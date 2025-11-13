Qué hacer esta semana en Barcelona

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Mercadillos del fin de semana

De compras vintage

Por fin llega el frío, es hora de cambiar el armario. ¿Quieres hacerlo gastándote menos que Ayuso en sanidad? Pásate por un mercadillo. Este domingo, por ejemplo, Two Market vuelve con su Todo a 1€ en Soulivre (Llull, 68).

El Flea Barcelona tiene doble propuesta para este sábado: La puça del Clot, mercado de ropa, vinos y música, y el Merrrcafels de Castelldefels, con artesanía, segunda mano e intercambio de ropa.

Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, artesanía y gastronomía, organiza este sábado y domingo una edición especial cargada de música flamenca y salsa.

Ojo, futboleros. La revista Panenka organiza este sábado y domingo el primer PanenkaFest, un festival de cultura futbolística. Será en la Antiga Fàbrica Estrella Damm (Rosselló, 515), y entre charlas, actividades, juegos y humor habrá un mercadillo de moda futbolera, con últimas tendencias y con vintage.

Anterior edición del Palo Market Fest. / Archivo

DAU Barcelona

Festival de juegos de mesa

Un fin de semana lleno de dados y tableros. Pásate por DAU Barcelona, el festival de los juegos de mesa. Este año celebra su edición más ambiciosa hasta la fecha: crece en días, aforo y actividades. En total, 10.500 metros cuadrados con más de 100 actividades consagradas a los juegos. Un año más, entrada y actividades gratuitas.

Dónde: Fabra i Coats (Sant Adrià, 20).

Cuándo: del 13 al 16 de noviembre.

Anterior edición del DAU Barcelona, festival de juegos de mesa. / DAU Barcelona

Festival Hilària

Humor en catalán

El Cruïlla Comèdia se rebautiza a Festival Hilària. A pesar del cambio de nombre, el espíritu sigue siendo el mismo: seis días de monólogos, 'stand-up', 'roast', impro y todos esos términos que se resumen en que te lo pasarás bien y no dejarás de reír.

Dónde: El Molino (Vilà i Vilà, 99), Paral·lel 62 (avenida Paral·lel, 62) y La Paloma (Tigre, 27).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

'Roast' a David Fernández en la última edición del festival Cruïlla Comèdia, en Paral·lel 62 / Xavi Torrent

Feroe'25

Festival de música

The Tallest Man on Earth o Squeeze son algunas de las cabezas de cartel del Feroe'25, un minifestival de música que se celebra este fin de semana. Seis conciertos íntimos en el Poble Espanyol con entradas a partir de 59 euros.

Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc i Guàrdia, 13).

Cuándo: 14 y 15 de noviembre.

Peggy Gou en el Fòrum

La maestra del 'clubbing'

Peggy Gou tiene solo 34 años pero ya ha conquistado lo mejor de la noche. Berghain, Ibiza, Tomorrowland, Dekmantel... todos la conocen. Este sábado llega a Barcelona acompañada de Dixon, Job Jobse y Verushka con un 'takeover' del Fòrum, de 18 a 3 h de la mañana.

Dónde: parque del Fòrum.

Cuándo: 15 de noviembre.

L'Alternativa

Festival de Cine Independiente de Barcelona

Vuelve L'Alternativa, el Festival de Cine Independiente de Barcelona, con su 32ª edición. Durante 10 días, este festival traerá a Barcelona estrenos y proyecciones con lo mejor del cine indie nacional e internacional. Una cita imperdible para amantes del cine. Paralelamente a las sesiones de cine habrá charlas y eventos.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5), Filmoteca (plaza Salvador Seguí, 1), Cinema Maldà (Pi, 5) y Zumzeig (Béjar, 53).

Cuándo: del 13 al 23 de noviembre.

La corona d'espines

Teatro en verso

'La corona d’espines', es una obra teatral en verso y uno de los grandes éxitos del patrimonio teatral catalán. Situada en Solsona a finales del siglo XVIII, la obra explora los enredos de un acuerdo matrimonial con intereses oscuros. Una historia crítica con la sociedad de la época que explora la violencia sobre las mujeres, la paternidad y el dinero.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 21 de diciembre.

Un momento de 'La corona d'espines'. / David Ruano

ElPetit

Artes escénicas para la infancia

11 ciudades se unen para celebrar ElPetit, el Festival Internacional de Arte para la Primera Infancia. Más de 15 espectáculos en 25 espacios para niños de 0 a 5 años. Un festival que acoge propuestas nacionales e internacionales (francesas, noruegas, alemanas...) diseñadas especialmente para ser un espacio de creatividad e inspiración para familias.

Cuándo: del 15 al 30 de noviembre.

Fargmento de 'Spiel im Spiel'. / Ceren Oran & Moving Borders

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Little Women

El clásico melodrama en el Lliure

Imposible no conocer 'Mujercitas' ('Little Women'), el melodrama immortal de Louisa May Alcott. Ahora, llega a Barcelona dirigido por Lucia Del Greco, que presenta una versión tan contemporánea como transgresora de esta historia que tantas lecturas feministas ha tenido a lo largo de los años.

Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47)

Cuándo: hasta el 23 de noviembre.

'Little Women' de Lucia Del Greco. / Lliure de Gràcia

Temporada musical

Ciclo de música del CaixaFòrum

Cuatro conciertos a precios asequibles que exploran diversos estilos: clásica portuguesa, saxofones, música barroca y piano. Así es Temporada musical, el ciclo del CaixaFòrum que llega este septiembre y se alargará hasta noviembre con una variada programación musical.

Dónde: CaixaForum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 30 de noviembre.

Festival Panoràmic

Medio centenar de actividades

El Festival Panoràmic estrena su 9ª edición. Este festival de arte y cultura programará, durante lo que queda de año, 20 exposiciones y más de 50 actividades en Granollers, Barcelona y Terrassa.

Cuándo: hasta el 28 de diciembre.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Tinta contra Hitler

Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial

El catalán Mario Armengol Torrella fue el único artista catalán y español que trabajó masivamente para la propaganda británica y de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, su producción está temporalmente en Barcelona con 'Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial', una selección de los originales conservados por el autor y la familia que, junto con las publicaciones en las que aparecían estas viñetas, se convierte en uno de los mayores fondos a escala mundial sobre ilustración de sátira política de la Segunda Guerra Mundial.

Dónde: Museu Nacional d'Art de Catalunya (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 11 de enero.

Una de las caricaturas de Mario Armengol que se pueden ver en la exposición organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya. / Idyll, Col·lecció Família Armengol Gasull

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

IDEAL enfrenta a Leonardo y Michelangelo en una nueva experiencia inmersiva. / Jordi Otix

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).