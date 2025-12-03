Más allá del salón del Manga: ruta por la Barcelona friki

Este fin de semana se divisarán más pelucas que en el camerino de Melody. Todos los ‘cosplayers’ catalanes estarán de peregrinación hasta la Fira Barcelona de Gran Via (Botànica, 64, L'Hospitalet del Llobregat). Vuelve el evento que lleva más de tres décadas movilizando las masas de frikis locales: el Manga Barcelona.

Este año, para su 31ª edición, ha organizado una agenda que se prolongará durante cuatro días −del 5 al 8 de diciembre− con decenas de actividades consagradas al cómic, el manga, el anime y los videojuegos. Sí, un año más habrá paraditas para coleccionistas, música en directo, proyecciones de películas, zonas de videojuegos, talleres deportivos y concursos de disfraces. ¿Te parece poca acción ‘mangaka’? Anota: estos son los planes con los que complementar el salón.

Paraditas con cómics en el Manga Barcelona 2024. / JORDI OTIX

Una novedad de la edición del Manga de este año es la ‘afterparty’ oficial. Sí, fiestón de 8 horas ‘non-stop’ dedicado al anime en Atlantic Sound (Plom, 1). De 22 a 6 h de la mañana en un ambiente ‘cosplay-friendly’. Los organizadores no podían ser otros que Atomic Pixel Party, maestros de ceremonias en eventos nocturnos otaku que, además, complementarán la fiesta con una semana de planes nocturnos: del 2 al 8 de diciembre, a partir de las 18 h y hasta el cierre (a las 23:30 o a las 2:45 h, depende del día), llenarán el bar anime Akihabar (Eugeni d’Ors, 5) con fiestas y sesiones de música japonesa.

El Akihabar y su ambientación inmersiva emulando un vagón de metro japonés. / Eric Morillo

¿Buscas planes más diurnos? Si no te has cansado de ir entre paraditas en el salón del Manga, ve a Arc de Triomf, puerta de entrada del Triángulo Friqui (ellos lo escriben con q). Este par de manzanas concentran 29 tiendas de cómics, videojuegos, ciencia ficción, 'merchandising' japonés, juegos de mesa y rol (según el último mapa oficial actualizado por Gigamesh), y que mantienen el pulso desde hace décadas, atrayendo año tras año más masas hacia el epicentro del coleccionismo en Barcelona.

Norma Comics, punto de peregrinación para los fans de las novelas gráficas. / Jordi Otix

Otro foco otaku que no pasa de moda es el mercado de Sant Antoni. Sí, cada domingo salen a la calle sus paraditas llenas de ‘merchandising’, con extensas colecciones dedicadas al anime y el manga. Pero la fiebre friki no se queda ahí. Si te paseas por los alrededores, seguro que te asaltará más de uno, al más puro estilo exhibicionista callejero dispuesto a abrirse el abrigo, diciéndote entre susurros “¿buscas algo?” con los bolsillos llenos. Tranquilos: no venden nada ilegal. De hecho, la mayoría de los traficantes son niños. Sí, cada domingo, los alrededores del mercado se convierte en un punto de trueque coleccionista, con fans de las cartas y los cromos −desde los de La Liga hasta las TCG de Pokémon− intercambiando bienes con más afán que los corredores de bolsa.

Última recomendación, otro punto que se ha ganado las simpatías del colectivo friki: los Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat). Los días 4 y 6 de diciembre tendrán pases especiales de la grabación del concierto del grupo TWICE, mítica banda de pop coreano que inspiró el exitazo taquillero ‘Kpop Demon Hunters’. Una ocasión que cualquier fan del ‘mainstream’ asiático no puede perderse.