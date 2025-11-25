Los mejores conciertos de diciembre en Barcelona

Se acerca la cuesta de enero, pero también el tiempo de hacer(se) regalos, quizá con cierta antelación: aquí van diez citas musicales a tener en cuenta para el mes de la felicidad.

1. The Sheepdogs

La (2) de Apolo, viernes 5, 19.30 h.

Para quienes creemos que el mejor tiempo es el presente, una banda como The Sheepdogs, que parece llegada directamente de los 70 en la cabina de Doctor Who, dista, a priori, de ser algo digno de nuestras orejas. Pero su rock (hiper)clásico de regusto sureño y toques vocales power pop se apoya generalmente en composiciones bastante irresistibles, como sucede en el reciente single 'Nobody but you'. En directo, al parecer, su facilidad para el groove hipnótico acalla definitivamente a los escépticos.

2. Yerai Cortés

Palau de la Música Catalana, martes 9, 21.00 h.

El guitarrista flamenco de Alicante ganó nueva fama protagonizando el debut en la dirección (de documentales) de Antón Álvarez, alias C. Tangana. Antes o después, sea como sea, la música lo habría llevado a ese nivel de popularidad y prestigio: en el álbum 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' desafiaba canones con elegancia e incluso magia, y un doble single reciente ('Ni en los puertos italianos, ni en los cafés parisinos') insinúa que seguirá dando alegrías (flamencas) por mucho tiempo.

3. Júlia Colom

L'Auditori, jueves 11, 20.00 h.

Un poco como Cortés, la cantante y compositora folk de Valldemossa , con un pie en Barcelona desde hace una década, protagonizó un documental ('Sempre dijous', premiado en el In-Edit de 2020) antes de lanzar un primer álbum: el excelente 'Miramar' (2023), punto de encuentro entre la más atávica tradición y una modernidad sutil. En el recién lanzado 'Paradís' pone el énfasis en este segundo punto a través de melodías muy pop (alucinante estribillo en, solo por ejemplo, 'T'he cercat') y una producción de renovado cariz electrónico.

4. Carlota Flâneur & Mina Okabe

La CINC de Apolo, viernes 12, 19.30 h.

El nuevo ciclo de conciertos Afers (un viernes al mes, en la CINC de Apolo) propone programas dobles con un artista local y uno del resto de Europa que comparten estilo musical. Por ejemplo, la barcelonesa Carlota Flâneur , artífice de un indie pop estilizado y luminoso con letras de cierto punto confesional, y la danesa-japonesa Mina Okabe, quien también sabe convertir la introspección en estribillos pegadizos. Probablemente se hagan fans la una de la otra, si es que no lo son ya.

5. Anna Andreu

Paral·lel 62, domingo 14, 20.00 h.

Revelada como parte del dúo Cálido Home, Andreu ha demostrado sus mejores posibilidades en sus tres discos en solitario, cada uno mejor que el anterior: 'Els mals costums' (2020), 'La mida' (2022) y un definitivo (por ahora) 'Vigília' en el que desgrana un mágico y esquivo repertorio pop-folk con enorme autoridad. La combinación de melodías dulces con letras oscuras impacta en perlas como 'La navalla', 'Sencera' o su corte a medias con Mar Pujol , 'Turons'. En directo la acompaña su inseparable batería y violinista Marina Arrufat.

6. Remei de Ca la Fresca

Apolo, jueves 18, 20.00 h.

La inclasificable formación de Arbùcies cierra la gira de 'L'ham de la pregunta' (2024), disco salvaje y bello cargado de rabia por el maltrato de la terra y el planeta en general. Su pieza central es 'Mal de Muntanya', diatriba contra "las plantas embotelladoras que ocupan la zona de Arbùcies desde hace décadas y que viven del expolio del agua", según nos explicó la cantante Xantal Rodríguez . Un rock de denuncia estremecedor es posible.

7. Raphael

Palau Sant Jordi, sábado 20, 20.30 h.

Tras unos meses de baja por un bache de salud, el incombustible divo de Linares regresó el pasado junio a los escenarios y estará en ación con su gira 'Raphaelísimo' hasta mayo del año próximo. El espectáculo combina los 'hits' esperables ('Yo soy aquel', 'Mi gran noche', 'Escándalo') con el repertorio de su reciente disco 'Ayer… aún' (2024), homenaje a la chanson francesa que grabó a la antigua, con los músicos tocando juntos a la vez en el estudio.

8. Mishima

Apolo, lunes 22 y martes 23, 19.30 h.

Siguiendo una tradición iniciada hace más de tres lustros, el grupo de David Carabén ofrece sus clásicos conciertos navideños, y como casi siempre, en la sala Apolo. En la edición del año pasado estrenaron el villancico 'El pollastre de la Nit de Nadal'. Lo que pueda pasar estas dos noches, solo ellos lo saben. Su minigira de Navidad y Reyes pasará, además, por Ulldecona (12), Tarragona (13), Valencia (19), Lleida (20), Salt (27), Lloseta (28) y Olot (ya el 10 de enero).

9. Concert de Nadal per Palestina

Razzmatazz, martes 23, de 18.00 a 22.30 h.

El ciclo de conciertos de Act x Palestine llega a su fin en Razzmatazz con un cartel lleno de estrellas: Figa Flawas, The Tyets, Mushka, Maria Jaume, Suu o Els Amics de les Arts tomarán el escenario en esta jornada reivindicativa. Todos los beneficios irán destinados a organizaciones palestinas que trabajan en la ayuda humanitaria y la reconstrucción en Gaza.

10. David Bisbal

Palau Sant Jordi, martes 23, 21.00 h.

El ídolo almeriense ha reeditado 'Todo es posible en Navidad' (2024) con un tema extra ('Navidad sin ti', versión del tema de Los Bukis) y lleva ofreciendo conciertos navideños desde mediados de noviembre. El 'setlist' incluye sus particulares tomas de 'Jingle bell rock', 'Los peces en el río' o 'El burrito sabanero', pero también éxitos menos nevados como 'Esclavo de tus besos', 'Dígale' y 'Mi princesa'.