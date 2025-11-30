Excursión de un día
Escapadas para el puente de diciembre: excursiones para ver los colores otoñales accesibles en transporte público
¿Quieres aprovechar el festivo para huir de Barcelona? Ve a ver los bosques teñidos de colores otoñales, que poco les queda para perder todo el follaje.
Luces, árboles gigantes, pistas de hielo y pesebres vivientes: los mejores planes para estrenar la temporada navideña de Barcelona
El frío ya lo señala, pronto llegará lo más duro del invierno. Si has tenido un trimestre muy estresante y todavía no has podido ir a ver los colores otoñales antes de que se despidan por un año, aprovecha el puente de diciembre. Excursiones que podrás hacer incluso si no tienes coche: todas son accesibles en transporte público.
El Montseny es el clásico. No solo es precioso (su densidad arbórea en otoño está totalmente teñida por los colores amarillos, rojos y naranjas), sino que cuenta con muchas formas de acceso sin depender del coche. En la página web de la Diputació se incluye una extensa guía sobre cómo llegar y desde qué municipios. Consulta qué opción te va mejor y pásate por páginas como WikiLoc o AllTrails, donde encontrarás rutas para bañarte en colores otoñales independientemente de cuál sea tu nivel senderista.
Entre Mollet del Vallès, Parets del Vallès y Palau de Plegamans (a unos 20 minutos de Barcelona, con diferentes accesos cerca de Rodalies) está Gallecs, un espacio rural protegido donde encontrarás desde bosques frondosos hasta campos de cultivo, riachuelos con patos y ermitas. Debido a su vasta extensión, la mejor opción para ver sus bosques y moverse por su naturaleza es la bicicleta. Y, ojo, si vas a Parets, puedes visitar el pesebre de mesa más grande de España, que se inaugura justo para el puente.
Si quieres ir más al norte, uno de los valles más icónicos de Catalunya es accesible en transporte público: la Vall de Núria. Desde la capital se accede en Rodalies con transbordo en el Cremallera. Aquí tienes rutas de montaña (fáciles e intermedias) y muchísima naturaleza. Incluso si estás en cierta forma física puedes hacer el camino de Queralbs a Núria, que sigue la ruta del Cremallera, y también está espectacular en noviembre.
Y a 3 horas en autocar (sí, no es una excursión de un día, reserva hotel), tienes La Seu d’Urgell. Además de un románico y gótico increíbles tienes rutas perfectas para enamorarte del Pirineo catalán. Todas muy accesibles para niños y personas mayores, y que incluyen paisajes otoñales, ríos y ermitas. Desconexión del aire de la ciudad garantizada.
