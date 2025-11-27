Luces, árboles gigantes, pistas de hielo y pesebres vivientes: los mejores planes para estrenar la temporada navideña de Barcelona

¿Fuiste uno de los miles que acudió al baño de masas para ver el encendido de luces de Barcelona? Entonces debes tener más espíritu navideño que Abel Caballero. Sí, ya ha arrancado la temporada festiva, como bien atestigua el frío ártico. Apunta: esta es la guía para disfrutar al máximo de las Navidades en Barcelona.

1. Iluminación navideña

Calles y monumentos iluminados

La primera recomendación de esta ruta navideña es la más obvia: las calles iluminadas. En total, este año hay 126 kilómetros de luces. Destacan, como novedades, la Via Laietana, que estrena decoración tras completar su reforma, los nuevos diseños de Aragó, Gran Via, plaza Catalunya o Diagonal −entre Francesc Macià y paseo de Gràcia− y el regreso de las fuentes ornamentales que, después de la sequía, se suman a las estampas navideñas llenas de agua. Las luces estarán hasta el 6 de enero: de 17:30 h a 1:00 h de domingo a jueves, y hasta las 2:00 h los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Encendido de luces para la Navidad de 2025 en Paseo de Gracia. / Zowy voeten / EPC

La plaza de Sant Jaume, centro neurálgico de la ciudad, vuelve a prescindir del pesebre. Y este año, además, tampoco habrá la gran estrella, sino unos mapeados que cubrirán las fachadas del Ajuntament y la Generalitat con motivos artísticos inspirados en iglesias y autores espirituales, como el austríaco Gustav Klimt. ‘Simfonia d'Estels’ es el nombre de este ‘mapping’ inmersivo de 50 millones de píxeles que estará hasta el 5 de enero y contará con proyecciones diarias a partir de las 18:30 h.

Recreación de la plaza de Sant Jaume con la iluminación prevista para la Navidad de 2025. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Una novedad de 2025 que ya ha encandilado Instagram es el roscón de Reyes gigante que se ha instalado en el vestíbulo del Disseny Hub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38). Una recreación del postre más dulce de las fiestas a lo grande: mide seis metros de diámetro. Además, encontrarás un juego de pulsador que te hará de oráculo del día 6 y vaticinará si te tocará el rey, el haba o saldrás de rositas sin nada.

Roscón de Reyes instalado en la recepción del DHub, en Glòries. / Disseny Hub Barcelona

Y un ‘fan favorite’ que vuelve son los virales Els Llums de Sant Pau, el jardín navideño lumínico del Recinto Modernista de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 167). Una joyita muy instagrameable que propone un itinerario por el complejo monumental, decorado con una veintena de instalaciones lumínicas. Estará hasta el 11 de enero, y las entradas ya están a la venta.

Decoración en una de las anteriores ediciones de 'Els llums de Sant Pau'. / Archivo

Más sitios para tener en el radar. Primero, Fabra i Coats (Sant Andrià, 20), que pronto anunciará cuándo reservar entradas para ver la mítica Fàbrica de Reis de Barcelona, un itinerario teatralizado con luces, espectáculos y muchísimo espíritu festivo cuyas entradas, cada año, vuelan. También la Casa Batlló (paseo de Gràcia, 43) que hasta el 6 de enero estará con su tradicional espectáculo de luz y música en su fachada. Por último, pásate por Los Magic Days de Casa Seat (paseo de Gràcia, 109) para ver dos árboles impresionantes: el abeto exterior de 12 metros y el que alberga en su interior, de cuatro. Y sí, ambos coronados por la estrella de doce puntas a lo Sagrada Família. En diciembre, además, vuelve su calendario de Adviento, durante el cual se ilumina diariamente una nueva parte de su fachada.

2. Atracciones navideñas

Plan por todo lo alto

Los parques de atracciones están cada vez más de moda en TikTok. Las búsquedas y contenido relacionados con estos parques no dejan de crecer, incluso más allá de la ‘app’, en plataformas como Instagram o Pinterest. Entre los gurús digitales locales el que resuena más es Port Aventura, el parque de atracciones más grande de Catalunya (y España). Sus atractivos son de sobra conocidos: el mítico Dragon Khan, el gigantesco Shambala, el rapidísimo Furius Baco, Red Force (la montaña rusa operativa más alta del mundo) y también la última incorporación al catálogo (estrenada en 2023), Uncharted. Además, ahora está en plena campaña Navideña, con espectáculos, decoración y planes tanto para adultos que vengan a por emociones fuertes como para familias que busquen vivir un poco de magia.

