Qué hacer esta semana: planes en Barcelona

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Navidades en Barcelona

Empieza la temporada festiva

El encendido de luces fue el pistoletazo de la temporada navideña de 2025-2026. Barcelona ya se ha llenado de luces, árboles decorados y pistas de patinaje para dar la bienvenida a la época más mágica del año. Aquí tienes una guía con los mejores planes y aquí una lista de cuándo y dónde encontrar los mercadillos más navideños.

Encendido de la iluminación de Navidad en el puerto de Barcelona. / Manu Mitru

Manga Barcelona

31 ediciones de dibujos

Vuelve el gran evento para otakus, el Manga Barcelona. Este año celebra 31 ediciones por todo lo alto, con cuatro días consagrados al cómic, el manga, el anime, los videojuegos y el coleccionismo. Un año más, la acción se dividirá en diferentes zonas: parte comercial y de coleccionismo, escenarios con conciertos, el auditorio donde se proyectarán filmes, las zonas de juegos, y un largo etcétera. En total, cuatro días llenos de actividades.

Cuándo: del 5 al 8 de diciembre.

Dónde: Fira Gran Via (Botànica, 64, L'Hospitalet del Llobregat).

Mercadillos del puente

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el puente de 'shopping'? Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. A sus tiendas fijas, el 7 de diciembre se suman el Todo a 1€ en l'Ovella Negra (Zamora, 78) y Los 22 del Market en Soulivre (Llull, 68).

Un imperdible: el domingo, 7 de diciembre, vuelve el Flea. Lo hace con su formato marítimo: el Port Flea. Será en el Port Olímpic, en Moll Mestral, y tendrá más de 100 paradas de vintage y diseño local.

Y como es primero de mes, hora de Palo Market Fest , el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos. Sábado y domingo, en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30).

Vintage, música y moda. Sobre estos tres ejes se construye Cargo Market: un mercado que pretende reunir a la comunidad creativa de Barcelona. Del 5 al 7, en la galería de arte Potassi K19 (Sant Pere Més Alt, 19).

En Gràcia, nueva entrega del mercadillo de fin de semana de La Vila Market. 22 y 23 de febrero en la esquina en Torrijos, 72.

Saliendo de Barcelona está el Mercantic, la meca de Sant Cugat de los fans de las antigüedades y la segunda mano. Domingo, de 10 a 15 h, nueva edición de su mercadillo dominical.

Y nueva edición del anual mercado medieval de Vic, uno de los más famosos de Catalunya. Una ciudad invadida por paraditas de artesanía y actividades de época. Aquí tienes tres recomendaciones.

El Petit Príncep

Vuelve el musical de las navidades

Ya es una tradición navideña más: el regreso del musical de 'El Petit Príncep'. Estas fiestas vuelve con su 12ª temporada, un éxito taquillero con más de 400.000 espectadores y 600 funciones a sus espaldas. Un espectáculo musical para toda la familia cargado de magia, surrealismo y filosofía.

Cuándo: del 5 de diciembre hasta el 1 de febrero.

Dónde: Paral·lel 62 (avenida del Paral·lel, 62).

Reteena

El festival más joven de Barcelona

Vuelve Reteena, el Festival Audiovisual Jove de Barcelona, con su 8ª edición. Un evento cinéfilo cargado de planes que se alejan de la ortodoxia típica de los festivales de cine: desde bingos travestís hasta emisiones en directo de programas de la Gen Z. Algunas proyecciones de esos días: la imperdible 'Pillion' o la animación 'Lesbian space princess'.

Cuándo: del 5 de diciembre al 5 de enero.

Dónde: Centre Comercial Finestrelles (Sant Mateu, 9, Esplugues de Llobregat).

Roller Disco

Regreso a los 80

Westfield Glòries se pone nostálgico estas navidades y resucita un clásico ochentero: las roller disco, discotecas donde bailar temazos en patines sobre ruedas. Te sentiras como un 'blockbuster' de la Generación X. La pista abrirá cada día de la semana, pero los domingos habrá fiestas temáticas distintas, como tributos a los 80, los 90 y los 2000.

Cuándo: del 5 de diciembre al 5 de enero.

Dónde: Westfield Glòries (avenida Diagonal, 208).

Funko Pop!

La mayor muestra Funko

150 metros cuadrados y 4.000 figuras. Llega a Barcelona la mayor muestra de Europa del universo Funko Pop!, esas figuras cabezonas y ojos grandes que recrea personajes de la cultura pop. Un producto extremadamente codiciado por los coleccionistas (como Edurne, la cantante, que tiene una colección apabullante) que estará expuesto todas las navidades.

Cuándo: del 5 de diciembre al 5 de enero.

Dónde: Centre Comercial Finestrelles (Sant Mateu, 9, Esplugues de Llobregat).

