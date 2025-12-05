Así es el nuevo "circuito imposible" de vértigo que se ha hecho viral en Badalona

Aquí te vienes más arriba que el emérito promocionando sus memorias. Llegas a los 4,40 metros en apenas 10 zancadas. Parece uno de los retos televisivos de ‘El Desafío’. Hay que ir saltando sobre troncos que se tambalean en los que casi ni caben los pies. Da igual que lleves arnés: la impresión es la misma. A los 3,6 metros eso empieza a dar tanto vértigo como el columpio de Heidi. No lleva abierto ni una semana y ya lo llaman “el circuito imposible”. Es el nuevo “planazo” que predican los ‘influencers’ en Barcelona. Antes de inaugurarse ya tenía vídeos con más de 800.000 visualizaciones.

Es el tercer HiJump Park que abre en dos años con la bendición viral. Tras Sabadell y Terrassa, el macro parque de saltos ahora llega a Badalona (al centro comercial Mágic). Son 1.700 metros cuadrados acolchados. Camas elásticas hasta donde alcanza la vista. Toboganes de 6 metros y medio (uno prácticamente de caída libre), campo de fútbol hinchable, básket para mates, telas de araña donde quedarse pegados, batallas ninja a lo ‘Humor amarillo’. ¿Que te subes por las paredes? También hay zona de escalada. Hasta tienen un circuito de Super Mario: una yincana calcada al videojuego donde saltar bloques misteriosos con signos de interrogación. Sí, aquí uno dura menos de pie que una pareja en ‘La isla de las tentaciones’.

El nuevo circuito de Super Mario. / Zowy Voeten / EPC

Es el ocio que se lleva ahora: los macro parques de saltos se multiplican a lo plaga bíblica por la Barcelona metropolitana. Los hay a decenas. Los hay mastodónticos. En Cornellà está JumpYard (2.850 metros cuadrados solo de área de saltos y hasta tirolina ‘indoor’ de 100 m). En el Port Vell se acaba de instalar el parque hinchable más grande del mundo (FunBox).

Hace años que el ‘jumping’ dejó de ser coto exclusivo de niños. Desde que los gurús en mallas empezaron a prometer que 10 minutos sobre una cama elástica equivalen a media hora de ‘running’. Es el nuevo plan familiar con ‘fitness’ encubierto. Chiquiparks aptos para ‘boomers’. La única fórmula instantánea para dar saltos de alegría sin ganar la lotería. “Antes a muchos clientes les daba vergüenza entrar”, cuenta Gerard. Ahora viene mucho adulto, asegura. “Nosotros les animamos a que entren, porque también tienen actividades para ellos”.

Boxeo con guantes XXL a lo 'Humor amarillo'. / Zowy Voeten / EPC

Gerard Almirall, 27 años, hay que buscarlo mirando hacia arriba. Es quien prueba todas las atracciones de vértigo, incluido el circuito imposible. Él no se limitó a los 4,4 m. Siguió escalando por la cuerda hasta el techo, “unos 10 metros”, cuenta sin resoplar. “Yo necesito probarlo todo”, sonríe. Es el director general de HiJump. En dos años han abierto -además de los tres parques de saltos- un arcade inmersivo, también tendencia viral (Kumove Game, en L’Hospitalet). Juegos digitales interactivos como ‘El suelo es lava’ con lucecitas ‘vintage’. Y otro punto de peregrinación tiktokera: HiClaw (en el Baricentro). Se inauguró hace apenas dos meses. Fue el que estrenó la nueva fiebre en Barcelona por las máquinas de ganchos de peluches, una locura en Japón y China. “Esto va a crecer bastante –predice Gerard-. En otros países es muy famoso. Hay uno en cada centro comercial, mínimo”. Ya tiene previsto inaugurar tres más.

Pasillos con máquinas de peluches. / HiClaw

De momento, el ‘hit’ de los parques es el Super Mario. “Está teniendo muchísimo éxito”, apunta Arturo Campos, el director del nuevo HiJump de Badalona. El circuito con aura de videojuego se estrenó en el parque de Terrassa el pasado febrero. Ahora les visita gente de toda España, aseguran, solo para hacer la yincana retro. Lo han replicado en los tres centros.

Yincana calcada al videojuego de Super Mario. / Zowy Voeten / EPC

El circuito imposible -el de los troncos de altura-, se está convirtiendo en la nueva atracción favorita, añade el coordinador del centro, Arnau Gallifa. Es el reto que deja más bocas abiertas.

En lo alto del circuito imposible. / Zowy Voeten / EPC

También impresiona sentarse al borde del nuevo tobogán de caída libre. Ni que estuvieras en la peli de ‘Vértigo’ de Hitchcock. Se te queda cara de ‘thriller’ cuando te dan una simple esterilla para lanzarte al vacío. Al final no es para tanto, no.

Nuevo tobogán con caída libre. / Zowy Voeten / EPC

¿Que por qué enganchan tanto los ‘jumping clubs’? “Porque es un momento donde no piensas en nada más que disfrutar, saltar y sentir la adrenalina que se percibe en el parque”, responde Arnau. Mucha adrenalina de vértigo, sí, la boca seca de tanto salto. Es inevitable que un ‘boomer’ salga del parque caminando como Chiquito. “Parece que no, pero estás haciendo mucho deporte –justifica el director general-. Sin darte cuenta. El salto tiene que absorber todo tu peso”.

Saltando desde lo alto del circuito imposible. / Zowy Voeten / EPC

Es un sector que aún va a crecer mucho, augura el director general. Se intuye al mirar a China y Estados Unidos, que nos llevan siete años de ventaja, señala. “Allí hay centros de mínimo 10.000 metros”. Centros comerciales solo de ocio con gimnasio, escalada, ‘trampoline park’, redes en altura… “Cada vez serán los parques más grandes –predice- y con más actividades”. Lo que vaya saliendo. Ese es el secreto del éxito, dice: “Hay que inventar, hay que inventar”.