Desfile de navidad en Port Aventura. / Port Aventura

¿Buscas algo más cerca? En Collserola, el Tibidabo ya ha arrancado su iluminación navideña, llenando la sierra de Barcelona de luces rojas, blancas y verdes. Y el día 28 empieza el Nadal al Port Vell, la feria festiva que se instala en el Moll de la Fusta. Un año más contará con una enorme noria iluminada que marcará el ‘skyline’ de la ciudad además de una pista de patinaje.

Pista de patinaje instalada en 2024 en el Moll de la Fusta. / Nadal al Port Vell

¿Más sitios donde pasar las fiestas a lo Tonya Harding? Ve a L’Illa (avenida Diagonal, 557), que el 29 de noviembre inaugura su pista de hielo de 240 metros cuadrados, al Tibidabo, que tendrá una pista de hielo sintética con capacidad para 50 personas en la plaça dels Somnis, y a Westfield La Maquinista (Potosí, 5), que este año contará con una pista de hielo natural con 800 metros cuadrados de superficie helada.

3. Pesebres y maquetas

El plan más tradicional

Más allá de luces, pistas de patinaje y atracciones, hay planes navideños que rehúyen de la espectacularidad y buscan mantener viva la tradición. Los más emblemáticos son los pesebres, esas recreaciones del nacimiento bíblico de Jesús que decoran decenas de edificios y equipamientos municipales de Barcelona.

En Sant Jaume no solo habrá el mapeado, también habrá dos belenes. Eso sí, cubiertos. Uno en el interior del consistorio, en las cocheras, que será "tres veces más grande que el año pasado", según avanzaba Collboni, y otro en el Palau de la Generalitat, en el pati de Carruatges de la Generalitat. Aunque ya se haya estrenado la iluminación, para ver los pesebres tocará esperar a mediados de diciembre.

Pesebre de 2024, en el interior del edificio del Ajuntament. / Jordi Cotrina

Más clásicos, el de la Catedral (a partir del 28 de noviembre), con entrada gratuita por la puerta de Santa Eulàlia, y el del monasterio de Pedralbes, a cargo de la Associació de Pessebristes de Barcelona, que retratará dos escenas: la natividad y la adoración de los Reyes Magos (a partir del 12 de diciembre).

4. Más allá de Barcelona

Pueblos cargados de espíritu navideño

Parets del Vallès tiene un récord Guinness: en 2004 hizo el pesebre de mesa más grande de España, con 12.000 kg de tierra, 3.000 kg de piedras, 1.500 kg de corcho y más de 800 figuras. No, aquí no se toman en broma la Navidad. Este año vuelven el día 6, para el puente. ¿Tienes curiosidad? En su página web ya han subido algunos espóileres de cómo será el gran pesebre.

Pesebre viviente de Corbera del Llobregat. / Archivo

Otro pueblo invadido por espíritu navideño es Corbera de Llobregat. Llevan más de 60 años celebrando su pesebre viviente, un evento que llena 14.000 metros cuadrados del municipio con más de 200 actores para representar el nacimiento de Jesús. Un evento imperdible que atrae más de 30.000 visitantes cada Navidad.

Por supuesto, toca mencionar uno de los planes navideños que más titulares consigue: el gran árbol de Badalona. Sí, Albiol vuelve a desplegar el mastodonte de luces navideñas con el que quiere batir récords. Y todo apunta a que lo ha logrado: solo en su inauguración consiguió 50.000 personas asistentes. El árbol (de 43 metros con 100.000 luces led) repite ubicación en la plaza del President Tarradellas de Badalona. Además, ofrecerá diariamente un doble pase de su ‘show’ lumínico en días laborables (a las 18 h y 19 h) y cuatro pases los fines de semana y festivos (a las 18 h, 19 h, 20 h y 21 h).