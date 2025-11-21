El nuevo local de moda de L’Hospitalet: 1000 m² con el arcade y las recreativas que triunfan en Asia

Tras sus puertas se esconde un paraíso de luces, ruiditos y neón. Como si fuera el set del ‘remake’ de ‘Tron’. Un templo de 1.000 m² consagrados a las últimas tecnologías del arcade y las recreativas. Seguro que si estás al día de qué se cuece en Barcelona (y alrededores) ya te suena. Han recibido a la ‘crème de crème’ de los cazadores de tendencias: es Game Station (avenida Carrilet, 353, L'Hospitalet de Llobregat), el nuevo ‘must’ viral.

Máquina de última generación de baile y coordinación con los pies. / MANU MITRU / EPC

Abrió en agosto y no han parado de ganar fans. La receta del éxito es clara: un local enorme con medio centenar de máquinas de arcade y, además, de última generación. Por ejemplo, destacan las máquinas de motos (“con doble pantalla”, tecnología muy inmersiva, asegura Felipe, uno de los socios), las de simulación de surf (te subes a una tabla y sigues los movimientos de las olas), las de ‘air hockey’ para cuatro jugadores (muy difíciles de encontrar en España, donde suelen ser de dos) o las pistolas (de agua, de bolas, de aire comprimido…).

Una de las recreativas de pistolas de Game Station. / MANU MITRU / EPC

Pero entre las decenas de máquinas destacan las de baile, también de última generación. Las hay de dos modelos, las típicas de coordinación de pies y las que usan exclusivamente las manos. Sí, las manos. Verlas en acción es como mirar Karate Kid en velocidad x2. Un montón de movimientos con los brazos y las manos que marean solo de verlos. “Es muy difícil encontrarlas en España y en Europa”, cuenta Felipe. Están exportadas de Asia, donde son tendencia entre los arcades. Requieren tanta habilidad, que ya están pensando en hacer competición en el local. Eso sí, primero quieren que sus parroquianos aprendan a dominarlas.

Cuatro máquinas de baile con las manos. / MANU MITRU / EPC

Más allá del arcade y los recreativos cuentan con una zona de realidad virtual y otra con juegos más analógicos, como el billar, los dardos o un ‘chiqui park’. Aquí también cuentan con salas privadas que alquilan para cumpleaños, eventos, ‘team buldings’… “Hay diversas opciones según la edad. Para cumpleaños de niños, nos centramos más en el ‘chiqui park’, para adultos, ofrecemos ‘packs’ de fichas para las recreativas”, dice Felipe.

Dos jóvenes prueban las máquinas de conducción de moto. / MANU MITRU / EPC

Visto el éxito con el que han arrancado desde su apertura, adelantan que tienen intención de expandir el negocio. Ya están planeando abrir una segunda sede en alguna otra parte del área metropolitana. Incluso, añaden, tienen pensado, en un futuro no muy lejano, expandirse al resto de la península y acercar a más público sus recreativas de última generación.