Llega a Barcelona el espectáculo para disfrutar del Coliseo romano en realidad virtual

La empresa Eclipso Immersive Entertainment lleva a Barcelona su nueva creación en realidad virtual, 'Coliseu. L'Escenari Mític', donde los asistentes podrán vivir en primera persona "la emoción, tensión y esplendor" del Imperio Romano.

El espectáculo, que recientemente se estrenó en Londres, permitirá al público experimentar el día a día de la antigua Roma, todo a través de Cayo, un joven romano, que les llevará hasta el Coliseo, donde los espectadores podrán ser testigos de un combate de Flamma, uno de los mayores gladiadores del Imperio Romano, junto a una "multitud virtual de 80.000 espectadores", como ha explicado la Eclipso Immersive.

Realidad virtual

Gracias a la tecnología de realidad virtual, el público se podrá mover libremente por el recorrido, que es el segundo escenario que la empresa desarrolla en Barcelona, después de la experiencia inmersiva de 'Titanic'.

El espectáculo se podrá ver en el Espacio Cúpula del centro comercial Las Arenas y está pensado sobre todo para familias, pero también para "apasionados de la historia y curiosos de la cultura".

Eclipso Immersive Entertainment ha llevado estos circuitos fotorrealistas a ciudades como Nueva York, París o Londres, entre otras, para ofrecer experiencias "que combinan educación y emoción", con el objetivo de "democratizar el acceso a la cultura y la historia", todo a través de tecnología de realidad virtual.