresiones de género puede encontrar su casa”, resumió durante su estreno -estuvo de octubre del 2024 a abril de este año- Erika Lust, fundadora del estudio de pornografía feminista e inclusiva ErikaLust, sin dar muchos ‘spoilers’ sobre la experiencia.

Erika Lust, directora y fundadora del estudio de pornografía feminista que se esconde tras la exposición. / ZOWY VOETEN

Esta aventura erótica e inmersiva ocupa una nave de 1.000 m² dividida en cuatro espacios. Primero, una sala de bienvenida llena de espejos y con máscaras, para alimentar las fantasías eróticas desde el inicio. Segundo, una exhibición del metraje de la directora. Y por último, dos salas puramente inmersivas que utilizan varias tecnologías para ir más allá de los límites y los tabúes.

Una de estas dos aventuras inmersivas es la que da el nombre a la exposición: House of ErikaLust. Equipado con gafas de realidad virtual, entras de lleno en el universo pornográfico y erótico de la directora. Antes de empezar el trayecto, eso sí, puedes escoger si quieres una experiencia explícita, otra solo sugerente o, una tercera opción para los más aventureros, llamada “sorpréndeme”.

Zona de gafas de realidad virtual durante la cual se explora la erótica casa de ErikaLust. / ZOWY VOETEN

La aventura con las gafas te lleva en un recorrido de 15 minutos a través de la casa de Erika Lust, un entorno virtual lleno de erotismo para todas las identidades y también sensibilidades, incluso para los más remilgados. Hay desde mirillas por donde echar un ojo y experimentar fantasías voyeur, a paredes donde asomar la oreja y escuchar gemidos, e incluso trampillas secretas en mazmorras con fantasías explícitas. Todas las imágenes, por supuesto, sacadas del catálogo de la directora, y con su sello más característico: la inclusividad, la igualdad y el feminismo.

"Ecstasy Unveiled: A Lush Tribute to Pleasure and Diversity", la última sala de la exposición, con una inmersión 360º. / ZOWY VOETEN

La aventura acaba en una gran creación inmersiva en formato 360º. Una sala con proyecciones de los filmes de Erika Lust hacen de colofón para este viaje erótico. “Un planazo para una cita”, asegura convencido un asistente mientras, equipado con un antifaz y con su pareja sentada al lado, le envuelven escenas –sutiles– de una orgía.

House of ErikaLust estará en Barcelona hasta el 28 de febrero. Se puede visitar de jueves a sábado con entradas a partir de 25 euros. Y, por supuesto, es una experiencia para mayores de 18 años.