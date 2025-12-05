Excursión familiar
Tres actividades que no puedes perderte en el Mercat Medieval de Vic de este puente de diciembre
Más de un centenar de paraditas con artesanía y una agenda de actividades de época invaden la capital de Osona durante el puente de diciembre. Estos son los imperdibles
Buenas noticias para los nostálgicos, este fin de semana podrán viajar en el tiempo a una época en la que el aguilucho seguía en el escudo. ¿A la del Caudillo? No, a la de los Reyes Católicos. Del 6 al 8 de diciembre, el calendario retrocederá cinco siglos atrás, hasta el medievo. Vuelve uno de los mercados medievales más importantes de Catalunya, el Mercat Medieval de Vic.
La de 2025 es la 29ª edición. Casi tres décadas organizando este evento los han convertido en un referente de las ferias catalanas y las recreaciones de época. “Un viaje a la Edad Media a través de artesanos, feriantes y espectáculos en el centro histórico de Vic”, prometen los organizadores. En total, varios centenares de paraditas con artesanía, comercio local, actividades y espectáculos que convierten el casco antiguo en una joya anclada en el tiempo. Por supuesto habrá justas caballerescas, trovadores, catas de hidromiel y pasacalles con instrumentos medievales. Una agenda repleta para sentirte como en una fantasía de Tolkien. Apunta, estos son los imperdibles.
1. Visita guiada del MEV por el arcángel San Miguel
"Una visita celestial", promete el MEV, el Museu d'Art Medieval. Fue uno de los éxitos del año pasado del mercado, que este año repite: visitas guiadas por el museo a cargo del arcángel San Miguel (sí, como suena). El arcángel bajará del cielo (o quizá un actor se disfrace de él, quién sabe) y, a través de una visita teatralizada, enseñará el patrimonio del museo con un objetivo: que los participantes pasen las oposiciones a ángel de la corte celestial. Una misión difícil que te llevará a conocer todo el arte medieval que alberga el museo, uno de los más importantes de Catalunya en esta materia.
2. 'Mapping' del templo romano
En el punto más alto de la ciudad antigua de Vic se alza el Temple Romà, un templo romano datado del siglo II que, con ayuda de restauraciones, ha sabido conservarse muy bien en estos casi 2.000 años de historia. Durante los tres días de mercado, de 19 a 20 h, en la fachada sur se proyectará un mapeado que explicará la historia del edificio, su evolución, los usos que tuvo y, de paso, cómo ha cambiado la ciudad. Una muestra de historia a través de tecnología punta para acabar la jornada.
3. Arqueros de Vall-Llobera
En Vall-Llobera son expertos del tiro con arco. Llevan 20 años dando flechazos, lo cual ha consolidado su parque como "tierra de arqueros". Organizan circuitos por el bosque con dianas 3D, batallas de 'bow combat' (combates con flechas acolchadas), hasta escape rooms temáticos a lo Robin Hood. Por supuesto, no podían perderse un evento como el Mercat Medieval de Vic. Los días 6 y 7, en el Pont de Queralt, harán demostraciones de arquería profesional. Dos pases al mediodía (a las 13.45 h y a las 15.45 h), y uno nocturno, con flechas de fuego (a las 19 h). Y el día 8, también el Pont del Queralt, de 13.45 a 14.45 h, harán un torneo de tiro usando arcos tradicionales y medievales.
