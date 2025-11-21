Qué hacer esta semana: planes en Barcelona

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Libertiland

Para los pequeños culés

Antentos, culés. Este fin de semana, la fiebre blaugrana se transforma en Libertiland. Un espacio del Barça pensado para niños donde podrán hacer todo aquello que no pueden hacer en casa: saltar en el sofá, chutar la pelota, gritar con los goles del Barça (en una cabina insonorizada) o pintar las paredes. Una experiencia llena de talleres y actividades infantiles pensada para romper las normas impulsando la creatividad. Ah, y por ahí estará paseándose el CAT, la mascota del Barça, para hacerse fotos.

Dónde: Centre Comercial Maremàgnum (Moll d'Espanya, 5).

Cuándo: 22 y 23 de noviembre.

The Caffeine Rave

Encuentros analógicos en cafeterías locales

Es el Tinder del café. “Conecta con gente real en cafeterías locales”, incita este nuevo Cupido dispuesto a aliviar el drama ‘single’ de Barcelona. Es la alternativa a las ‘apps’ de citas sin chats interminables: Caffeine Social Club, el primer club de Barcelona para ligar en cafeterías. Además de estos encuentros íntimos también monta 'coffe raves', fiestones para que su comunidad se conozca cara a cara. La segunda, este sábado.

Dónde: Bonavista Rooftop (Mallorca, 1).

Cuándo: 22 de noviembre, de 11 a 15 h.

Papercat

Salón del coleccionismo

Vuelve Papercat, la gran fiesta para coleccionistas. Este año, el Saló del Col·leccionisme vuelve con su XXIV edición. Podrás encontrar carteles, postales, cromos, revistas, cine, cómics, fotografía, libros, hasta billetes antiguos de lotería. El paraíso de Diógenes. Entrada gratuita.

Dónde: Casinet d'Hostafrancs (Rector Triadó, 53).

Cuándo: 21 y 22 de noviembre.

World Press Photo 2025

Lo mejor del fotoperiodismo internacional

Vuelve la muestra de World Press Photo 2025 a Barcelona. Este año pone el foco en los conflictos de Gaza y Ucrania, la crisis medioambiental, la migración y la polarización política, entre otros. En total, 144 fotografías que abordan los grandes temas del momento para reflexionar y abrir debates desde una mirada crítica.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 14 de diciembre.

Exposición World Press Photo 2025 en el CCCB. / JORDI OTIX

Edson Velandia y Adriana Lizcano

Concierto solidario con el Catatumbo

El Catatumbo, Colombia, vive actualmente una grave crisis humanitaria. Tras décadas de conflicto armado, desde enero de 2025 la violencia se ha recrudecido, provocando desplazamientos forzados, amenazas a líderes sociales, violencia contra la población civil y enormes barreras para acceder a derechos básicos como salud, educación y seguridad. Ante esta situación, una de las acciones de International Action for Peace es organizar un concierto solidario con los artistas colombianos Edson Velandia y Adriana Lizcano.

Dónde: La Nau (Àlaba, 30).

Cuándo: 22 de noviembre.

Little Women

El clásico melodrama en el Lliure

Imposible no conocer 'Mujercitas' ('Little Women'), el melodrama immortal de Louisa May Alcott. Ahora, llega a Barcelona dirigido por Lucia Del Greco, que presenta una versión tan contemporánea como transgresora de esta historia que tantas lecturas feministas ha tenido a lo largo de los años.

Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47)

Cuándo: hasta el 23 de noviembre.

'Little Women' de Lucia Del Greco. / Lliure de Gràcia

L'Alternativa

Festival de Cine Independiente de Barcelona

Vuelve L'Alternativa, el Festival de Cine Independiente de Barcelona, con su 32ª edición. Durante 10 días, este festival traerá a Barcelona estrenos y proyecciones con lo mejor del cine indie nacional e internacional. Una cita imperdible para amantes del cine. Paralelamente a las sesiones de cine habrá charlas y eventos.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5), Filmoteca (plaza Salvador Seguí, 1), Cinema Maldà (Pi, 5) y Zumzeig (Béjar, 53).

Cuándo: hasta el 23 de noviembre.

ElPetit

Artes escénicas para la infancia

11 ciudades se unen para celebrar ElPetit, el Festival Internacional de Arte para la Primera Infancia. Más de 15 espectáculos en 25 espacios para niños de 0 a 5 años. Un festival que acoge propuestas nacionales e internacionales (francesas, noruegas, alemanas...) diseñadas especialmente para ser un espacio de creatividad e inspiración para familias.

Cuándo: hasta el 30 de noviembre.

Fargmento de 'Spiel im Spiel'. / Ceren Oran & Moving Borders

Temporada musical

Ciclo de música del CaixaFòrum

Cuatro conciertos a precios asequibles que exploran diversos estilos: clásica portuguesa, saxofones, música barroca y piano. Así es Temporada musical, el ciclo del CaixaFòrum que llega este septiembre y se alargará hasta noviembre con una variada programación musical.

Dónde: CaixaForum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 30 de noviembre.

La corona d'espines

Teatro en verso

'La corona d’espines', es una obra teatral en verso y uno de los grandes éxitos del patrimonio teatral catalán. Situada en Solsona a finales del siglo XVIII, la obra explora los enredos de un acuerdo matrimonial con intereses oscuros. Una historia crítica con la sociedad de la época que explora la violencia sobre las mujeres, la paternidad y el dinero.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 21 de diciembre.

Un momento de 'La corona d'espines'. / David Ruano

Festival Panoràmic

Medio centenar de actividades

El Festival Panoràmic estrena su 9ª edición. Este festival de arte y cultura programará, durante lo que queda de año, 20 exposiciones y más de 50 actividades en Granollers, Barcelona y Terrassa.

Cuándo: hasta el 28 de diciembre.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Tinta contra Hitler

Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial

El catalán Mario Armengol Torrella fue el único artista catalán y español que trabajó masivamente para la propaganda británica y de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, su producción está temporalmente en Barcelona con 'Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial', una selección de los originales conservados por el autor y la familia que, junto con las publicaciones en las que aparecían estas viñetas, se convierte en uno de los mayores fondos a escala mundial sobre ilustración de sátira política de la Segunda Guerra Mundial.

Dónde: Museu Nacional d'Art de Catalunya (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 11 de enero.

Una de las caricaturas de Mario Armengol que se pueden ver en la exposición organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya. / Idyll, Col·lecció Família Armengol Gasull

¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso

Una película en la Fundació Joan Miró

Ya está aquí '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: derecho de paso', la cuarta y última propuesta expositiva del ciclo 'Cómo desde aquí', comisariado por Carolina Jiménez. Esta exposición presenta la nueva película de la artista Marwa Arsanios sobre la figura jurídica del 'derecho de paso' que, a través de intercambiar los roles entre animales y humanos, hace una metáfora de la servidumbre y como punto de partida para examinar las tensiones entre uso y propiedad, dominación y resistencia.

Dónde: Fundació Joan Miró (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 18 de enero.

Fragmento de '¿Quién teme a la ideología? Parte 5: Derecho de paso'. / Marwa Arsanios

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

IDEAL enfrenta a Leonardo y Michelangelo en una nueva experiencia inmersiva. / Jordi Otix

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).