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Cuándo: hasta el 24 de mayo.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Festa Major de Sant Andreu de Palomar

La última fiesta del año

La Festa Major de Sant Andreu de Palomar es la última gran fiesta mayor del año en Barcelona. Diez días con una agenda repleta de cultura popular, entretenimiento, 'correfocs', 'dj', conciertos, e incluso un concurso de tortillas.

Cuándo: hasta el 8 de diciembre.

Una de las actividades de cultura popular de la fiesta mayor de Sant Andreu. / Guillermo Moliner

The Champions Burger

Las mejores burgers de Europa

La gira de la hamburguesa llega a Barcelona. Vuelve The Champions Burger a la ciudad, con una competición por ver quién se alza con el título de la mejor burger de Europa. En total, 30 'food trucks' competirán ofreciendo sus creaciones. Y no solo hamburguesas: el evento también viene con paraditas de croquetas, cachopos, costillas y más, además de atracciones, sorteos y actividades.

Cuándo: hasta el 14 de diciembre.

Dónde: parque del Fòrum.

Una hamburguesa participante en una edición anterior de The Champions Burger. / El Periódico

Colita. Antifémina

Feminismo y fotografía

Isabel Steva Hernández (Colita) y la escritora Maria Aurèlia Capmany se unieron en 1977 para crear 'Antifémina', el primer libro gráfico feminista de la Transición. El libro, que fue retirado del mercado rápidamente, fue reeditado en 2021, y ahora expuesto y diseccionado en esta muestra, que lo recupera y revindica su legado, que hoy en día sigue igual de vigente.

Dónde: Disseny Hub Barcelona (plaza de les Glòries Catalanes, 37-38).

Cuándo: hasta el 25 de enero.

El día del Watusi

Artes escénicas para la infancia

Vuelve la aplaudidísima obra sobre la Transición española de Francisco Casavella, 'El día del Watusi'. Este espectáculo del Lliure de la Temporada 23/24, que arrasó en los premios teatrales en su primer estreno, se define como controvertido, canalla y heterodoxo.

Cuándo: hasta el 14 de diciembre.

Dónde: Lliure de Montjuïc (plaza Margarida Xirgu, 1).

Fragmento de 'El día del Watusi'. / Juan Miguel Morales

World Press Photo 2025

Lo mejor del fotoperiodismo internacional

Vuelve la muestra de World Press Photo 2025 a Barcelona. Este año pone el foco en los conflictos de Gaza y Ucrania, la crisis medioambiental, la migración y la polarización política, entre otros. En total, 144 fotografías que abordan los grandes temas del momento para reflexionar y abrir debates desde una mirada crítica.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 14 de diciembre.

Exposición World Press Photo 2025 en el CCCB. / JORDI OTIX

La corona d'espines

Teatro en verso

'La corona d’espines', es una obra teatral en verso y uno de los grandes éxitos del patrimonio teatral catalán. Situada en Solsona a finales del siglo XVIII, la obra explora los enredos de un acuerdo matrimonial con intereses oscuros. Una historia crítica con la sociedad de la época que explora la violencia sobre las mujeres, la paternidad y el dinero.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 21 de diciembre.

Un momento de 'La corona d'espines'. / David Ruano

Festival Panoràmic

Medio centenar de actividades

El Festival Panoràmic estrena su 9ª edición. Este festival de arte y cultura programará, durante lo que queda de año, 20 exposiciones y más de 50 actividades en Granollers, Barcelona y Terrassa.

Cuándo: hasta el 28 de diciembre.

Tinta contra Hitler

Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial

El catalán Mario Armengol Torrella fue el único artista catalán y español que trabajó masivamente para la propaganda británica y de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, su producción está temporalmente en Barcelona con 'Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial', una selección de los originales conservados por el autor y la familia que, junto con las publicaciones en las que aparecían estas viñetas, se convierte en uno de los mayores fondos a escala mundial sobre ilustración de sátira política de la Segunda Guerra Mundial.

Dónde: Museu Nacional d'Art de Catalunya (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 11 de enero.

Una de las caricaturas de Mario Armengol que se pueden ver en la exposición organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya. / Idyll, Col·lecció Família Armengol Gasull

¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso

Una película en la Fundació Joan Miró

Ya está aquí '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso', la cuarta y última propuesta expositiva del ciclo 'Cómo desde aquí', comisariado por Carolina Jiménez. Esta exposición presenta la nueva película de la artista Marwa Arsanios sobre la figura jurídica del 'derecho de paso' que, a través de intercambiar los roles entre animales y humanos, hace una metáfora de la servidumbre y como punto de partida para examinar las tensiones entre uso y propiedad, dominación y resistencia.

Dónde: Fundació Joan Miró (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 18 de enero.

Fragmento de '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: Derecho de paso'. / Marwa Arsanios

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).