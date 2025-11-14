Siéntete como la Rosalía de 'Lux': iglesias imperdibles de Barcelona que no aparecen en las guías

Ya lo decía tu abuela: “Mejor vestir santos que desnudar gilipollas”. Palabras malsonantes, sí, pero cargadas de razón. Un alarde de sabiduría popular que ha influenciado 'Lux', el último trabajo de Rosalía, como demuestra la presencia de ‘La Perla’ en ese ‘tracklist’ cargado de santidad. ¿Tú también estás viviendo una crisis religiosa y espiritual y quieres iluminar tu mente por intervención divina? Haz una ruta eclesiástica por Barcelona. Monumentos para visitar que seguro que todavía no has pisado.

Para empezar, la más masificada de la lista. Gracias a la cercanía a la Catedral y a Santa Maria del Mar y del Pi, la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (plaza Sant Just, 6) pasa algo desapercibida ante las hordas de guiris. Esta iglesia gótica del siglo XIV tiene un interior de infarto, pero si destaca algo es su desconocido campanario, que recompensa, tras una escalinata de 176 escalones, con unas imponentes vistas del casco antiguo de la ciudad.

Interior de la basílica. / Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

¿Más vistas? En la parte alta de la ciudad está el convento de Santa María de Jerusalén (pasaje Mare de Déu de l'Estrella, s/n), de donde se divisa el ‘skyline’ barcelonés. Solo por la estampa vale la pena la visita, pero si necesitas otro reclamo más: venden repostería artesanal (“saben a Gloria”, prometen las monjas pasteleras). La mejor forma de ascender al cielo.

En el corazón del Eixample está la Església de la Mare de Déu dels Àngels (València, 244). Es una iglesia moderna (se empezó a construir tras la Guerra Civil) muy diferente a lo que acostumbran las basílicas de la capital. Sus elementos geométricos, sus motivos y cenefas y el uso de materiales mezclan la tradición arquitectónica catalana del siglo XIX (sobre todo, el novecentismo) con las corrientes europeas del siglo XX. Un imperdible que muchos barceloneses nunca han visitado.

Otra recomendación: la Església del Sant Àngel Custodi (Vilardell, 52-54). Encapsulada en una esquina, tiene una fachada y apariencia exterior muy peculiar, casi claustrofóbica. Además, la palmera en la entrada ayuda a esa sensación de languidez y estrechez del templo. Su interior, sencillo y coronado por la estatua del Ángel Custodio, siempre garantiza tranquilidad.

Església del Sant Àngel Custodi. / Manu Mitru

Por último, una iglesia modernista poco conocida. Está a 20 minutos de Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet. Es la Església Major (que da nombre a la parada de la L9 Nord), un edificio –mayoritariamente– de Francesc d'Assís Berenguer i Mestres, colaborador de Gaudí durante 27 años. Se trata de uno de los últimos edificios de estilo neogótico construidos en Catalunya, un estilo que Gaudí usó para algunas partes de la Sagrada Família y la Torre Bellesguard. Su fachada es digna del peregrinaje.