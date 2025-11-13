Vuelve el DAU, el gran festival gratuito de juegos de mesa de Barcelona

Se avecina un fin de semana muy juguetón. Prepara dados, tableros y fichas y piérdete entre los 10.500 m² de ocio, las 9 zonas lúdicas, las 100 actividades y el millar de juegos de mesa que promete la nueva edición del DAU, festival consagrado a los juegos de mesa que vuelve esta semana, del 13 al 16 de noviembre en la Fabra i Coats (Sant Adrià, 20).

En total, cuatro días y dos noches de juego, con actividades tanto para profesionales que busquen un reto como para amateurs que solo quieran pasar el rato. Después del éxito de las anteriores convocatorias, el festival aumenta su agenda y su capacidad (se prevén más de 30.000 asistentes). Eso sí, mantiene su misión de democratizar los juegos de mesa: la entrada sigue siendo gratuita (con límite de aforo).

Un grupo de participantes jugando a ¡Traepacá! en una anterior edición del festival. / Festival DAU

Esta edición del DAU se divide en muchos tipos de actividades. Por ejemplo, el Dauet, para niños de 3 a 10 años, el DAU Expert, para expertos en la materia, el DAU Tradicional, que pone el foco en juegos tradicionales catalanes para promover y mantener viva la cultura local, el DAU de rol, con partidas de rol, el DAU Històric, con recreaciones históricas, políticas y militares, o el DAU Gegant, seguramente el más llamativo de todos: podrás probar juegos de mesa en versión gigante.

También vuelve el DAU de Nit, una ludoteca nocturna. Los días 14 y 15, de 10 de la noche a 6 de la mañana, plan ‘non-stop’ rodeado de fichas y tableros. Este fin de semana, nada de salir de fiesta. Olvídate de la agenda de clubes nocturnos. Viernes y sábado, el ritmo de la noche lo guiarán los dados.

Anterior edición del DAU Barcelona, festival de juegos de mesa, en Fabra i Coats. / Festival DAU

Una de las novedades más destacadas es el espacio Devir (sí, la editorial experta en juegos de mesa), donde celebrarán sus 25 años con más de 40 mesas para probar sus juegos, encuentros con autores y actividades. Las inscripciones a las diferentes propuestas, tanto las de Devir como las generales, ya están abiertas (y muchas han volado). Corre a su web antes de que se agoten.