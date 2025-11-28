Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo friqui

El 'castillo' abandonado a quince minutos de Berga que se ha convertido en una joya por los tiktokers y grafiteros

La Torre del Conde de Fígols, en desuso desde los años 80, acumula miles de visualizaciones en las redes gracias a las exploraciones que hacen los aficionados a descubrir lugares abandonados del territorio

Los Goonies de Barcelona: quién son los 'Urbex', turistas de lugares abandonados

Interior de la torre del conde de Fígols

Interior de la torre del conde de Fígols / Regió 7 / Archivo particular

Alba Díaz

Barcelona
En el Berguedà (Barcelona), los fines de semana de noviembre, hay tres tipos de personas: los cazadores de setas, que salen con la esperanza de llenar la cesta con los últimos níscalos de la temporada; los fanáticos de las ferias que este sábado rondarán por las calles de Berga para catar chocolate y ratafia; y los que prefieren huir. Son los llamados Urbex, exploradores de ruinas equipados con móviles y drones para hacer virales espacios que llevan años abandonados.

@adriabadia MILLOR CASTELL DE CATALUNYA 🔒 A només una hora de Barcelona hi ha aquest antic castell ple de històries que el temps ha deixat enrere. Aparquem el cotxe i nomes s'ha de caminar uns 10 minuts fins arribar a la ubicació. Per dins és espectacular. Cada habitació, cada passadís, té alguna cosa que t’enganxa. És d’aquells llocs que et fan pensar com pot ser que tinguem coses així tan a prop de casa. ‼️Recorda respectar l’entorn i no deixar-hi res enrere, és un espai amb història i mereix ser cuidat. Com ja faig amb altres llocs així, no publicaré la ubicació exacta per preservar-lo i evitar massificacions. SI EM SEGUEIXES A IG, EM POTS ESCRIURE I T’EXPLICARÉ COM ARRIBAR-HI ❤️‍🔥 ig:@adriabadia._ 📍Catalunya (llegeix aquí dalt ⬆️) #catala #mirador #catalunya #estiktokat #barcelona ♬ original sound - Adrià Badia

A un kilómetro de la antigua central de Cercs, se encuentra una de estas localizaciones estrella de TikTok: la Torre del Conde de Fígols. Situado entre Fígols y Cercs, el edificio, similar a un palacio-castillo, se levanta junto a la C-16, lo suficientemente cerca para que cualquier conductor la vea entre el paisaje de pino silvestre, pero suficientemente apartado para que mantenga ese aire misterioso que tanto gusta a los exploradores. Para llegar hay que dejar la carretera y seguir el desvío de Fígols que serpentea hacia los antiguos terrenos mineros: a medio camino, detrás de un pequeño bosque y un perímetro medio desvanecido, se levanta el edificio, solitario pero imponente.

Construida a inicios del siglo XX por ser la segunda residencia de José Enrique de Olano, propietario de las minas de Sant Corneli, la torre había sido pensada como símbolo de poder y estilo: piedra y ladrillo alternados, balcones semicirculares, una cúpula rematada con pináculo y una azotea practicable coronada de almenas. Vamos, un edificio poco discreto. Tanto es así que, en octubre de 1908, Alfonso XIII y el entonces presidente del gobierno central, Antonio Maura, hicieron parada aquí durante su viaje al Berguedà. La visita debió de gustar a los magnates, porque de ese encuentro salió un título nobiliario: Olano se convertía en conde de Fígols.

Luego vendrían la Guerra Civil, el cierre de las minas y la reconversión de la torre en oficinas de Carbons de Berga SA hasta los años ochenta. A partir de ahí, silencio. Sólo el viento entre las ventanas rotas y el sonido, de vez en cuando, de alguna viga de madera que cede y algún dron que sobrevuela la azotea creando una panorámica espectacular. En 2008 todavía se intentó vender la propiedad: 750.000 euros por casi una hectárea de legado industrial con una estructura exterior sorprendentemente intacta y un interior que pedía (y todavía pide) una restauración heroica.

