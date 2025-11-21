Nueva apertura
El nuevo local de moda de L’Hospitalet: 1000 m² con el arcade y las recreativas que triunfan en Asia
Desde simuladores de surf hasta bailes con las manos, pasando por motos con doble pantalla y 'air hockey' para cuatro personas. Así es el catálogo de máquinas de Game Station, que cuenta con las últimas tendencias de China y Japón
Planes culturales en Barcelona por Navidad: talleres, mercados y actividades gratis en museos
Tras sus puertas se esconde un paraíso de luces, ruiditos y neón. Como si fuera el set del ‘remake’ de ‘Tron’. Un templo de 1.000 m² consagrados a las últimas tecnologías del arcade y las recreativas. Seguro que si estás al día de qué se cuece en Barcelona (y alrededores) ya te suena. Han recibido a la ‘crème de crème’ de los cazadores de tendencias: es Game Station (avenida Carrilet, 353, L'Hospitalet de Llobregat), el nuevo ‘must’ viral.
Abrió en agosto y no han parado de ganar fans. La receta del éxito es clara: un local enorme con medio centenar de máquinas de arcade y, además, de última generación. Por ejemplo, destacan las máquinas de motos (“con doble pantalla”, tecnología muy inmersiva, asegura Felipe, uno de los socios), las de simulación de surf (te subes a una tabla y sigues los movimientos de las olas), las de ‘air hockey’ para cuatro jugadores (muy difíciles de encontrar en España, donde suelen ser de dos) o las pistolas (de agua, de bolas, de aire comprimido…).
Pero entre las decenas de máquinas destacan las de baile, también de última generación. Las hay de dos modelos, las típicas de coordinación de pies y las que usan exclusivamente las manos. Sí, las manos. Verlas en acción es como mirar Karate Kid en velocidad x2. Un montón de movimientos con los brazos y las manos que marean solo de verlos. “Es muy difícil encontrarlas en España y en Europa”, cuenta Felipe. Están exportadas de Asia, donde son tendencia entre los arcades. Requieren tanta habilidad, que ya están pensando en hacer competición en el local. Eso sí, primero quieren que sus parroquianos aprendan a dominarlas.
Más allá del arcade y los recreativos cuentan con una zona de realidad virtual y otra con juegos más analógicos, como el billar, los dardos o un ‘chiqui park’. Aquí también cuentan con salas privadas que alquilan para cumpleaños, eventos, ‘team buldings’… “Hay diversas opciones según la edad. Para cumpleaños de niños, nos centramos más en el ‘chiqui park’, para adultos, ofrecemos ‘packs’ de fichas para las recreativas”, dice Felipe.
Visto el éxito con el que han arrancado desde su apertura, adelantan que tienen intención de expandir el negocio. Ya están planeando abrir una segunda sede en alguna otra parte del área metropolitana. Incluso, añaden, tienen pensado, en un futuro no muy lejano, expandirse al resto de la península y acercar a más público sus recreativas de última generación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
- CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
- ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades