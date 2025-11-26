Dónde y cuándo encontrar los mejores mercadillos de Navidad de Barcelona

Ya suena ‘All I Want for Christmas is You’ a todo trapo. Como dice Mariah Carey en su anuncio navideño anual: “It’s time!” (‘¡Es la hora!’, en inglés). Sí, ya está aquí la Navidad, los calendarios de Adviento, los villancicos, los jerséis de lana, los 'displays' de luces que le provocarían un tic nervioso a Greta Thunberg. Por supuesto, tampoco faltan los mercadillos navideños. ¿Todo listo para hacer compras a mansalva? Aquí tienes dónde encontrarlos.

1. Santa Llúcia

Empieza la ruta con el clásico: la Fira de Santa Llúcia. Situada en la avenida de la Catedral, es la feria navideña más longeva de Barcelona. Este año arranca el 29 de noviembre y estará hasta el 23 de diciembre. Más allá de las 200 paraditas consagradas a la Navidad, vuelven las actividades familiares como el Tió gigante o la Diada de tradiciones y costumbres navideñas de Catalunya.

Feria navideña de Santa Llúcia en la Avinguda de la Catedral. / ALVARO MONGE

2. Fira de Nadal de la Sagrada Família

Ya se ha estrenado la Fira de Nadal de la Sagrada Família, el mercadillo frente al templo más famoso de la ciudad. Hasta el día 23 de diciembre, decenas de paraditas de artesanía repartirán espíritu navideño a base de pesebres, árboles, guirnaldas, regalos, decoraciones festivas, dulces y, para los que se hayan portado mal, el equivalente de azúcar a la notificación de Hacienda: montones de carbón.

3. Fira de Nadal al Port Vell

Y frente al mar, del 28 de noviembre hasta el 6 de enero, se instala el Nadal al Port Vell (en el Moll de la Fusta, el Moll de Drassanes y el Portal de la Pau). Más allá del centenar de paraditas navideñas habrá actividades familiares y atracciones (como la noria, el carrusel, las sillas voladoras o la pista de patinaje). Eso sí, como diría la abuela: ponte rebequita que al lado del mar refresca.

Luces sobre la noria del mercado navideño del Port Vell. / Jordi Cotrina

4. Fira de Reis

En diciembre (en concreto, el día 18), arranca la Fira de Reis, la de Gran Via. Uno de los mercados navideños con más historia de la ciudad (data del siglo XIX) y también de los más masivos: contará con 200 paradas dedicadas a artesanía, golosinas festivas, decoración navideña y artículos de regalo. Estará desde el 14 de diciembre hasta el día de reyes entre las calles Calàbria y Muntaner.