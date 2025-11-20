Mercadillo de brujas y 'photocalls' en Oz: Barcelona se llena de brujería coincidiendo con el estreno de 'Wicked'

Parece que nadie a avisado a las brujas de que Halloween ya ha pasado. Este noviembre, Barcelona se llena de planes que reactivarían la Santa Inquisición. La hechicería campa a sus anchas por cines y edificios históricos. Apunta, las próximas semanas estarán marcadas por el estreno de ‘Wicked: For Good’ y la nueva edición del Witch Market, el mercadillo consagrado a las artes arcanas y a las sagas de fantasía mágica.

Primer plan, pasarse por el estreno del fin de semana. El día 21 llega a todos los cines ‘Wicked: For Good’, la esperadísima continuación del filme musical protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo e inspirado en el mundo de ‘El mago de Oz’. Si quieres refrescar la memoria de la primera parte, pásate por uno de los cines que ofrecerán un maratón. En total, más de 5 horas de película en una sesión única que, advierten, solo será ese mismo jueves, día 20, y que arrancará entre las 18:15 y las 19 h, dependiendo de la sala.

Los cines de Barcelona que se suman a esta iniciativa son Som Multiespai (avenida de Rio de Janeiro, 42), Cinesa Diagonal (Santa Fe de Nou Mèxic), Diagonal Mar (avenida Diagonal, 3), Mooby Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385), Mooby Aribau (Aribau 8-10), Mooby Balmes (Balmes, 422-424), Bosque Multicines (rambla de Prat), Mooby Glòries (avenida Diagonal, 208), Gran Sarrià Multicines (ronda del General Mitre, 38-44), Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

El día 21, estreno oficial de la película, el ‘place to be’ será los Cines Filmax (avenida de la Granvia de l’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat). Viernes, sábado y domingo montarán un ‘photocall’ en el vestíbulo del cine con ‘cosplayers’ de Glinda y Elphaba (las brujas protagonistas) que replicarán con detalle su ropa, además darán entradas coleccionables y palomiteros de la película. Como es habitual en estos multicines, se podrá escoger si ver la versión digital o en 4DX, con efectos especiales como calor, viento, sonido envolvente, movimientos de butaca y un largo etcétera de aventuras inmersivas.

Y aunque estés con resaca de Oz, no guardes tu sombrero de bruja, porque el finde siguiente hay reunión de magos. Vuelve el Witch Market, un festival de fantasía que convierte cada año el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585) en una escuela de hechicería digna de Hogwarts.

'Cosplayers' en la anterior edición del Witch Market BCN. / JOAN CORTADELLAS

Los días 29 y 30 de noviembre celebra su 8ª edición con una agenda cargada de planes. Más allá de puestos consagrados a la magia, la fantasía y sagas literarias, habrá conciertos musicales (como el de Corocrux, coro de bandas sonoras de fantasía), concursos de ‘cosplay’, presentaciones de libros, talleres mágicos, charlas de divulgación histórica y científica, juegos de mesa, restauración temática… hasta bodas de fantasía en el Bosque Prohibido de Harry Potter (sí, es así como han bautizado durante esos días el jardín central de la UB). Perfecto para acabar el mes de forma mágica.