@fincas_ray TORRE DE FÍGOLS #urbex #lugaresabandonados #lugaresincreibles #realestate #inmobiliaria #parati ♬ sonido original - Fincas Ray Inmobiliaria

Actualmente, los únicos números que atrae son los de las visualizaciones de las fotos y los vídeos que se graban. Dentro, la decadencia tiene fotogenia: un salón oscuro presidido por una chimenea majestuosa, bañeras abandonadas entre escombros, una claraboya que es la única gran entrada de luz y un balcón con vistas a la antigua térmica de Cercs. Los grafitis y las estructuras a medio caer completan un espacio que algunos exploradores definen como "enorme, viejo y lleno de historias" o, en pocas palabras, "simplemente espectacular". Comentarios que ayudan a entender parte del magnetismo actual del edificio, aunque la torre sigue siendo sobre todo un recuerdo silencioso de su pasado aristocrático.

El pueblo de Peguera

Aparte del «castillo» viral, a veinte minutos en coche permanece silencioso otro vestigio del Berguedà de antaño: Peguera, un pueblo abandonado situado a 1.600 metros de altura que perdió el último habitante en 1968. De la fiebre minera sólo queda el recuerdo, las casas en ruinas y la fiesta mayor en julio que lo devuelve, una vez al año -desde hace 27-, a la vida.

@barbutcatala 📍 𝗣𝗲𝗴𝘂𝗲𝗿𝗮 Un lloc ple d’història i 'misteri', ha estat escenari de moltes històries de 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑙𝑒𝑟𝑠, 𝘮𝘢𝘲𝘶𝘪𝘴, i l’explotació de recursos ⛏️ naturals com 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐚, la fusta i els famosos '𝑡𝑟𝑢𝑚𝑓𝑜𝑠'. Els habitants d’aquesta petita vall n’havien sentit a parlar sovint, i no faltaven les 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝗺𝗮𝗴𝗼̀𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 👻 que han atret algun que altre 🔎 cercador de misteris 👽. Avui, aquest indret 𝐝𝐞𝐬𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 és perfecte per una 👣 passejada plena d'encant. ❤️ ⚠️ 𝗦𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗟'𝗘𝗡𝗧𝗢𝗥𝗡 A finals del segle 𝗫𝗜𝗫, com moltes altres valls del 𝗕𝗲𝗿𝗴𝘂𝗲𝗱𝗮̀, Peguera va viure un boom amb la indústria minera. L’extracció de carbó va donar feina, 💰 i una certa prosperitat al poble. Però quan l’activitat minera va començar a decaure, la població ho va notar. 🥺 Els primers problemes financers van aparèixer a finals dels anys 𝟮𝟬, i el 𝟭𝟵𝟮𝟴 es va decidir posar punt final a la mineria. Tot i això, l'explotació forestal va aguantar fins als anys 𝟯𝟬. A partir dels anys 𝟱𝟬, Peguera va començar a despoblar-se ràpidament. Si bé al 𝟭𝟵𝟲𝟬 encara hi quedaven 𝟮𝟲 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝗻𝘁𝘀, cap al 𝟭𝟵𝟲𝟱 només en quedaven 𝟯. Finalment, el 𝟭𝟵𝟲𝟴 es va tancar ⛔ l’última 🏡 habitada, 𝐂𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐨𝐫𝐞𝐥𝐥, i l’església de 𝑺𝒂𝒏𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́ es va dessacralitzar, marcant la fi definitiva del poble. Peguera no només és coneguda per la seva història minera, sinó també per ser el lloc de naixement del famós 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠 català 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐝𝐞𝐯𝐢𝐥𝐚, 𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗰𝗿𝗲𝗺𝗮𝗱𝗮, que va néixer aquí l’any 𝟭𝟵𝟬𝟴. Un poble que, malgrat estar buit, continua viu en la memòria 🧠 i en els camins que avui en dia recorren els excursionistes. 🙏 👇 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗜 𝗗𝗘𝗧𝗔𝗟𝗟𝗦 👇 📌 Peguera (Fígols) 🟨🟥🟨🟥🟨🟥🟨🟥🟨 #descobreixcatalunya #poblesabandonats #elberguedà #catalunyanatura #muntanyesdecatalunya #catalunyaenamora #catalunyarural #pobledepeguera #cosesdepoble #poblesabandonatsdecatalunya #ramonvilacapdevila #rutadelsmaquis #turismecatalunya #turismedeproximitat #rurexexplorer 🧔 #barbutcatala ♬ sonido original - 💥 𝗘𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗯𝘂𝘁 Català 💨

Confirmados dos casos de peste porcina africana en jabalís cerca del campus de la UAB

