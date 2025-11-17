Cuando Jane Austen llenó un invernadero en Barcelona

Una treintena de personas hacen cola a las puertas del Hivernacle del parque de la Ciutadella de Barcelona, pero no vienen para hacer estiramientos después de correr (o caminar) los casi 8 kilómetros de la Cursa de les Dones, sino que asisten a una cita completamente diferente. Vienen a una 'reading party' para celebrar los 250 años del nacimiento de una de las autoras que sigue marcando a generaciones por todo el mundo, Jane Austen. Una quedada que también tiene que ver con la lucha de las mujeres, aunque la propia autora nunca se hubiera imaginado su impacto dos siglos después de su muerte.

Al entrar en el precioso recinto, el sonar del violín, el 'lettering' y las ediciones especiales de Austral que tanto nos gustan, crean esa atmósfera perfecta que tanto nos recuerda a la serie de 'Los Bridgerton', perfecta para una charla para conmemorar la trayectoria de la autora británica. "Me encanta Jane Austen; este verano he recorrido la Great West Way, con parada obligatoria en Bath, para seguir sus pasos en su aniversario", me cuenta una asistente que no dudó en reservar plaza en cuanto vio la convocatoria de Austral y la Biblioteca de Barcelona.

"Fue complicado conseguir sitio, porque al día siguiente lo miré y ya no se podía", la sigue otra. Y es que, como si un concierto de Oques Grasses se tratara, las entradas gratuitas se agotaron rápidamente, dejando a varias personas fuera que tampoco podrán probar suerte para la siguiente cita el próximo 16 de diciembre porque también está todo 'sold out'.

Lectores y admiradores de Jane Austen participan en una Reading Party en el Hivernacle del Parc de la Ciutadella con motivo del 250 aniversario del nacimiento de la autora británica / Zowy Voeten / EPC

Mientras el sol de noviembre se filtra entre los cristales, todas somos un poco Lizzy Bennet asomándonos al mundo con ironía y una pasión casi irracional por una lectura romántica que nos ha acompañado a cada una a su manera con títulos como 'Orgullo y prejuicio', 'Emma' o 'Persuasión'. Todos ellos con una fuerte presencia de personajes femeninos que retratan con cierto ingenio la sociedad retrógrada de entonces y cómo las mujeres vivían por y para casarse lo más jóvenes posible (lo que sería el "marriageability").

En la sala, predomina el género femenino, pero al igual que leer romántica no es solo cosa de ellas, también hay hombres que se suman como aliados a ese discurso necesario de evolución, pensamiento crítico y feminismo. "Me fascina cómo Austen retrata a la sociedad de entonces con su ironía, y demuestra que las mujeres no son solo una cara bonita", destaca uno de ellos. "He venido a acompañar a mi novia, pero me ha gustado saber sobre una autora que ha marcado varias generaciones", asegura otro.

Espíritu latente

La autora británica, 250 años después, sigue cultivando ese magnetismo que es a la vez elegante, analítico y con críticas que pueden ser aplicadas a la sociedad actual. Las dos encargadas de conducir la charla lo expresan sin tapujos: "Tenemos muy claro que estaba mal el sistema de rentas de entonces, como el feudal, pero actualmente vivimos una crisis de vivienda y no lo criticamos con la misma contundencia", explica la escritora y divulgadora Helena Sotoca, una de las moderadoras. Por otro lado, Alba Lafarga, la segunda voz en la mesa, añade que "la popularización de la autora también viene de una estética muy visual que atrae en redes. Y una vez conocen a Austen, no solo entran, sino que se quedan. Es fascinante ver cómo desgrava las capas de la sociedad y cómo ese análisis continúa siendo actual más de dos siglos después".

Hay algo casi conmovedor en ver cómo, bajo aquel techo de cristal y con el baobab solitario (y algo seco) presenciando todo, la figura de la autora se convierte en un punto de encuentro entre generaciones y géneros, algo que también se traslada a las ediciones que llevan consigo quienes han asistido a la cita literaria. Mientras algunas llegaban con sus volúmenes gastados que habían heredado, otras aprovechaban para comprar ejemplares en una parada especial de la librería On The Road (que, por cierto, está celebrando sus 10 años). Yo misma llevaba mi copia de 'Orgullo y prejuicio', de Austral, evidentemente, llena de anotaciones hechas en momentos vitales muy distintos, porque es uno de esos clásicos que nunca te cansas de leer (o de ver).

Pero lo mejor es que salgo del Hivernacle con la sensación de haber asistido a algo más que una charla o una simple 'reading party'. Salgo del brazo con mi madre (quien poco conoce de la autora más allá de las adaptaciones a la pantalla, pero que se va con ganas de saber más) satisfecha de haber compartido un buen recordatorio de por qué volvemos siempre a Jane Austen y la importancia de esas lecturas feministas y críticas de la sociedad, que nos devuelven esa visión más valiente y juzgadora, tal vez con cierta esperanza, capaz de hacernos pensar más allá. Siempre con un toque humorístico y sarcástico especial marca Austen.